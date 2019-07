Ez az igazi nyugdíjkatasztrófa: a magyaroknak ijesztően kevés év jut

Jelenleg Magyarországon 64 év a nyugdíjkorhatár az 1955-ben születettek számára, amely jövőre 64 és fél évre emelkedik. Az 1957-ben születettekre már a 65 éves nyugdíjkorhatár fog vonatkozni, a jelenleg várható élettartam pedig 76,2 év. Egy friss OECD statisztika azt vizsgálta, hogy a világ országaiban átlagosan mennyi évet töltenek az állampolgárok nyugdíjban. Sajnos, ahogy a várható élettartamban, ebben a statisztikában sincs előkelő helyen Magyarország.

Hazánkban a várható élettartam több mint négy évvel emelkedett 2000 és 2016 között, viszont ezzel még mindig az uniós átlag alatt maradunk. Nagy eltérés mutatkozik a nők és férfiak várható élettartamában is: majdnem 7 év a különbség. Az OECD friss statisztikája - 2016-os adatok alapján -most azt is megmutatja, mennyi időt töltenek a lakosok nyugdíjban az egyes országokban, illetve hogyan változott 1970 óta a nyugdíjban töltött évek száma.

Az OECD átlag férfiak körében 18,1 év, nők esetében pedig 22,5 év. A férfiak helyzetét tekintve Magyarország jelentős hátrányban van, mert ők hazánkban csak 15,6 évet töltenek átlagosan nyugdíjban. A nők már jobban megközelítik az OECD országok átlagát 21,9 évvel. A vizsgált országok közül Franciaország vezeti toronymagasan a statisztikákat, ahol a férfiak átlagosan 23,6 évet, a nők pedig 27,6 évet töltenek nyugdíjban.

Sajnos a várható élettartamban megmutatkozó nemek közötti különbség ebben a statisztikában is meglátszik hazánk eredményein: a nyugdíjban töltött évek számában is nagy a szakadék férfiak és nők között. A magyar nők 6,3 évvel több időt töltenek átlagosan nyugdíjban, mint a férfiak. Ennél nagyobb különbség csak Lengyelországban (6,9) és Portugáliában (6,5) mutatkozik a nemek között. A szlovákoknál 5,5 év, a szlovéneknél 5,1 év, míg az osztrákoknál csak 4,4 év a különbség a környező országok közül.

Mi a helyzet Magyarországon?

A legkorábbi adat 1970-ből származik, amikor a nők még 12,2 évet, a férfiak 9,3 évek töltöttek átlagosan nyugdíjban. Azóta ez az adat sokat javult, 2016-ra a nők már 9,7 évvel, a férfiak 6,3 évvel töltöttek többet nyugdíjban. Viszont a változás nem egyenletes növekedést mutat: a statisztika szerint a legjobb év 2004 volt, amikor még a férfiak 17,3 évig, a nők 24,4 évig élvezhették a nyugdíjat. A folyamatos emelkedés 2002-2004-ig tartott kisebb visszaesésekkel, viszont azóta kis mértékben folyamatos csökkenést mutat.

Az Európai Unió OECD által vizsgált tagállamaiban a férfiak nagyjából 19,1 évet, a nők pedig 23,7 évet tölthetnek nyugdíjban, tehát az OECD átlagnál cirka egy évvel többet. Viszont tagállamokon belül vannak jelentős különbségek: míg Luxembourgban 21,7 évig vannak nyugdíjban a férfiak, addig például Észtországban, Lettországban és Magyarországon csak 15,6 évet.