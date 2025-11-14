2025. november 14. péntek Aliz
6 °C Budapest
Zöld blúzos, szemüveges idősebb nő ül az ablak előtt, fáradtan nézi a lakhatásért fizetendő számlák halmát, és tollal jegyzetel. Nehéz nyugdíjasnak lenni kis nyugdíjjal és fenntartani a jó életszínvonalat.
Nyugdíj

Fontos változás a nyugdíjcélú megtakarításoknál: figyelem, ez mindenkit érint

Pénzcentrum
2025. november 14. 12:33

A kormány rendeletei szerint 2026-tól módosul az önkéntes nyugdíjpénztárak és az egészség- és önsegélyező pénztárak adminisztratív költséglevonása: a tagok kilépésekor vagy pénzfelvételkor magasabb összeget vonhatnak le tőlük.

A Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendeletek szerint 2026-tól változik az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozása. A módosítások lényege, hogy mind belépéskor, mind kilépéskor az eddigi limitnél több pénzt lehet levonni a pénztártagoktól.

Az indoklás szerint a jogszabály-módosítások előkészítése során a kormány figyelembe vette a felügyeleti tapasztalatokat és a piaci szereplők javaslatait. A változtatások részeként a pénztárak által közzétett hozamszámítás szabályozása is pontosításra került az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendeletben.

A kilépés költségét érintően az új szabály szerint a tagsági jogviszony megszűnése vagy a pénzfelvétel esetén az eddigi 3000 forintos maximum helyett 4000 forint vonható le a tag követeléséből az utalási költségek mellett.

Az egészség- és önsegélyező pénztáraknál a belépést követő két hónapban a korábbi 4000 forintos adminisztratív költséglimit 2026-tól 5000 forintra emelkedik.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) szerint a javaslataik egy része sikeresen érvényesült, ugyanakkor a mostani rendeletekben nem jelentek meg további, a munkáltatói befizetések adózását vagy az SZJA-kedvezmények emelését érintő döntések.
Címlapkép: Getty Images
