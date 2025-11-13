Folytatódik a terézvárosi airbnb-ügy, a Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul.
Meglepő adat a nyugdíjpénztáraknál: tízezrek veszik ki most a pénzüket erre - mit tudnak ennyien?
Idén szeptember végéig negyvenhétezer pénztártag igényelt ingatlancélú szolgáltatást önkéntes nyugdíjpénztárától. Az érintettek összesen kilencvenkét milliárd forintot kértek felújításra, korszerűsítésre, bővítésre vagy hiteltörlesztésre.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a pénztárak fedezeti tartaléka ennek ellenére emelkedett. A tagi befizetések és a pozitív hozam ellensúlyozta a kifizetéseket.
Az első kilenc hónapban a szolgáltatásra jogosult tagok 4,4 százaléka kért ingatlancélú kifizetést. A kilencvenkét milliárdos összeg a felvehető fedezeti tartalék 4,3 százaléka. A kérelmek több mint fele lakáscélú felújításra, korszerűsítésre vagy bővítésre érkezett.
Erre összesen 23,9 milliárd forintot igényeltek. A kérelmezők 27,5 százaléka jelzáloghitelét törlesztette ezekből a forrásokból. Ők együtt 29,6 milliárd forintot kértek, vagyis átlagosan nagyobb összeget használtak fel.
A tagok az egyéni számlájukon lévő összeg erejéig kérhetnek kifizetést december végéig. A szolgáltatást három alkalommal lehet igényelni. A pénztáraknak a kérelmet hatvan napon belül teljesíteniük kell. A kifizetés adó és szocho nélkül érhető el.
A pénztártag mellett a házastárs vagy a gyerekek ingatlancéljai is finanszírozhatók belőle. Feltétel, hogy a kedvezményezett rendelkezzen tulajdonnal az adott ingatlanban és a tag benyújtsa a szükséges dokumentumokat.
