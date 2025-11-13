2025. november 13. csütörtök Szilvia
7 °C Budapest
Laptop, dokumentumok és idősebb férfi írása otthoni könyvelés jelzáloghitel, biztosítás vagy nyugdíj. Adók, információs összefoglaló és idős ember tervezi a pénzügyeket, költségvetési tervet vagy megtakarítási ellenőrző listát.
Megtakarítás

Meglepő adat a nyugdíjpénztáraknál: tízezrek veszik ki most a pénzüket erre - mit tudnak ennyien?

Pénzcentrum
2025. november 13. 12:34

Idén szeptember végéig negyvenhétezer pénztártag igényelt ingatlancélú szolgáltatást önkéntes nyugdíjpénztárától. Az érintettek összesen kilencvenkét milliárd forintot kértek felújításra, korszerűsítésre, bővítésre vagy hiteltörlesztésre.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a pénztárak fedezeti tartaléka ennek ellenére emelkedett. A tagi befizetések és a pozitív hozam ellensúlyozta a kifizetéseket.

Az első kilenc hónapban a szolgáltatásra jogosult tagok 4,4 százaléka kért ingatlancélú kifizetést. A kilencvenkét milliárdos összeg a felvehető fedezeti tartalék 4,3 százaléka. A kérelmek több mint fele lakáscélú felújításra, korszerűsítésre vagy bővítésre érkezett.

Kapcsolódó cikkeink:

Erre összesen 23,9 milliárd forintot igényeltek. A kérelmezők 27,5 százaléka jelzáloghitelét törlesztette ezekből a forrásokból. Ők együtt 29,6 milliárd forintot kértek, vagyis átlagosan nagyobb összeget használtak fel.

A tagok az egyéni számlájukon lévő összeg erejéig kérhetnek kifizetést december végéig. A szolgáltatást három alkalommal lehet igényelni. A pénztáraknak a kérelmet hatvan napon belül teljesíteniük kell. A kifizetés adó és szocho nélkül érhető el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A pénztártag mellett a házastárs vagy a gyerekek ingatlancéljai is finanszírozhatók belőle. Feltétel, hogy a kedvezményezett rendelkezzen tulajdonnal az adott ingatlanban és a tag benyújtsa a szükséges dokumentumokat.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #jelzáloghitel #ingatlan #lakásfelújítás #megtakarítás #önkéntes nyugdíjpénztár #hiteltörlesztés

