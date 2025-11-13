2025. november 13. csütörtök Szilvia
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. február 12.A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fõvárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-tõl kézbesíti egészen
Nyugdíj

Úton a novemberi emelt nyugdíj: pontosan ekkora összeg érkezik az időseknek hamarosan postán

Pénzcentrum
2025. november 13. 11:29

A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat, az 1-10. havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét - jelentette közleményében a posta.

A novemberi illetmény összege egyazon utalványon érkezik, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten végzi a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint - tették hozzá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem 800 ezer érintett részére - közölték.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 
 

 
#nyugdij #készpénz #nyugdíjas #nyugdíjemelés #állam #november #magyar posta #idősek #13. havi nyugdíj #kézbesítés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:57
11:42
11:29
11:23
11:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 13.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
2025. november 13.
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
2025. november 12.
Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
2 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
4
2 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
1 hónapja
Egyre több magyar nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza vételi árfolyam
amelyen a számlákon lévő külföldi devizanemben tartott pénzünket átváltja forintra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 11:23
Nagyon súlyos veszélyben lehetnek a magyar gyerekek: ijesztő adat érkezett az egészségükről
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 10:30
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Agrárszektor  |  2025. november 13. 11:32
Óriási gazdatüntetést terveznek: több ezren vonulhatnak az utcára