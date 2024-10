Nyugdíjkorhatár: itt a nyugdíjtáblázat - mutatjuk, hol a legalacsonyabb és hol a legmagasabb Európában és a világon

A világ sok országában egyre nagyobb terhet jelent az elöregedő társadalmat problémája. Az egyik megoldás erre a helyzetre a nyugdíjkorhatár emelése. A férfi nyugdíjkorhatár sok országban több évvel eltérhet a női nyugdíjkorhatártól, ezt a helyzetet számos helyen úgy kezelik, hogy igyekeznek fokozatosan a nőkre vonatkozó korhatárt a férfiakéhoz igazítani. A nyugdíj jogosultság sok országban több összetevős, szolgálati időtől, gyermekek számától is függhet. A cikkünkben található nyugdíj táblázat megmutatja, 2024-ben és az utolsó elérhető adatok alapján milyen különbségek mutatkoznak országonként a nyugdíjkorhatár alakulásában. A nyugdíjkorhatár alakulása 1990-től Magyarországon más európai országokhoz hasonlóan emelkedő tendenciát mutat, szakértők szerint pedig szükség lenne további emelésre.

Nemrég jelentette be Hszi Csin-ping a Kínai Népköztársaság elnöke, hogy férfiak esetében 63 évre, nők esetében pedig 55 évre (köztisztviselők esetében 58 évre) emelik a nyugdíjkorhatárt. Kínában az 1950-es évek óta nem emelkedett a nyugdíjkorhatár, most azonban a nyugdíjrendszer fenntarthatatlansága miatt muszáj volt korhatárt emelni a kormány szerint. Az elöregedő társadalom problémája ugyan Kínát csak most érte el, a világ számos pontján már hosszú évtizedek óta keresik erre a megoldást az országok, megoldásként pedig a nyugdíjkorhatár emelése is időről időre felmerül. Ahogy például Magyarországon is felmerült ez a kérdés a szakértők szerint elkerülhetetlen nyugdíjreform kapcsán.

Nyugdíjkorhatár a világ országaiban - nyugdíj táblázat

Ha megnézzük az alábbi táblázatot, látható, hogy a világ országaiban nagy eltérések mutatkoznak nyugdíjkorhatár tekintetében. Van, ahol még a 60 évet sem éri el a nyugdíjkorhatár, az elöregedő társadalmak azonban lépcsőzetesen emelik a korhatárokat. A következő évtizedekben nem egy helyen már inkább a 70 évet közelíti majd a nyugdíjkorhatár.

Eltérő férfi nyugdíjkorhatár

Az is érdekes, hogy míg egyes országokban a férfi nyugdíjkorhatár magasabb, mint a nőkre vonatkozó, máshol nincs különbség. A táblázatban a tervezett változásokat is igyekeztünk feltüntetni, ezekből kiolvasható, hogy számos országban igyekeznek ezt a meglévő különbséget kiegyenlíteni.

Egyes országokban a vállalt gyermekek számától függően csökkenhet a nőkre vonatkozó korhatár. A dolgozó foglalkozásától függően kaphat korkedvezményt sok országban - ez a szabály a magyarok számára sem ismeretlen, hazánkban azonban már megszűnt az ilyen lehetőséges például a fegyveres szerveknél szolgálók számára. Egyes esetekben, ha a dolgozók elértek egy bizonyos szolgálati időt, akkor hamarabb nyugdíjba vonulhatnak - ennek azonban lehetnek anyagi vonzatai, alacsonyabb összegre lehetnek jogosultak.

Ebből a szempontból a Nők 40 nyugdíj igazi hungarikum: sehol a világon nincs olyan kedvezményes nyugdíjazási lehetőség, mely csak a nőkre vonatkozna bizonyos szolgálati idő elérése után és nem jár semmiféle hátránnyal anyagilag a korhatár betöltése előtti nyugdíjazás. A Nők 40 fenntarthatatlanságát már évek óta hangsúlyozzák a nyugdíjszakértők, időről időre fel is röppenek a hírek a megszüntetésével kapcsolatban, az egyik ilyen hírt azonban nemrég cáfolta meg a Pénzügyminisztérium.

Nyugdíj jogosultság összetevői

A nyugdíj jogosultság feltétele a legtöbb országban nemcsak a korhatár betöltése, hanem egy bizonyos szolgálati idő letöltése is. Bizonyos foglalkozások esetében számos országban kevesebb szolgálati idő is elegendő lehet.

Nyugdíjkorhatár alakulása 1990-től Magyarországon

A magyarnyugdíjrendszer 1990 óta számos váltáson ment keresztül, ugyanakkor több alapvető szabály a mai napig érvényben van. A nyugdíjrendszer átalakulását háro nagyobb korszakra lehet osztani, az első az 1990-től 1997-ig tartó időszak, amikor a társadalombiztosítási rendszert az új politikai, gazdasági helyzethez igazították, majd a következő 13 évben a nyugdíjrendszer erősen támaszkodott a magánnyugdíjpénztári pillérre. A harmadik korszak pedig a 2011-től napjainkig tartó időszak, amikortól államosították a magánnyugdíjpénztárakat, megszüntették a korkezdvezményes nyugdíjakat, fokozatosan átalakították a rokkantnyugdíjat, stb. Lássuk az elmúlt 20 év legfontosabb intézkedéseit: