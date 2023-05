Már most pedzegetik: nevetségesen alacsony nyugdíjemelés jöhet 2024-ben?

A kormány úgy számol, hogy 2024-ben már csak 6 százalék lesz az éves infláció, szóval ekkora emelésre számíthatnak a nyugdíjasok január elsejével. Ami aggasztóbb, hogy a nyugdíjkassza hiánya a kormányzati számítások szerint évről évre nőni fog.

A napokban jelent meg Magyarország legújabb konvergenciaprogramja, amely összefoglalóan mutatja be a kormány legfrissebb gazdasági feltételezéseit, a Portfolio pedig arról ír, hogy a dokumentumból az is kiderül, 2024-ben mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak az idősek. A kormány továbbra is kitart azon álláspontja mellett, hogy idén 15 százalékos lesz a hívi infláció, holott az elemzők immár inkább 20 százalékot közelítő drágulásra számítanak.

A dokumentum szerint a kabinet úgy számol, hogy

2024-ben már csak 6 százalék lesz az átlagos infláció, vagyis a nyugdíjasok is ekkora emelésben részesülhetnek jövő január elsején.

Az elemzés sorra veszik az állami nyugdíjkiadások, egészségügyi, tartós ápolási és oktatási kiadások hosszú távú GDP-arányos értékét is, egészen 2070-ig kivetítve. Ezek szerint az állami nyugdíjkiadások most látott 8-9 százalékos GDP-arányos értéke

2040-re 9,7 százalékra,

2050-re 11,2 százalékra,

2060-ra 11,9 százalékra,

míg 2070-re 12,4 százalékra emelkedik.

Mindennek oka, hogy egyre magasabb lesz a nyugdíjasok aránya az őket eltrartó dolgozókkal szemben. Viszont eközben 2019-ben mért 7,7 százalékos GDP-arányos nyugdíjbiztosítási járulékbevételei arányszám 2030-ra 7,4 százalékra csökken és az előrejelzés szerint 2070-ig itt is marad.

Azaz a kormány úgy számol, hogy a nyugdíjkassza GDP-arányos hiánya folyamatosan nőni fog egészen 5 százalékig. A hiányzó összegeket a kormány a központi költségvetésből pótolja, de ha ez egyre nagyobb mértékű, akkor a költségvetésnek más kiadási célokat kell hanyagolnia, évről évre - teszi hozzá a Portfolio.