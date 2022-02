Tovább nyílik a nyugdíjolló: 1,3 millió nyugdíjas még 150 ezer forintot sem kap havonta

Két év alatt megkétszereződött, 2015 óta pedig csaknem meghétszereződött azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akik a legmagasabb jövedelmi kategóriába tartoznak, azaz havonta több mint 300 ezer forintot kapnak. Mindeközben a nyugdíjmedián nem emelkedett ki tavaly a 120–140 ezres sávból, emiatt folyamatosan nyílik az olló a nettó bérek és a nyugdíjak között. A férfiak nyugdíjmediánja a 120–140 ezres sávból a 140–160 ezresbe emelkedett, míg a nőké a 100–120 ezresből a 120–140 ezresbe.

A KSH a 40 ezer forint alatti sávtól egészen 300 ezerig közli 20 ezer forintos sávközönkénti bontásban azok számát, akik saját jogon kapnak nyugdíjat. Míg 2019-ben 300 ezer forintnyi nyugdíjat csak 40 573 idős ember kapott, tavaly már 81 769. Gyakorlatilag a teljes nyugdíjállománynál látható egy pozitív irányú eltolódás, vagyis évek óta csökken azoknak a száma, akik a legkisebb juttatást kapják, míg a feljebb lévő sávokban egyre többen vannak. Így például, míg két éve még 1 millió 510 ezren kaptak az átlagnyugdíjnál, azaz 140-150 ezer forintnál kevesebbet, tavaly már csak 1 millió 347 ezren – bukkant rá a VG.

A különbséget nem magyarázza kizárólag a halálozás, mert 2021-ben csak 40 ezerrel volt kevesebb nyugdíjas, mint 2019-ben. Az eltolódásnak több oka is lehet: szakértők szerint részben az éves nyugdíjemelés és az ehhez kapcsolódó nyugdíj-kompenzáció áll a háttérben. Másrészt idővel az állomány is lecserélődik: ez azt jelenti, hogy az idősebb, elhalálozó, a nyugdíjrendszerből kikerülők helyett a rendszerbe új, fiatalabb nyugdíjasok kerülnek, köztük magas jövedelműek. Így lehet, hogy egyre többen kerülnek be a 300 ezer forint feletti kategóriába.

