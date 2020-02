Pofátlan lehúzás a bankokban: nyugaton filléres, mi a gatyánkat is ráfizetjük

Egy csapásra átláthatóbbá teszik a lakossági banki folyószámlákat az idén január végén először - s ezentúl majd rendszeresen ilyenkor - kézhez kapott éves díjkimutatások, az MNB által koordinált azonnali fizetési rendszer márciusi bevezetése, illetve a hazai csomagáras banki folyószámla-konstrukciók várható megjelenése. Mindezek segítik az ügyfeleket abban, hogy végre hajszálpontosan megállapít-hassák saját bankszámláik valós havi költségét. Ha ezek alapján úgy látják, ideje új számlát, de akár bankot is keresni, igénybe vehetik az egyszerűsített (mindössze egy megbízást igénylő) bankváltási lehetőséget.

A bankszámlavezetés és kapcsolódó szolgáltatásai, mint a bankkártya vagy az online ügyintézési, fizetési megoldások egyre népszerűbbek manapság. 2019 végén a napi pénzügyek intézésére szolgáló bankszámlák száma közel 6 millió volt, amelyekkel kapcsolatban az ügyfeleknek havonta kisebb-nagyobb költségeket fizettek.

2019 nyarán a tényleges banki költségek összehasonlíthatóságát segítő szabályozás lépett életbe: 2020-tól minden számlatulajdonosnak egy díjkimutatást juttatnak el a szolgáltatók előző évi bankszámla tranzakcióikat bemutatva. Ezt minden év január 31-ig kell megküldeniük a fogyasztók részére ugyanazon a csatornán (postán vagy elektronikus úton), amelyen a havi bankszámlakivonatok is érkeznek.

Idén először a jogszabály hatálybalépését követő 5 hónap adatai szerepelnek majd az összesítésen (vagyis a 2019 augusztusa és decembere közötti időszaké).

A bankok által egységes szerkezetben, táblázatos formában megküldött, a szolgáltatásokat azonos megnevezéssel listázó díjkimutatás megmutatja az

igénybevételek számát, vagyis az, hogy összesen hány alkalommal használta az adott szolgáltatást az előző évben összesen,

az egységnyi díjat, azaz - a hirdetményekben szereplő adatokkal egyezően - egy tranzakció esetén mekkora volt a fizetendő díj. Amennyiben a díj év közben megváltozott, akkor az időszak megjelölésével adja meg a korábbi és az új díjat is,

hogy hány esetben volt az adott szolgáltatás díjmentes és hány esetben számítottak fel díjat,

előző évben fizetett összes díjat.

Például egy csoportos beszedési és belföldi átutalási szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő fogyasztó összesítve láthatja - mint a táblázatos példában -, hogy mennyi ilyen tranzakció volt a számláján és ezek mekkora költséget jelentettek számára.

A felszámított díjakon túl a fizetett és kapott kamatok is szerepelnek a kimutatáson. Így az is látható, hogy összességében mennyibe került például a folyószámla-hitelkeret használata, illetve mennyi hozamot írtak jóvá a bankszámlán lévő, le nem kötött összeg után.

A tranzakciókat részletesen kifejtő, havi bankszámlakivonatokkal szemben az éves számlahasználati szokásokat összefoglaló díjkimutatás segíthet a saját banki termékek, illetve más hitelintézetek hasonló konstrukciói költségeinek összehasonlításában is. Erre további lehetőséget ad a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Navigátor Bankszámlaválasztó alkalmazása is (ilyen a Pénzcentrum számlacsomag-kalkulátora is - a szerk), amellyel egyedi igények alapján, személyre szabott kalkuláció készíthető. Az egyes tranzakciók költségeinek megismerésében az MNB díjjegyzék összehasonlító alkalmazása segít. Ezzel az egyes díjak és költségek egységes szerkezetű, jól áttekinthető formában vethetők össze.

A díjak áttekintése után az ügyfeleknek érdemes átgondolni, hogy lehet-e faragni a költségeken: például számlahasználati szokások változtatásával, online bankolásra áttéréssel. Lehetséges az is, hogy azért drágább a bankszámla, mert nem teljesülnek a kedvezményhez kötött feltételek: nem érkezik rendszeres, meghatározott összegű utalás, nem teljesül megadott számú megbízás, stb.

Fontos - és a közelmúltban egy MNB tanulmány által is megfogalmazott - tény, hogy a magyar jövedelmekhez viszonyítva a magyarországi bankszámla szolgáltatások túl drágák és nagyon sokféle címen, nehezen áttekinthető módon számítanak fel különböző költségeket. Ez különösen akkor szembetűnő, ha a hazai kínálatot és árazást a Nyugat-Európában jellemző csomagárazott termékekkel hasonítjuk össze. Utóbbira csak egy példa: az EU fejlett országaiban egy meghatározott összegű havi számlavezetési díjért elektronikus csatornán keresztül bármennyi tranzakció kezdeményezhető további költségek nélkül.

A hazai bankok termékei között viszont szinte egyáltalán nem található ilyen csomagárazást követő termék.

Az MNB azonban elvárja, hogy a szolgáltatók elköteleződjenek amellett, hogy - a fogyasztók számára egyértelműen kedvező, újszerű és költséghatékonyabb fizetési megoldások előmozdítását is szolgáló - csomagárazás elterjedjen. A jegybank várakozásai szerint az azonnali fizetési rendszer 2020. március 2-i bevezetésével a csomagárazású termékek is megjelennek majd a hazai hitelintézetek kínálatában. A közeljövőben ezért is lesz hasznos az ügyfeleknek a bankszámlák kondícióit ismételten összevetni, és akár újonnan megjelenő csomagáras, tehát korszerűbb bankszámlát választani.

Ezért fontos fejlemény, hogy 2016 őszétől a bankszámlaváltás folyamata egyszerűsödött. Jogszabály írja elő a bankoknak, hogy rövid átfutási idő, maximum 13 munkanap alatt, egyszerű ügyintézéssel lehetővé kell tenniük a folyószámla áthozatalát másik hitelintézethez. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül szükséges például a régi és új bankba is elmenni az egyszerűsített bankszámlaváltás során. Elegendő az új szolgáltatónak egy számlaváltási meghatalmazást adni, ami alapján a régi és az új bank lebonyolítja a teljes számlaváltási folyamatot. Ezzel így idő és utánajárás is spórolható.

Az egyszerűsített bankváltás intézéséhez az ügyfélnek új bankjához bemenve szüksége lesz a személyes okmányaira (pl.: személyi igazolvány, lakcímkártya), valamint a bankszámlaszámra. A megbízás alapján megtörténik a beszedési felhatalmazások, rendszeres átutalások (pl.: közös költség, önkéntes pénztári befizetés stb.), a beérkező rendszeres jóváírások (pl.: munkabér, családi pótlék, nyugdíj stb.) és ismétlődő beszedések (pl.: közüzemi számlák, biztosítás stb.) adatainak átadása.

Az adatátadásáért díj nem számítható fel, azonban a ténylegesen felmerülő - bankonként változó, de nem jelentős összegű - költségeket meg kell fizetni. A bankszámlaváltás folyamata akkor bonyolultabb, ha a régi bankszámlához kiegészítő szolgáltatás, mint például bankkártya-, értékpapírszámla-, folyószámlahitelszerződés is kapcsolódik. Ezek megszüntetése ugyanis csak a régi banknál intézhető el.

A bankváltás egyelőre még a számlaáthozatali folyamat egyszerűsítése ellenére sem túl népszerű. Az elmúlt három évben alig több, mint 4 000 ügyfél élt ezzel a lehetőséggel. Az új díjkimutatás, az azonnali fizetés bevezetése, illetve a csomagárazott termékek várható megjelenése kapcsán azonban érdemes lesz a fogyasztóknak körülnézniük a termékek között, hiszen éves szinten akár jelentősebb összeg is megspórolható.

*A szerző az MNB Hitelintézeti fogyasztóvédelmi főosztályának vezető fogyasztóvédelmi szakértője

Címlapkép: Getty Images