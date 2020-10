Nem csak a legszegényebbeket érinti: téged is simán felőröl a pénzügyi szorongás

A pénzügyi stressz nem válogat: mindegy, mennyi valakinek a havi jövedelme. A kispénzűek ugyanúgy szoronghatnak anyagi helyzetük miatt, mint azok, akik átlag feletti bért visznek haza minden hónapban. Alább megtudhatod, miből fakad a pénzügyi stressz, és 5 nstratégiát is mutatunk, amelyekkel le tudod győzni a szorongást.

Sokan úgy gondolják, minden problémájuk megoldódna, ha több pénzük lenne, nem lenne végre stressz, boldogan élhetnének. Bizonyos esetekben ez valóban így van, de vannak, akik átesnek a ló túloldalára, és átlagon felüli anyagi körülmények között ugyanúgy stresszelnek a pénz miatt, mint amikor kevesebbel kellett beérni. Ugyanis a pénzügyi stressz nem válogat, mindegy, milyen anyagi körülmények között élsz, téged is utólérhet! Már, ha még nem tette meg. Mutatjuk, miből gyökerezik ez a fajta szorongás, és mit tehetsz ellene.

Innen ered a pénzügyi stressz

A stressz nem más, mint a tested reakciója egy helyzetre vagy események sorozatára. Képzelj csak el egy stresszes szituációt, például amikor megszólal a tűzriasztó a munkahelyeden. Vannak, akik hiperventillálnak, pánikba esnek, mások pedig nyugodtan kivonulnak az épület elé. A helyzet mindenkinél ugyanaz, de mindenki teljesen másképp reagál az eseményekre. Ugyanez a helyzet a pénzügyek terén is: mindenki másképp gazdálkodna egy bizonyos összeggel. Ki jól bánik a pénzzel, más pedig kevésbé.

A pénzügyi stressz egyik leggyakoribb kiváltója, hogy valaki túllő a lehetőségein, és sokkal nagyobb lábon él, mint amit valójában megengedhetne magának. Ezt az életstílust pedig különféle hitelekből finanszírozza, és a hitelkártyái is rendre mínuszban vannak. Vagy - ami a rosszabb eset - korábbi megtakarításait, tartalékait éli fel, hogy fenn tudja tartani az életszínvonalát.

Így pedig elég nehéz egyről a kettőre jutni, a tudat pedig, hogy hiába keresünk pénzt, annak jelentős részét elviszik a törlesztők és a számlák, jelentősen stresszeli az embert. Sokan vannak azok is, akiket bármekkora összegű adósság képes stresszelni, még akkor is, ha egyébként a törésztés nem okoz anyagi nehézséget. És azoknak sem felhőtlen az élete, akiknek temérdek pénzük van: ők amiatt szoktak szorongani, hogy nem tudják teljesen nyomonkövetni, hogy miképp is állnak a pénzügyeik.

Úgyhogy a probléma mindenkit érint, ezért alább mutatunk 5 módszert, amivel legyőzheted a pénzügyi szorongást

Válts gondolkodásmódot

Sokan aggódnak a jövő miatt, ezért stresszelnek a pénz miatt, ám hajlamosak vagyunk túlgondolni a dolgokat, ami csak tetézi a bajt. Emlékeztesd magad, hogy nem a jövőben vagy, most még van lehetőséged változtatni. A legtöbb problémára létezik megoldás, vissza kell szerezned az irányítást a pénzügyeid felett. Ha nagy a baj, ne csak beszélj, cselekedj is: ne ismételgesd például, hogy csökkenteni kéne a kiadásokat, hanem tényleg nézd meg, min lehetne faragni. A pénzügyi nehézségek nem jelentenek személyes kudarcot, ez csupán egy állapot, amiből ki lehet láballni.

Faragj a kiadásokon

Ha már felismerted, hogy nagy a baj, akkor kezd el gondolkozni rajta, milyen olyan kiadásaid vannak, amelyeket tudsz nélkülözni. Hiszen, ha túl magasak a kiadások, akkor félretenni sem tudsz, tartalékok nélkül pedig könnyen nehéz helyzetbe kerülhetsz, ha közbejön valamilyen nemvárt kiadás. Vedd át az irányítást, készíts pontos pénzügyi tervet: ha a lakhatási költségeken már nem tudsz tovább faragni, akkor lépj tovább a többire. Az autó fenntartása is a nagyobb kiadások közé tartozik, így azt is érdemes mérlegelni.

Kezeld az adósságokat

Minden kétséget kizáróan a pénzügyi szorongás és stressz egyik leggyakoribb forrása a hitel, az adósság, ami a vállunkat nyomja. Ha neked is sok tartozásod van, próbáld meg kezelni a hiteleket, nézd meg, nem lehetne-e kiváltani őket egy jobb ajánlattal. Az is segíthet a szorongáson, ha lerövidíted a futamidőt - például, ha faragtál a költségeken, akkor a hitelkártyatartozást akár hamarabb is visszafizetheted. Egyel kevesebb dolog, ami miatt aggódni kell.

Ne érdekeljen, más mit gondol

Néha azon is stresszelünk, hogy mások mit gondolnak rólunk, hiszen nehézségeink támadnak, akkor nem tűnünk olyan sikeresnek, mint amilyenek lenni szeretnénk. Pedig fontos, hogy ha bajban vagy, akkor csak egy cél lebegjen a szemed előtt, hogy kiláballj a nehéz helyzetből. Ne versenyezz másokkal, ne vásárolj olyasmiket, amiket amúgy nem engedhetsz meg magadnak, csak mert másoknak is olyan van.

Légy tájékozott a pénzügyeidről

Ha például figyelmen kívül hagyod, nem fizeted be a számlákat, az egyáltalán nem segít enyhíteni a pénzzel kapcsolatos stresszt. Soha ne késs le egyetlen határidőt sem, hiszen amellett, hogy ez nem segít, még a késedelmes fizetésnek is lehetnek pluszköltségei.

Kövesd nyomon, hogy mennyit költesz, mennyittudsz félretenni, és hogyan lehetne módosítani úgy a havi költségvetésen, hogy átbillenjen a mérleg. Erre már egy csomó alkalmazás létezik: ne félj letölteni egy ilyen költségkövető programot!

