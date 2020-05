Megszólalt a befektetési szakértő: azért a tartós hegymenet még odébb lesz

A gazdaság újraindítása és a készülő mentőcsomagok miatt drágulás van a piacokon, a szereplők pedig már a második negyedév várhatóan kiábrándító számait is "elengedték". A tartós hegymenetre viszont korai lenne nagy összeget tenni, mivel két tényező nagyon bizonytalanná teszi a következő időszakot - derül ki Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatójának összeállításából. Az egyik a vakcina kérdése, illetve újra az asztalon van az amerikai elnökválasztás. Ezek óvatosságra intenek.

Az utóbbi napokban hosszú tömött sorok alakultak ki a befektetési piacokon, köztük a tőzsdéken, és az árfolyamok szépen felfelé meneteltek. Mindez több tényezőnek köszönhető, részben a járványhelyzet miatt korábban bevezetett korlátozások enyhítésének, ezzel összefüggésben a gazdaság - köztük a különböző üzemek, gyárak - fokozatos újraindításáról szóló híreknek. "Ugyancsak hozzájárult a derűlátó helyzethez, hogy egy 500 milliárd eurós uniós mentőcsomagot raknak össze a járvány okozta negatív hatások kompenzálására. Közben az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnöke, Jerome Powell lényegében azt mondta, végtelen a mozgástér a gazdaság élénkítésére" - értékelte az utóbbi napok néhol euforikus piaci hangulatát Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója.

Mindezek kétségtelenül jó hírek és már azzal is megbékéltek a piaci szereplők, hogy a második negyedévről borzalmas számok jönnek. "A mostani optimizmus még mindig kicsit túlzónak mondható, mert vannak bizonytalanságok a jövőre nézve" - tette hozzá a szakembere. Alapvetően két fontos tényező van, amelyek jelentősen befolyásolhatják a hangulatot a következő időszakban. "Egyrészt az, hogy folynak a vakcinafejlesztések és vakcinakísérletek, de még úgy tűnik, odébb van a megoldás.

Nem tudni mikor lesz kész az ellenszer. Most pedig azok a hangok kezdenek felerősödni, amelyek szerint, ha meg is lesz a vakcina, akkor abból több milliárd darab kell ahhoz, hogy világszerte védettségről beszélhessünk. Ez pedig még arrébb lehet. Márpedig a járvány gazdasági kockázata csak a védettséggel küszöbölhető ki" - mondta a szakember.

A vakcinakérdés mellett az amerikai elnökválasztás és annak gazdasági vetületei is nagyon jelentős bizonytalanságot okoznak. Ez már a járvány előtt is beláthatatlan tényező volt, de a koronavírus okozta helyzet miatt sokan megfeledkeztek róla, most viszont újra előjött. Ráadásul a járvány is szerepet kap a választásban. Vagyis mindkét jelölt a kampányában Kína-ellenes szólamokkal próbálkozik majd. Emiatt kiújulhat a két ország közötti kereskedelmi háború, ami a világgazdaságnak, a cégeknek, a piacoknak nem lesz jó.

"Ezek mellett persze más területekről is érkezhetnek jó és rossz hírek, mindenesetre továbbra is indokolt az óvatosság, bármennyire vonzóak sokszor az 1-2 nap alatt látott kiugró drágulások" - mondta a K&H Alapkezelő szakértője. Hozzátette, hogy az inflációval együtt számolva a mostani kilátások alapján szinte csak a részvénypiacon lehet inflációval korrigált hozamot, azaz reálhozamot elérni. Ott viszont továbbra is csak apránként érdemes vásárolni.

