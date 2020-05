Fontos változás a magyar bankokban: vége van az oldschool bankolásnak

Felgyorsultak a digitális fejlesztések a pénzügyi szektorban a koronavírus hatására a pénzintézetek informatikáért felelős vezetői szerint, akik a Portfolió első online pénzügyi és vállalati IT konferenciáján szerdán a további innovációhoz szükséges jogszabályváltozásokat sürgettek.

A Financial and Corporate IT: Koronavírus a pénzintézeteknél című online konferencia panelbeszélgetésén a CIB Bank, az Erste Bank, a Gránit Bank, az OTP Bank, valamint az Uniqa Biztosító vezetői hangsúlyozták: nem állnak le az informatikai fejlesztésekkel, azt stratégiai iránynak tekintik, és újabb projekteket is terveznek.

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója rámutatott arra, hogy jelenleg a teljes pénzügyi szektorban trendforduló van a digitalizációban. A vírustól való félelem ráirányítja a figyelmet az egyszerű, hatékony digitális banki megoldásokra. A jogszabályok 'oldschool' természete bizonyos területeken gátat szab a fejlesztéseknek, a teljes pénzügyi szektor feladata a jogalkotók meggyőzése a szükséges jogszabályok megváltoztatásáról - húzta alá.

Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető igazgatója szerint nemcsak bankszakmai, hanem nemzetgazdasági érdek, hogy jogszabályváltozások valósuljanak meg a fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe véve a digitális csatornákon. Ezekkel egyszerűbb, hatékonyabb folyamatokat lehet kialakítani, aminek gazdaságfehérítő hatása is van - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images