A szuperállampapír legnagyobb áldozatai: sokat buknak ezen a hibán

Valósággal megrohanták a magyarok a szuperállampapírnak becézett Magyar Állampapír Pluszt. Bár az állampapírok kínálatában a számtalan termék között van egy egyéves termék is, lehetőséget adva a rövid távú befektetésre. Azt viszont kevesen tudják, hogy a MÁP+ kedvező kondíciói mellett akkor is érdemes a szuperállampapírt választani az Egyéves Magyar Állampapír helyett, ha csak egy évre fektetünk be. Olvasónk példáján mutatjuk be, hogy ez miképp lehetséges.

Az elmúlt napokban megkeresett minket egy olvasó, aki megtakarítását egy évre szerette volna kamatozó papírba tenni (az egyszerűség kedvéért most nevezzük Krisztiánnak). Mivel nem szeretne aktív portfóliókezeléssel sem foglalkozni, így a tőzsdézés nem jöhetett szóba, sőt, Krisztián eleve kockázatkerülő, ezért a mostanában magas hozammal kecsegtető befektetési alapok sem játszanak. Krisztián sokat olvas Pénzcentrumot, onnan tudta meg, hogy jelenleg a legkisebb kockázat mellé társuló legmagasabb hozam állampapírral érhető el.

Mivel Krisztián egy évre - és nem többre - szeretné lekötni a pénzét, végiggörgette az állampapírok weboldalát, és meg is találta az egyéves állampapírt. Gondolta, megveszi, hiszen ő csak egy évre szeretné a pénzét befektetni, így ez az optimális megoldás. Krisztián azonban volt olyan előrelátó, hogy írt a Pénzcentrumnak, hogy a kalkulációi helyesek-e.

És mennyire jól tette!

Krisztián ugyanis sok pénzről mondott volna le, ha az egyéves papírt választja. El is magyarázzuk, miért. Elöljáróban annyit mondunk, hogy a kamatok és a futamidő mellett kell ismerni pár egyéb tényezőt is, amikor meg akarjuk hozni a leghelyesebb döntést az állampapírok vásárlásáról.

Ha egy évre fektet be, miért mégse az egy éves papírt vegye?

Nézzük meg a két opciót! Az Egyéves Magyar Állampapír éves kamata 3 százalék. Természetesen a mai hozamkörnyezetben ez sem rossz, de több állampapírnak is van ennél kedvezőbb kamata. Az egyéves papír nagyon egyszerű állatfaj: az egy év leteltével megkapjuk a pénzünket, és az arra felszámított kamatot - egészen pontosan 3 százalékot.

Krisztián ugyan látta a Magyar Állampapír Plusz és a Prémium Állampapír kedvezőbb kamatozását,de mivel ezek öt éves papírok, Krisztián nem gondolkozott ezek megvásárlásán. Ugyanis nem tudta, hogy ezeket a papírokat egy év után is vissza lehet váltani bizonyos feltételek mellett. Nézzük meg egyesével.

A Magyar Állampapír Plusz az első évben 3,75 százalékos kamatot fizet, ez pedig lépcsőzetesen nő az évek során. Minket azonban ez most nem érdekel, mert Krisztián csak egy évben gondolkodik. Ha bármikor visszaváltjuk a MÁP+-t, akkor az időarányos kamatot kapjuk meg, amiből le kell vonni a 0,25 százalékos "büntetőkamatot" (pontosabban az ÁKK 99,75 százalékos névértéken + időarányos kamattal veszi vissza a papírt). Csakhogy amennyiben a fordulónapon, vagy az azt követő 5 napban váltjuk vissza, akkor a névérték 100 százalékát kifizeti az ÁKK.

Vagyis ilyenkor semmiben nem különbözik attól a helyzet, mintha egyéves papírt vettünk volna, a kifizetett kamat mértéke viszont 0,75 százalékkal több.

Nézzük most meg az inflációkövető, Prémium Magyar Állampapír esetét. Minket jelen pillanatban nem érdekel, hogy hogy alakul az infláció, hiszen Krisztián a most kibocsátott PMÁP-ot veszi meg, ami egy év múlva 4,5 százalékos kamatot fizet. Ez meg is téveszthetné lelkes olvasónkat, de valamire figyelni kell: itt minden esetben számolnunk kell azzal, hogy a ÁKK ezt a papírt a legutóbbi szigorításnak köszönhetően már csak 99 százalékos névértéken veszi vissza, azaz a 4,5 százalékos első éves kamatunk máris 3,5 százalékra apad. A jobb döntés tehát jelen pillanatban kétségkívül a MÁP+, később azonban, ha elszaladna az infláció, akkor már érdemes PMÁP-ot vásárolni inkább, hiszen a MÁP+ kamata egyáltalán nem függ az árak változásától.

Nézzük meg, mennyit ér ez a különbség

A 0,75 százalék nem sok pénz, gondolhatnánk. Nézzük meg, jól gondoljuk-e. Tegyük fel, hogy Krisztiánnak 1 millió forintja van. Ekkor az egyéves papír 3 százalékot, azaz 30 ezer forintot fizetne neki, míg a MÁP+ 37 500-at, 7500-al többet, mint az egyéves konstrukció. Természetesen nagyobb öszsegeknél a különbség még látványosabb: 5 millió forintnál 150 ezer forintot fial az éves papír, míg 187 500-at, 37500 forinttal többet a MÁP+ - ezt a pénzt tisztán megkerestük, csak azzal, hogy jól döntöttünk.

A kérdés: ha ez így van, mi érdelme az egyéves papírnak?

A kérdés jogos. A MÁP+ jelenlegi feltételei mellett az egyéves papírnak nem sok létjogosultsága van (persze a visszaváltás feltételeit bármikor szigoríthatják, és akkor minden fenti kalkuláció borulhat). Nem véletlen, hogy messze nem vásárolnak belőle annyit, mint MÁP+-ból, vagy PMÁP-ból. Azt egyébként már a kibocsátók is meglátták, hogy a feleslegesen sokféle papír megtéveszti a lakosságot, nem csoda, hogy egy sor termék kivezetésre kerülhet a következő időszakokban.

Térjünk vissza egy szó erejéig Krisztiánra. Emberünk ugyan rosszul döntött volna, ha nem hallgat meg minket, abban a tekintetben azonban már a legelején helyes döntést hozott, hogy folyószámlán pangó pénzét kamatozó befektetésbe kívánta tenni. A folyószámlán álló pénznek ugyanis nem 0 a reálhozama, hanem a mindenkori infláció, így aztán ha nincs szükségünk a közeljövőben a pénzre, akkor ne legyünk restek befektetni azt.