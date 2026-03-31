Brutális eladási hullám rázta meg a magyar tőzsdét: rengeteg pénz forog kockán, üzent a 4iG és az Opus

Két nap alatt látványos zuhanás rázta meg a magyar tőzsde több meghatározó részvényét: a 4iG és az Opus papírjai nagy forgalom mellett estek meredeken, miközben a háttérben politikai bizonytalanságok és egy kedvezőtlen uniós döntés áll. A vállalatok szerint azonban a fundamentumok változatlanul erősek, így a mostani pánikhangulat elsősorban piaci reakció lehet, nem pedig valós értékromlás.

Az elmúlt napokban látványos eladási hullám söpört végig a Budapesti Értéktőzsde több meghatározó papírján: különösen a 4iG és az Opus Global részvényei kerültek nyomás alá. A meredek árfolyamesések és a kiugró forgalom egyértelműen a befektetői hangulat romlását jelzik - miközben a vállalatok vezetői szerint a fundamentumok továbbra is stabilak.

A 4iG árfolyama két nap alatt is jelentős esést mutatott, és a novemberi csúcsához képest nagyjából megfeleződött - mára valamelyest visszapattant. Az Opus papírjai sem maradtak ki: rövid idő alatt 500 forint körüli szintekről 330 forint közelébe zuhantak - mára 440 forint körülre erősödve -, egyes napokon extrém, akár 15 százalékos mínuszt is érintve.

Politika, EU-döntés, bizonytalanság

A piaci turbulencia hátterében több tényező áll a Portfolio szerint. Egyrészt a közelgő magyar választások fokozzák a bizonytalanságot, ami hagyományosan érzékenyen érinti a hazai részvényeket. Másrészt a 4iG esetében konkrét kiváltó okként jelent meg az Európai Unió kedvezőtlen döntése a SAFE-program kapcsán, amely felgyorsította az eladási hullámot.

A befektetők egy része attól tarthat, hogy a politikai és finanszírozási környezet változása negatívan érintheti a nagy állami és védelmi projektekre építő cégeket.

A cégek szerint túlzó reakció

Mindkét vállalat vezetése határozottan vitatja, hogy az árfolyamesés mögött fundamentális romlás állna. A 4iG hangsúlyozza: az űr- és védelmi üzletág megrendelésállománya már meghaladja a 3,5 milliárd eurót, a keretszerződésekkel együtt pedig 4,5 milliárd euró feletti potenciál látható. A menedzsment szerint a SAFE-program csupán egy finanszírozási eszköz, amely nem befolyásolja érdemben a keresletet, amelyet sokkal inkább a NATO-kötelezettségek és a globális biztonságpolitikai trendek hajtanak.

Az Opus Global vezérigazgatója szintén indokolatlannak nevezte az esést, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a társaság az elmúlt években folyamatosan javuló eredményeket ért el, sőt EBITDA-céljait is túlteljesíti. Az elemzői célárak továbbra is jóval a jelenlegi árfolyam felett, 600 forint környékén szóródnak.

Hangulat kontra fundamentumok

A mostani folyamatok jól illeszkednek egy klasszikus piaci mintába: a rövid távú hangulati tényezők - politikai kockázatok, nemzetközi bizonytalanság, egy-egy negatív hír - felülírják a hosszabb távú fundamentumokat.

A nagy forgalom és az éles esések arra utalnak, hogy sok befektető kockázatcsökkentésbe kezdett, ami láncreakciót indított el. Ugyanakkor a vállalatok narratívája szerint az alapfolyamatok - különösen a védelmi ipar növekedése és a diverzifikált portfóliók - változatlanul kedvezőek.

Mi jöhet ezután?

A következő hetek kulcskérdése az lesz, hogy a piaci hangulat stabilizálódik-e, illetve érkeznek-e olyan vállalati vagy makrogazdasági hírek, amelyek visszaépíthetik a befektetői bizalmat.

Amennyiben a fundamentumok valóban erősek maradnak, a jelenlegi szintek akár beszállási pontként is értelmezhetők lehetnek - ha viszont a bizonytalanság tartósan fennmarad, a volatilitás is velünk maradhat a magyar tőzsdén.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA