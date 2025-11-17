Itt tartja a pénzét a magyar elit: miről tudhatnak, ami az egyszerű emberhez nem jut el?

Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Októberben 1,9%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti, a fejlett és a fejlődő tőzsdéken is pozitív elmozdulást láthattunk, csakúgy, mint a hazai börzén. A devizapiacon az euróhoz képest a forint kissé erősödött, míg a dollárhoz képest kissé gyengült.
A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 215 milliárd forintot mutat. A pénzpiaci-, kötvény és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlást láthatunk. Az abszolút hozamú alapokat érdemes továbbra is kiemelni abszolút értékben; míg relatív értelemben az árupiaci alapokat, ahol továbbra is jelentős a tőkebeáramlás.
A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 377 milliárd forinttal növekedett az év tizedik hónapjában. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 20.203 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.
Néhány fontosabb tőkepiaci index teljesítménye:
- RMAX 0,50%
- MAX 0,67%
- BUX 4,65%
- MSCI DM (USD) 1,94%
- MSCI EM (USD) 4,12%
Az euró/forint, illetve a dollár/forint árfolyam változása:
A pénzpiaci alapoktól 2,7 milliárd forintnyi tőke távozott a hónapban, amin a hozamok némileg javítani tudtak. A vagyon csekély mértékben, 0,1%-kal csökkent.
A kötvényalapoktól összesen 15,6 milliárd nagyságú tőke távozott. A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 21,5 milliárd forint; a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 0,5 milliárdnyi; míg a szabad futamidejű esetében 6,4 milliárd forint pluszt láthatunk. A hozamok némileg segítették a vagyon gyarapodását, azonban mindennek hatására a nettó eszközérték alig változott. Végül 0,1 %-kal nőtt a hónap folyamán.
A vegyes alapokhoz 19,4 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében 4,4 milliárdnyi a tőkekiáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 19,2 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 4,6 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát növelték a hozamok is, az eredő 1,8%-os vagyonnövekedés a hónapban.
A részvényalapokhoz 20 milliárdnyi tőke érkezett, ráadásul a tőzsdéken pozitív hangulat uralkodott, ami erősen javított az összképen. Mindezek hatására a kategória vagyona az elmúlt hónapban 4,9%-kal növekedett.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A tőkevédett alapokhoz 8,1 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. A hozamok sem maradtak el, ennek megfelelően a kategória vagyona mindösszesen 1,3%-kal gyarapodott a hónap folyamán.
Az abszolút hozamú alapok esetében még mindig tart az érdeklődés. Komolynak tekinthető, 63 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban, amely a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamok is hozzájárultak a gyarapodáshoz, így 2,7%-os növekedés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során.
A származtatott alapokhoz 7,5 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok sem elvenni, sem hozzátenni nem tudtak a növekedéshez, így is összességében 65,1%-os növekedést láthatunk a kategóriánál. A hatalmas növekedés mögött kis nettó eszközérték áll.
Az ingatlanalapok esetében 7,1 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A megszokott hozamokra számítani lehetett, és ez csaknem elég volt a tőkekivonás ellensúlyozására. A nettó eszközérték negatív nullával változott.
Az árupiaci alapok esetében közel 13,5 milliárdnyi tőke érkezését láthatjuk. A hozamok is hozzájárultak a növekedéshez, mindennek eredőjeként a vagyonváltozás plusz 11,4% lett a hónapban. Ezzel továbbra is kimagasló az éves növekedés tekintetében a kategória. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 109 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok pozitívan alakultak, de elsősorban a friss tőke okozta a kimagasló, 5 %-os növekedést.
