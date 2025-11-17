2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
9 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kivágott felvétel egy fiatal ázsiai nőről, aki otthon kezeli a személyes banki és pénzügyi ügyeit. Költségvetés tervezése és a kiadások kiszámítása számológéppel. Adók és pénzügyi számlák kezelése. Vagyonkezelés. Otthoni köl
Megtakarítás

Itt tartja a pénzét a magyar elit: miről tudhatnak, ami az egyszerű emberhez nem jut el?

Pénzcentrum
2025. november 17. 17:02

Októberben 1,9%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti, a fejlett és a fejlődő tőzsdéken is pozitív elmozdulást láthattunk, csakúgy, mint a hazai börzén. A devizapiacon az euróhoz képest a forint kissé erősödött, míg a dollárhoz képest kissé gyengült.

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 215 milliárd forintot mutat. A pénzpiaci-, kötvény és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlást láthatunk. Az abszolút hozamú alapokat érdemes továbbra is kiemelni abszolút értékben; míg relatív értelemben az árupiaci alapokat, ahol továbbra is jelentős a tőkebeáramlás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 377 milliárd forinttal növekedett az év tizedik hónapjában. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 20.203 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

Néhány fontosabb tőkepiaci index teljesítménye:

  • RMAX 0,50%
  • MAX 0,67%
  • BUX 4,65%
  • MSCI DM (USD) 1,94%
  • MSCI EM (USD) 4,12%

Az euró/forint, illetve a dollár/forint árfolyam változása:

A pénzpiaci alapoktól 2,7 milliárd forintnyi tőke távozott a hónapban, amin a hozamok némileg javítani tudtak. A vagyon csekély mértékben, 0,1%-kal csökkent.

A kötvényalapoktól összesen 15,6 milliárd nagyságú tőke távozott. A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 21,5 milliárd forint; a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 0,5 milliárdnyi; míg a szabad futamidejű esetében 6,4 milliárd forint pluszt láthatunk. A hozamok némileg segítették a vagyon gyarapodását, azonban mindennek hatására a nettó eszközérték alig változott. Végül 0,1 %-kal nőtt a hónap folyamán.

A vegyes alapokhoz 19,4 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében 4,4 milliárdnyi a tőkekiáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 19,2 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 4,6 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát növelték a hozamok is, az eredő 1,8%-os vagyonnövekedés a hónapban.

A részvényalapokhoz 20 milliárdnyi tőke érkezett, ráadásul a tőzsdéken pozitív hangulat uralkodott, ami erősen javított az összképen. Mindezek hatására a kategória vagyona az elmúlt hónapban 4,9%-kal növekedett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tőkevédett alapokhoz 8,1 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. A hozamok sem maradtak el, ennek megfelelően a kategória vagyona mindösszesen 1,3%-kal gyarapodott a hónap folyamán.

Az abszolút hozamú alapok esetében még mindig tart az érdeklődés. Komolynak tekinthető, 63 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban, amely a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamok is hozzájárultak a gyarapodáshoz, így 2,7%-os növekedés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során.

A származtatott alapokhoz 7,5 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok sem elvenni, sem hozzátenni nem tudtak a növekedéshez, így is összességében 65,1%-os növekedést láthatunk a kategóriánál. A hatalmas növekedés mögött kis nettó eszközérték áll.

Az ingatlanalapok esetében 7,1 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A megszokott hozamokra számítani lehetett, és ez csaknem elég volt a tőkekivonás ellensúlyozására. A nettó eszközérték negatív nullával változott.

Az árupiaci alapok esetében közel 13,5 milliárdnyi tőke érkezését láthatjuk. A hozamok is hozzájárultak a növekedéshez, mindennek eredőjeként a vagyonváltozás plusz 11,4% lett a hónapban. Ezzel továbbra is kimagasló az éves növekedés tekintetében a kategória. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 109 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok pozitívan alakultak, de elsősorban a friss tőke okozta a kimagasló, 5 %-os növekedést.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #euró #forint #befektetési alap #megtakarítás #tőzsde #dollár #hozam #vagyon #megtakarítások #bamosz #megtakarítási számla

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:34
17:23
17:15
17:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 17. 17:01
Terézvárosi Airbnb-tiltás: indul az országos lavina?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 17. 14:47
Puskás-Dallos Bogi: Ez a leglazább formátum, amiben valaha dolgoztam - interjú a REnoválók kulisszatitkairól
Puskás-Dallos Bogi a Media1-nek adott podcast interjúban elárulta, miért a most induló REnoválók for...
MNB Intézet  |  2025. november 17. 12:49
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az ere...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 16. 11:59
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az...
Holdblog  |  2025. november 15. 05:16
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Fride...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
2025. november 17.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a tervezet, tényleg hozzányúlna a kormány a magyarok megtakarításaihoz: rengeteg embert érint
2
2 hónapja
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
3
2 hete
Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?
4
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 november: mikor jön a novemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
5
5 napja
Ömlik a pénz az állampapírok után egy másik befektetésbe: ide teszik most a megtakarításaikat a magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi érték
Azt az alapvetően a használattal, erkölcsi kopással, valamint a kereslet kínálat értékmódosító hatásával módosult árat jelenti, amely az értékelés időszakában történő csere (adás-vétel) esetén elérhető, vagy (kár esetén) elérhető lenne. Legjobban közelíti meg a valóságos érték fogalmát, azonban a legritkább esetben tartalmazzák.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 17:34
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 16:10
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
Agrárszektor  |  2025. november 17. 17:27
Egyre többen esznek ilyen élelmiszert: de nem biztos, hogy jól teszik