A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
Komoly dolog derült ki a magyar állampapírokról: erről mindenkinek tudnia kell
Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 19,3 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK, csökkentett értékesítéssel, 17,0 milliárdot fogadott el.
Az aukciós átlaghozam 6,20 százalék volt, 6 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 6,06 százalékos referenciahozam alakult ki.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását,
A pénz rongálás bűncselekmény Magyarországon? Mit kell tudnunk a pénz rongálása kapcsán, és ha a pénzrongálás bűncselekmény, hogyan büntetik azt?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.
A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.
Magyarországon két nagy probléma van a végrendeletekkel. Az első, hogy tíz magyarból kilencnek nincs. A másik pedig az, hogy...
A jelenlegi áremelkedés hátterében többek között Donald Trump amerikai elnök múlt heti bejelentése állhat.
A magas infláció és a gazdasági bizonytalanság ellenére a műtárgypiac továbbra is élénk: a kvalitásos darabok iránt mindig van kereslet.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1192,92 pontos, 1,22 százalékos emelkedéssel, 99 207,79 ponton zárt pénteken.
Soha nem látott vagyonátruházás zajlik a világban: 2025-ben a fejlett országok lakói mintegy 6 billió dollárnyi örökséghez jutnak, döntően a baby boomer generáció jóvoltából.
Az Európai Központi Bank (EKB) új tanulmánya szerint az európai háztartásoknak érdemes készpénztartalékot tartaniuk otthon.
A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban.
A határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az OTP Bank szeptember 19-től díjat számít fel a külföldi kibocsátású bankkártyákkal történő készpénzfelvételért.
Szeptember 30-án jár le a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek szeretnének részesülni a magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlásaiból.
Sokan bele sem gondolnak, de a padláson porosodó régi tévé vagy a konyhában álló régi hűtőszekrény nemcsak kellemetlen tehertétel, hanem kisebb bevételi forrás is lehet.
részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát