A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejû, névre szóló, nyomdai úton 10.
Megtakarítás

Komoly dolog derült ki a magyar állampapírokról: erről mindenkinek tudnia kell

MTI
2025. október 8. 16:34

Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.

Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 19,3 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK, csökkentett értékesítéssel, 17,0 milliárdot fogadott el.

Az aukciós átlaghozam 6,20 százalék volt, 6 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 6,06 százalékos referenciahozam alakult ki.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
