Még bárhogy alakulhat a nap a magyar tőzsdén: a szakértők nem tudnak biztosat mondani

MTI
2025. szeptember 25. 08:36

A határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenéssel, 98 376,68 ponton zárt szerdán.

Szemán Péter kommentárjában azt írta, hogy kitart a negatív hangulat a budapesti tőzsdén, a vezető részvények közül egyedül az OTP tudott emelkedni szerdán. A bankpapír árfolyamában az 50 napos mozgóátlag képez rövidtávú, afölött pedig 29 519 forintnál húzódik erősebb ellenállás, míg támasz továbbra is 27 173 forintnál látható - jegyezte meg. Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 0,42 százalékkal 28 700 forintra erősödött, forgalmuk 9,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol részvényeknél a támasz 2640 forintnál, ellenállás 2753 forintnál húzódik. A szerdai kereskedésben az olajpapír jegyzése 24 forinttal, 0,89 százalékkal 2680 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

A Richter részvényei változatlanul a 9871 és 10 099 forintos szintek között mozognak. Szerdán az árfolyama 90 forinttal, 0,9 százalékkal 9940 forintra gyengült 1,0 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekomnál erősebb támaszt jelent az 1800 forintos szint, ennek letörése esetén a következő szint 1690 forintnál látható, míg rövidtávú ellenállást a 50 napos mozgóátlag képez 1850 forintnál. A Magyar Telekom árfolyama szerdán 32 forinttal, 1,74 százalékkal 1802 forintra esett, forgalma 666,1 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
