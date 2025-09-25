Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Még bárhogy alakulhat a nap a magyar tőzsdén: a szakértők nem tudnak biztosat mondani
A határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenéssel, 98 376,68 ponton zárt szerdán.
Szemán Péter kommentárjában azt írta, hogy kitart a negatív hangulat a budapesti tőzsdén, a vezető részvények közül egyedül az OTP tudott emelkedni szerdán. A bankpapír árfolyamában az 50 napos mozgóátlag képez rövidtávú, afölött pedig 29 519 forintnál húzódik erősebb ellenállás, míg támasz továbbra is 27 173 forintnál látható - jegyezte meg. Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 0,42 százalékkal 28 700 forintra erősödött, forgalmuk 9,5 milliárd forintot tett ki.
A Mol részvényeknél a támasz 2640 forintnál, ellenállás 2753 forintnál húzódik. A szerdai kereskedésben az olajpapír jegyzése 24 forinttal, 0,89 százalékkal 2680 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban.
A Richter részvényei változatlanul a 9871 és 10 099 forintos szintek között mozognak. Szerdán az árfolyama 90 forinttal, 0,9 százalékkal 9940 forintra gyengült 1,0 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekomnál erősebb támaszt jelent az 1800 forintos szint, ennek letörése esetén a következő szint 1690 forintnál látható, míg rövidtávú ellenállást a 50 napos mozgóátlag képez 1850 forintnál. A Magyar Telekom árfolyama szerdán 32 forinttal, 1,74 százalékkal 1802 forintra esett, forgalma 666,1 millió forint volt.
Az OTP Bank szeptember 19-től díjat számít fel a külföldi kibocsátású bankkártyákkal történő készpénzfelvételért.
Szeptember 30-án jár le a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek szeretnének részesülni a magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlásaiból.
Sokan bele sem gondolnak, de a padláson porosodó régi tévé vagy a konyhában álló régi hűtőszekrény nemcsak kellemetlen tehertétel, hanem kisebb bevételi forrás is lehet.
részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Elképesztő mértékben sikerült kiszedni a banki ügyfelekből a pénzüket, és a bankok sem nagyon tudnak ilyenkor kártérítést fizetni.
Nagyon stabil a magyar állampapírpiac: valóban ide teszik a pénzüket az élelmes magyarok, igazuk van?
Stabil a magyar lakossági állampapírok piaca, a kamatok csökkenése ellenére is nőtt a lakosság által tartott állomány - erről az ÁKK vezetője beszélt a Portfolio...
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Ne várd meg, amíg csenget a végrehajtó: kiadták a figyelmeztetést, erről rengeteg magyar megfeledkezett 2025-ben
A NAV arra figyelmeztetett, hogy a hatósági előírásokat célszerű időben, saját szervezésben teljesíteni, különben bírság és magas végrehajtási költségek várhatnak a tulajdonosokra.
Fontos szolgáltatást vezet ki az OTP: sok banki ügyfélnek lesz dolga, ezt kell meglépni a szerződéssel
November 18-án az OTPdirekt internetbank helyét az OTP internetbank veszi át.
Az OTP Bank egy új védelmi funkciót vezetett be elsőként a hazai piacon, amely biztonsági hálót nyújthat ügyfelei számára az átutalásos csalások ellen.
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai bérlakáspiacra és a befektetési célú ingatlanok hozamaira.
Múlt héten mindössze 41 milliárd forintnyi állampapírt vett a lakosság, ami 20%-os csökkenést jelent az előző heti szinthez képest.
Növekvő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 199,84 ponton zárt, 1978,87 ponttal, 1,92 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel...
Százezrekbe kerül egy tanév a magyar szülőknek, de nincs miből kifizetni: mi lesz így a gyerekekkel?
A tanévkezdés az év legnagyobb kiadással járó időszaka az iskolás gyereket nevelő szülők életében, az iskolakezdésre a többségük 50–100 ezer forintot költ.
A Freedom24 szerint az Alcoa, Spotify és Johnson & Johnson ígér hosszú távon erős növekedést.
Leginkább a pénzügyi stabilitás és az emberi kapcsolatok adnak biztonság- és komfortérzetet a Z generáció tagjainak.
