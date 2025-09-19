2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hacker
Megtakarítás

Milliárdokat buktak a magyarok az aljas csalókon: ezt nem lehet tovább tűrni

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 10:33

Elképesztő mértékben sikerült kiszedni a banki ügyfelekből a pénzüket, és a bankok sem nagyon tudnak ilyenkor kártérítést fizetni. Ugyanakkor a bankokat célzó csalási kísérletek kilencven százalékából nem lesz semmi.

Több mint 12,5 ezer sikeres csalási, visszaélési kísérlet kísérlet történt magyar bankszámlák terhére az első félévben - ez a Magyar Nemzeti Bank adataiból derült ki, melyet nemrégiben tettek közzé, és az mfor szemlézte. A jegybank azt is közölte, hogy nem csak egyéni, hanem vállalati számlákat is nagy számban sikerült megkárosítani, a teljes összeg pedig eléri a 6,09 milliárd forintot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azon kísérletek "értéke", melyet végül sikerült megakadályozni, a sikeres átverésekének alig a fele, 3,17 milliárd forintot tett ki. Az MNB adatai szerint a sikeres csalási kísérletek száma 38 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. 

A jegybank azt is közölte, hogy a bankok gyakorlatából adódóan a káresetek 98 százalékát az ügyfelek "nyelik le", csak 115 alkalommal fordult elő olyan, hogy végül a bank megtérítette a kárt. Ezen események összértéke a százmillió forintot sem érte el.Az ugyanakkor jó hír, hogy a bankok szűrőrendszere jól működik: az őket célzó kísérletek esetében tízből kilencet sikeresen hárítottak.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #jegybank #bank #megtakarítás #magyar #milliárd #kísérlet #bankok #csalások #internetes csalások #kísérletek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:33
10:15
10:03
09:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 18. 16:57
Megjött az év egyik legjobban várt döntése - Mit várhatnak ettől a befektetők?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
ChikansPlanet  |  2025. szeptember 19. 09:42
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a...
KonyhaKontrolling  |  2025. szeptember 19. 07:45
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az int...
MEDIA1  |  2025. szeptember 18. 15:38
Cenzúra: miután az RTL elbukta a bosszúperét lapunk ellen, letiltotta a hozzáférésünket a sajtószobához és manipulatív közleményben támadja lapunkat, elhallgatva az ítéletet - NER-médiumok is segítenek neki
Egyre szélsőségesebben sajtószabadság-ellenes húzásokkal támadja médiaipari témákkal foglalkozó lapu...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 18. 15:26
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 19.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
2025. szeptember 18.
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
2
2 hete
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
3
2 hónapja
Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak
4
1 hónapja
Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt
5
1 hónapja
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 10:03
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 09:12
Ebben a 7 magyar városban emelkedett a covidosok száma: küszöbön a járvány Budapesten?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 10:31
Sokan nem ismerik a szabályokat: ezt rengeteg őstermelő elrontja itthon