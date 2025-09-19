Milliárdokat buktak a magyarok az aljas csalókon: ezt nem lehet tovább tűrni

Elképesztő mértékben sikerült kiszedni a banki ügyfelekből a pénzüket, és a bankok sem nagyon tudnak ilyenkor kártérítést fizetni. Ugyanakkor a bankokat célzó csalási kísérletek kilencven százalékából nem lesz semmi.

Több mint 12,5 ezer sikeres csalási, visszaélési kísérlet kísérlet történt magyar bankszámlák terhére az első félévben - ez a Magyar Nemzeti Bank adataiból derült ki, melyet nemrégiben tettek közzé, és az mfor szemlézte. A jegybank azt is közölte, hogy nem csak egyéni, hanem vállalati számlákat is nagy számban sikerült megkárosítani, a teljes összeg pedig eléri a 6,09 milliárd forintot.

Azon kísérletek "értéke", melyet végül sikerült megakadályozni, a sikeres átverésekének alig a fele, 3,17 milliárd forintot tett ki. Az MNB adatai szerint a sikeres csalási kísérletek száma 38 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

A jegybank azt is közölte, hogy a bankok gyakorlatából adódóan a káresetek 98 százalékát az ügyfelek "nyelik le", csak 115 alkalommal fordult elő olyan, hogy végül a bank megtérítette a kárt. Ezen események összértéke a százmillió forintot sem érte el.Az ugyanakkor jó hír, hogy a bankok szűrőrendszere jól működik: az őket célzó kísérletek esetében tízből kilencet sikeresen hárítottak.