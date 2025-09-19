Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
Milliárdokat buktak a magyarok az aljas csalókon: ezt nem lehet tovább tűrni
Elképesztő mértékben sikerült kiszedni a banki ügyfelekből a pénzüket, és a bankok sem nagyon tudnak ilyenkor kártérítést fizetni. Ugyanakkor a bankokat célzó csalási kísérletek kilencven százalékából nem lesz semmi.
Több mint 12,5 ezer sikeres csalási, visszaélési kísérlet kísérlet történt magyar bankszámlák terhére az első félévben - ez a Magyar Nemzeti Bank adataiból derült ki, melyet nemrégiben tettek közzé, és az mfor szemlézte. A jegybank azt is közölte, hogy nem csak egyéni, hanem vállalati számlákat is nagy számban sikerült megkárosítani, a teljes összeg pedig eléri a 6,09 milliárd forintot.
Azon kísérletek "értéke", melyet végül sikerült megakadályozni, a sikeres átverésekének alig a fele, 3,17 milliárd forintot tett ki. Az MNB adatai szerint a sikeres csalási kísérletek száma 38 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszakában.
A jegybank azt is közölte, hogy a bankok gyakorlatából adódóan a káresetek 98 százalékát az ügyfelek "nyelik le", csak 115 alkalommal fordult elő olyan, hogy végül a bank megtérítette a kárt. Ezen események összértéke a százmillió forintot sem érte el.Az ugyanakkor jó hír, hogy a bankok szűrőrendszere jól működik: az őket célzó kísérletek esetében tízből kilencet sikeresen hárítottak.
Fontos szolgáltatást vezet ki az OTP: sok banki ügyfélnek lesz dolga, ezt kell meglépni a szerződéssel
November 18-án az OTPdirekt internetbank helyét az OTP internetbank veszi át.
Az OTP Bank egy új védelmi funkciót vezetett be elsőként a hazai piacon, amely biztonsági hálót nyújthat ügyfelei számára az átutalásos csalások ellen.
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai bérlakáspiacra és a befektetési célú ingatlanok hozamaira.
Múlt héten mindössze 41 milliárd forintnyi állampapírt vett a lakosság, ami 20%-os csökkenést jelent az előző heti szinthez képest.
Növekvő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 199,84 ponton zárt, 1978,87 ponttal, 1,92 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel...
Százezrekbe kerül egy tanév a magyar szülőknek, de nincs miből kifizetni: mi lesz így a gyerekekkel?
A tanévkezdés az év legnagyobb kiadással járó időszaka az iskolás gyereket nevelő szülők életében, az iskolakezdésre a többségük 50–100 ezer forintot költ.
A Freedom24 szerint az Alcoa, Spotify és Johnson & Johnson ígér hosszú távon erős növekedést.
Leginkább a pénzügyi stabilitás és az emberi kapcsolatok adnak biztonság- és komfortérzetet a Z generáció tagjainak.
Kiderült, hová rejtik milliárdjaikat a magyar elit tagjai: döbbenetes vagyonok a felső tízezer kezében
A hazai felső tízezer családjai átlagosan 4 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, amelynek jelentős részét likvid pénzügyi eszközökben és ingatlanban tartják.
A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
A legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret.
2014. február 1-je óta adott a lehetőség, hogy havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot díjmentesen vegyenek fel belföldi bankautomatákból.
A hitelkártyás költéseknél az egyik hazai bank tapasztalatai szerint az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerre használják a plasztikot.
Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki az ügyfelei számára az egyre gyakoribb unokázós csalásokról,
Az 5 forintos érme sorsa is időről időre napirendre kerül Magyarországon. A készpénzhasználat visszaszorulása és az előállítás költségessége a megszüntetés mellett szól.
Az elemzők szerint a Fed függetlensége is kulcsfontosságú tényező az árfolyam alakulásában.
Az inflációkövető állampapírok költségei megterhelték a költségvetést, ezért változtatások jöhetnek a konstrukciókban.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
