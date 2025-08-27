Ezt rengeteg magyar felnőtt elrontja, mikor pénzügyekről van szó: erre kell odafigyelni

A szülők többsége fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban beszéljenek a pénzügyekről, még akkor is, ha ez nehéz feladat nekik – derül ki az Erste felméréséből. A pénz tudatos kezelését sokan bankszámlával és zsebpénzzel támogatják, a kártyahasználat pedig egyre elterjedtebb a gyerekek körében is. A bank segít a szülőknek: az edukációs céllal létrehozott mesekönyv, a Cserebere az erdőben mellett egy, a gyerekek nyelvén megfogalmazott kisokos is megjelenik még tanévkezdés előtt. Az Erste és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója együttműködésében pedig egy különleges bankkártya is elérhető: az OLED kijelzős plasztikon egy villogó rakéta jelenik meg fizetéskor, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot.

A szülők nagy többsége (81 százalék) fontosnak tartja, hogy gyermeke megismerkedjen az alapvető pénzügyi fogalmakkal – derül ki az Erste reprezentatív felméréséből*. Olyanokkal, mint a pénz értéke, a zsebpénz vagy a megtakarítás, és hogy választ kapjanak olyan kérdésekre, hogy miért nem vehetünk meg mindent, amit szeretnénk vagy miért drágább az egyik dolog, mint a másik. A válaszadók szerint elsősorban a szülő és a család feladata a pénzügyi edukáció, míg második helyen az óvodát és az iskolát, harmadik-negyedik helyen pedig a bankokat és a médiát jelölték meg.

A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről gyermekével. A válaszadók csupán 5 százaléka mondta azt, hogy még nem kerültek szóba gyermekével a pénzügyek, pedig a felmérés szerint tízből egy szülő nehéznek érzi ezt a feladatot. Támogatásként sokan használnak valamilyen eszközt (59 százalék) a pénzügyi edukációhoz: leginkább társasjátékot mesekönyvet vagy rajzfilmet, de többen jó megoldásnak tartanak ehhez valamilyen applikációt, illetve weboldalt is.

Az Erste ezt felismerve kereste meg tavaly a Pagony Kiadót, hogy együtt alkossanak meg egy olyan mesét, amellyel a szórakoztatáson túl alapvető gazdasági, pénzügyi ismereteket kaphatnak a gyerekek, játékos formában. Így született meg a Cserebere az erdőben című mesekönyv, amely akkora sikernek bizonyult, hogy kevesebb mint két hónap után több ezer példányban újra kellett nyomtatni. A banknál most újra elérhetővé vált a könyv: akik a szeptember végéig futó akció ideje alatt Erste Cseperedő Bankszámlát nyitnak gyermeküknek, ajándékba kapnak egy példányt – mondta el Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője.

Az Erste a Cserebere az erdőben mellett mostantól egy húsz kérdésből, illetve az ezekre adható válaszokból álló „kisokossal” is segít a szülőknek egyszerűbbé tenni a gyerekek pénzügyi edukációját. Az Erste honlapjáról mindenkinek ingyen letölthető digitális füzetben olyan kérdések szerepelnek, amiket valóban gyerekek tettek fel a szüleiknek a pénzről: Miért kell a szülőknek dolgozni? Miért kell a boltban fizetni az ennivalóért? Hogy jön pénz a falból? Ki csinálja a pénzt, nem kérhetünk tőle? A válaszokat az Erste hazai és nemzetközi szakértői Füstös Móni gyermeknevelési szakértő segítségével dolgozták ki, a gyermekek nyelvezetét használva, az életkoruknak megfelelően.

Jó eszköz lehet a pénzügyi neveléshez a zsebpénz is. Az Erste felmérése szerint, míg a kisebb gyerekeknek alkalomszerűen, kevesebb zsebpénzt adnak a szülők (ha egyáltalán adnak), a 11-14 éves korosztály esetében viszont már a rendszeresen adott zsebpénz a jellemző, általában havonta legfeljebb 1-9 ezer forint összegben. A válaszok alapján a szülők a gyermek életkorának növekedésével egyre tudatosabban vezetik be a zsebpénzt, és mind nagyobb összeget bíznak rájuk – vagyis a legtöbb családban a pénzügyi nevelés fokozatos, a gyermek fejlődéséhez, érettségéhez igazodik. A zsebpénzt érdemes a gyermek számára nyitott saját bankszámlára utalni, a szülők így a banki eszközök használatát is meg tudják tanítani, miközben a szülőknek is nagyobb átláthatóságot és biztonságot nyújt.

Ha a gyerekek biztonságos, élményszerű módon ismerkedhetnek meg a digitális fizetéssel, az hosszú távon is megalapozhatja a felelős pénzkezelést. Az Erste Cseperedő Bankszámlához igényelhető, Magyarországon elsőként elérhető OLED kijelzős Visa bankkártya játékos formában segít megérteni a kártyás fizetés működését. A vidám, élénk grafikai elemek között kapott helyet az a rakéta, amely minden fizetés alkalmával felvillan, a miniatűr OLED kijelző ugyanis közvetlenül az NFC-termináloktól kapja az energiát – ismertette Szincsák Gyula, a Visa szenior fizetési megoldások szakértője.

A felmérés szerint a szülők többsége (60 százalék) nyitott arra, hogy a mindennapi kiadások fedezésére bankkártyát (fizikai vagy digitalizált formában) adjon gyereke kezébe. A szülők többsége szerint a bankkártya segít átláthatóbbá tenni a gyermek költéseit, és csaknem minden második válaszadó úgy gondolja, hogy a kártya nagyobb biztonságot nyújt a készpénzhez képest. A szülők visszajelzései alapján a gyerekek többsége már rendelkezik alapvető ismeretekkel a bankkártya használatról: például 47 százalékuk tudja, hogyan kell fizetni kártyával. Ugyanakkor a válaszadók tudatos korlátokat is fontosnak tartanak: 62 százalék preferálja a napi költési limitet, míg online vásárlási limitet 53 százalék, napi készpénzfelvételi limitet pedig 52 százalék állítana be.