Pénzügyeiről vallott Mester Tamás: semmi tartaléka nincs, nem sokáig húzná, ha beütne a baj

New Yorkban elfogyott a pénze, ezért kellett hazajönnie – mesélte Mester Tamás Kadarkai Endre műsorában. Az énekes szerint anyagi helyzete itthon sem sokkal stabilabb: bevallása szerint legfeljebb két hónapra lát előre, és soha nem volt félretett tartaléka.

Mester Tamás a Kadarkai Endre YouTube-os műsorában adott interjújában őszintén beszélt anyagi helyzetéről. Elmondása szerint korábban több alkalommal is próbálkozott külföldön, többek között New Yorkban is fellépett, ám végül pénz híján haza kellett térnie. „Énekeltem több helyen, néha felfigyeltek rám, aztán elfogyott a pénzem” – fogalmazott.

Az énekes szerint azonban az anyagi biztonság idehaza sem jellemző rá. Jelenleg legfeljebb két hónapra lát előre pénzügyileg, komolyabb megtakarítása nincsen. Mint mondta, sosem keresett annyit, hogy félre tudott volna tenni – vagy ha mégis, akkor sem biztos, hogy megtette volna.

Mester Tamás ugyanakkor nem érzi tragikusnak a helyzetét, mivel mindig olyan dolgokkal foglalkozott, amelyekhez kedve volt. „Mindig próbáltam a lelkesedésem irányába menni” – mondta, hozzátéve, hogy számára ez működő út volt, még ha nem is univerzális recept mindenki számára.