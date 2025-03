Új típusú megtakarítással rukkolt elő az egyik magyar bank: garantált a magas kamat

Lakossági jelzáloglevél forgalmazását kezdte meg az MBH Bank és az MBH Befektetési Bank március 17-én. A tíz napon át jegyezhető jelzáloglevél fix, évi 7,00%-os kamatot kínáló (EHM: 6,97%), három évet kismértékben meghaladó futamidejű 10 000 forint alapcímletű értékpapír, amely a kiszámítható hozamot előnyben részesítő ügyfelek számára biztosít kedvező, forintalapú befektetési lehetőséget.

A MJ28NF02 7,00% néven bejegyzett, 2028.04.25-i lejáratú jelzáloglevél kibocsátásával az MBH Csoport célja, hogy a lakossági befektetők számára is elérhetővé tegye ezt a kiszámítható hozamot kínáló befektetési lehetőséget. Az értékpapírt az MBH Jelzálogbank bocsátja ki, és jegyezhető az MBH Bank és az MBH Befektetési Bank befektetési termékeket is értékesítő fiókjaiban országszerte.

Az értékpapír jegyzési időszaka 2025. március 27-én 12.00 órakor zárul, a futamideje 2025. március 31-től 2028. április 25-ig terjed. Az első kamatfizetés 2026. április 25-én lesz. A jelzáloglevelek fedezetét jellemzően ingatlanbiztosíték mellett nyújtott jelzáloghitelekből álló portfólió alkotja, amely összetétele és mértéke szigorúan szabályozott.

„Büszkék vagyunk arra, hogy jelenleg a piacon egyedüliként kínálunk a hazai lakossági befektetők számára jelzáloglevelet. Az MBH Csoport a jelzáloglevelet elsősorban azon befektetők figyelmébe ajánlja, akik fontosnak tartják a likviditást, és fix hozamú, előre kiszámítható kamatjövedelmet kínáló befektetési terméket keresnek. Hiszünk abban, hogy az, hogy a lakosság számára is jegyezhetővé tesszük a jelzálogleveleket, hozzájárul a pénzügyi tudatosság növekedéséhez és a befektetések kockázatcsökkentő diverzifikálásához” – tette hozzá Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese.

A kibocsátó MBH Jelzálogbank rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyével az „európai (prémium) fedezett kötvény” logó használatára. Ennek értelmében a kibocsátó mindenben megfelel az európai fedezett kötvény szabályozás követelményeinek, és az általa alkalmazott eljárások és gyakorlatok biztosítják azt is, hogy az általa forgalomba hozott jelzáloglevelek az európai hitelintézetek prudenciális követelményeit meghatározó fokozott követelményeket is teljesítik. Mindennek megfelelően az MBH Jelzálogbank jelen jelzáloglevél-kibocsátása is prémium kategóriába kerül.