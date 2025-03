Hatalmas bejelentést tett a Budapesti Értéktőzsde: így szedheti meg magát rengeteg magyar?

Huszonhárom új, tőzsdén kereskedett befektetési alappal bővült a Budapesti Értéktőzsde BÉTa Piaca. Az új ETF-ek révén számos európai, amerikai, ázsiai és más feltörekvő piacok válnak elérhetővé a magyar befektetők számára, forint alapon. A termékek árjegyzését az OTP Bank Nyrt. biztosítja. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) célja, hogy folyamatosan bővítse a hazai befektetők számára elérhető termékkínálatot, elősegítve a diverzifikált és költséghatékony portfólióépítést. Ennek részeként 2025. március 6-án 23 új, tőzsdén kereskedett befektetési alap (ETF) vált elérhetővé a BÉTa Piacon, így 32-re növekedett ezen termékkör, a külföldi instrumentumok köre. Az új ETF-ek révén a befektetők könnyebben hozzáférhetnek a különböző földrajzi régiók – Európa, Ázsia, Amerika, valamint a fejlődő és feltörekvő piacok – részvényindexeihez, továbbá lehetőségük nyílik az egyes szektorok teljesítményére építő befektetésekre is. A tőzsde szabályozott piacán is elérhetőek a tőzsdén kereskedett befektetési alapok: a BUX ETF-fel 2006 óta, a CETOP indexet követő, közép-európai részvényeket tartalmazó ETF-fel 2024 óta zajlik a kereskedés.

Mire szolgálnak az ETF-ek és milyen előnyeik vannak?

A Budapesti Értéktőzsde 2006. december 3. óta nyújt kereskedési lehetőséget az ETF-ekkel. Az ETF-ek világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, mivel ötvözik az egyedi részvények rugalmasságát és a befektetési alapok diverzifikációs előnyeit. Költséghatékony megoldást jelentenek, mivel díjaik alacsonyabbak, mint az aktívan kezelt befektetési alapoké. A diverzifikáció révén egyetlen ETF megvásárlásával akár több száz részvénybe vagy kötvénybe is be lehet fektetni, csökkentve ezzel a kockázatot. A tőzsdei kereskedés biztosítja a likviditást, lehetővé téve az azonnali vételt és eladást, szemben a hagyományos alapokkal, amelyeknél a tranzakciók - jellemzően - hosszabb időt vesznek igénybe. Az ETF-ek további előnye a transzparencia, hiszen összetételük nyilvánosan elérhető, így a befektetők pontosan követhetik, milyen eszközökbe helyezik tőkéjüket. Emellett rendkívül rugalmasak is, mivel különböző befektetési stratégiákhoz igazíthatók, legyen szó részvénypiaci, kötvénypiaci vagy akár árupiaci befektetésekről.

A BÉTa Piacról

A BÉTa Piac a Budapesti Értéktőzsde multilaterális kereskedési rendszere, amely lehetőséget biztosít a hazai befektetők számára, hogy külföldi részvényekhez és tőzsdén kereskedett befektetési alapokhoz, azaz ETF-ekhez forint alapon férjenek hozzá. A platform célja, hogy bővítse a magyar piacon elérhető befektetési lehetőségeket, ezáltal elősegítve a diverzifikált portfóliók kialakítását. A BÉTa Piacon elérhető termékek a befektetők számára egyszerű és költséghatékony hozzáférést biztosítanak a nemzetközi piacokhoz, miközben a kereskedés a BÉT szabályozott környezetében zajlik.