Súlyos döntés előtt rengeteg magyar, a pénzükről van szó: drasztikus változás élesedik a bankokban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Augusztustól stopot vezetnek be a lakossági bankszámlák költségeinél 2024-re - jelentették be a mai Kormányinfón. Bár még pontos rendelet nincs, de úgy tűnik, ezzel az intézkedéssel jópár hónapig kőbe vésődnek a banki ajánlatok. Megnéztük, milyen csomagokat kínálnak most a magyar bankok: mint kalkulátorunkból kiderült, nem egy bank kínál valódi nullás számlát!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK