Komoly változás élesedett egy itthoni nagybanknál: rengeteg ügyfelet érint, sokan meg fognak lepődni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mostantól három további devizában is lehet kamatot kapni, lekötés nélkül, napi kifizetéssel a Revolutnál. A forint megtakarításoknál továbbra is a Revolut bank által nyújtott betéti kamatokat kapjuk, amelyek kockázatát tekintve még alacsonyabb, ezért is alacsony a kamat.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK