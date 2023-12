Milliós kincsek rejlenek a magyarok otthonaiban: sokan nem is sejtik, hogy mit őriznek

Az elmúlt egy év során egy cikksorozat keretében járta körül a Pénzcentrum a tárgyi befektetések világát. Ez idő alatt rengeteg tárgynak az értékének utánajártunk, illetve megnéztük, hogy egy könyv, képregény, vagy akár egy sportkártya mégis mitől lesz értékes. És mi kell ahhoz, hogy egy ilyen hobbiból komoly pénzeket csináljunk. A cikksorozatunk záró részében most összeszedtük a legjobb befektetéseket, illetve azt is, hogy hogyan kezdhetünk bele egy-egy tárgynak a gyűjtésébe.

Egy évvel ezelőtt indította útjára a Pénzcentrum azt a cikksorozatot, ami a tárgyi befektetéseket járta körül. Azaz azt szerettük volna megtudni, hogy milyen tárgyak lapulhatnak a magyarok padlásain, amik akár még kincset is érhetnek. Ide tartoztak a különféle játékok, sportkártyák, könyvek, egy üveg jó bor, whisky vagy akár a padláson porosodó kép, amit a dédnagymamától örököltünk.

Ezek mind olyan hétköznapi tárgyak, amikkel mindannyian találkoztunk már otthon, esetleg el is kezdtük őket valamiért gyűjteni, csak abbamaradt a lelkesedésünk. Azt a kérdést tettük fel magunknak a cikksorozat elindításakor, hogy vajon lehet-e értéket csinálni az évtizedek alatt felgyülemlett lomokból, vagy olyan sorsra jut a legtöbb szeretett tárgyunk, mint nagyszüleink bélyeggyűjteménye. Azaz jó ötletnek tűnt, de a végén alapvetően inkább érzelmi értéket képviselnek már csak, pénzé nehéz őket tenni.

Az elmúlt egy évben pedig rengeteg gyűjtővel beszélgettünk, akik közül sokan befektetési céllal is vásárolnak. A különböző területeken mozgó gyűjtők rengeteg jótanáccsal látták el azt, aki szeretne belevágni egyik vagy másik tárgy gyűjtésébe, esetleg pénzt is csinálna belőle. Bár különböző dolgokról beszélünk, azonban voltak dolgok, amik mindegyik esetben közös volt. Az egyik az, hogy ha bele is akarunk vágni, akkor jobban járunk, ha gyűjteményként gondolunk ezekre a tárgyakra, és nem befektetésként. Ugyanis sok esetben is mindössze értékállóak ezek a tárgyak, míg máskor hosszútávú befektetésként tudunk rájuk csak gondolni.

Ráadásul mindegyik esetben azt is bele kell kalkulálnunk, hogy nagyon sok múlik azon, hogy mi a divat, illetve mekkora Magyarországon a felvevő közönség. Azaz, ha van is egy ritkaságunk, de senki se kíváncsi rá, azzal nem megyünk sokra, ugyanúgy azzal sem, ha sokan keresik, azonban korántsem számít ritkaságnak. Ilyen például egy Lego-készlet, amiből rengetegen megvettek 1-et, amit félretettek, 1-et pedig azért, hogy kirakják. Ezzel pedig egy következő nagyon fontos ponthoz érkeztünk el.

Miszerint annak, amiből pénzt szeretnénk csinálni jó állapotúnak kell lennie. Bár talán a legrosszabb befektetésnek számítanak a lemezek a vizsgált kategóriákban, de ezzel a tárgyal remekül lehet szemléltetni a jó állapot fontosságát. Egy lemez esetében ugyanis, ha használjuk, akkor karcolódik. Tehát folyamatosan veszít az értékéből. Hasonló a helyzet a játékokkal, képregényekkel, könyvekkel és a sportkártyákkal is. Minél ritkább és minél jobb állapotban vannak, annál nagyobb az értékük. Feltéve persze, ha van rá kereslet.

A képregények esetében például megtudtuk, hogy a legendákkal ellentétben nem feltétlen tudod kifizetni a diákhiteledet, ha eladod Magyarországon a gyerekkorodban összegyűjtött Sailor Moon képregény sorozatod. Ugyanis a magyar nyelvű képregényeknek kicsi a felvevő piaca, a specifikusaknak pedig mégkisebb. Ráadásul akkora pénzek se mozognak itt, mint például külföldön.

A sorozat talán legmeglepőbb eleme azonban nem is az volt, hogy a lemez- vagy a képregénygyűjtésből nem lehet meggazdagodni, hanem az, hogy a sportkártyákból viszont a jelek szerint igen. Egy-egy gyűjtemény, vagy akár egy szem kártya, is százezreket érhet ugyanis, ha jó állapotban van és népszerű sportolók vannak rajta.

Két fontos dolog van. Egyrészről, hogy ki van a kártyán, mert nem mindegy ugye, hogy engem van Michael Jordant ábrázol. Ezen belül is a számozott lapok ugye többet érnek. Mindezek mellett sokat számít a kártya állapota is. Sokszor éppen ez a legnagyobb probléma az otthon talált, behozott gyűjteményekkel: értéktelenné válnak, mert be volt dobva egy sarokba, vagy a nagymama nem tudta, hogy mi az és poháralátétnek használta. Gyakorlatilag ezzel egy drága lap is teljesen el tud értéktelenedni. Erre egyébként vannak úgynevezett bevizsgáló cégek is, akik bevizsgálják ezeket. Ezzel pedig tudsz további értékfokozást is elérni, ha jó értékelést kapsz

– mondta el Sipos Balázs, a Card Corner tulajdonosa.

Sokan jönnek hozzánk az üzletbe úgy, hogy behozzák a régi, megtalált gyerekkori gyűjteményt, mert a nagyinál előkerült. Ilyenkor persze vannak nagy meglepetések, de hatalmas csalódások is. Sokan vizionálják azt, hogy van náluk egy milliókat érő lap. Persze, volt ilyen is, de volt olyan, aki bejött egy hatalmas gyűjteménnyel és kiderült, hogy az egész 20 ezer forintot ér

– emelte ki a szakértő, aki azt is elárulta, hogy kereslet pedig bőven van az ilyen kártyákra. A kosárlabda szempontjából például Európa top 5 országába tartozunk.

De nézzük is meg, hogy a sportkártyákon kívül mikkel is foglalkoztunk az elmúlt évben, és mennyi is az az összeg, ami kell az induláshoz.

Órák

A kérdés inkább úgy érdekes, hogy mikortól lett az óra presztízs, illetve luxus termék, erre a válasz pedig az, hogy a folyamat a 90-es években indult Európában, ahogyan kezdtek a svájciak kilábalni a "kvarcválságból", és egyértelműen szétváltak a hétköznapi órák és a presztízs miatt vásárolt luxusórák. A 2010-es évektől erősödött fel a folyamat amikortól elkezdtek a luxus márkák tényleg iszonyatosan megdrágulni. Az órák, mint befektetés szerintem a 2010-es évek végé fele fordult meg egyre több ember fejében, akkoriban cikkezett gyakran mind a nemzetközi, mind a magyar sajtó arról, hogy az órák már jobb befektetések, mint az ingatlan

– mondta el Lakatos Zsolt, a Beszéljünk az órákról nevű TikTok-csatorna szakértője, aki azt is elárulta, hogy bár az arannyal emlegetik már egy lapon az órákat, de hatalmasat lehet rajta bukni.

Általánosságban az van, hogy ha egy gyártótól megtudod venni listaáron az adott órát (valamennyi várólistával) akkor azon nem fogsz tudni bukni, mert pont a várólista jelzi azt, hogy van elég kereslet arra az adott modellre, amikor majd elakarod adni. Azt látom, hogy a skála két részén lehet bukni, az alján, ami ilyen belépő luxus, mint mondjuk Tag Heuer Aquaracer, amit megveszel, kilépsz benne a boltban és 20-25%-ot fixen buktál, vagy a skála tetején, ami highend luxus, viszont nagyon niche és kevés embert érdekel, vagy hoz lázba az adott modell, és azért megy ár alatt el. De például listaáron vett Rolexen, Omegán, Breitlingen 1-2 év távlatában már nem fogsz bukni, a minimum az, hogy inflációt követ, de annál nagyobb mértékben is szoktak nőni

– mondta el a Beszéljünk órákról szakértője korábban.

Az órák pedig milliókat is érhetnek. Ráadásul a beugró összeg is milliós. 3-3,8 millió forint ugyanis az az összeg, amitől Lakatos Zsolt szerint befektetésről beszélhetünk.

Könyvek

Magyarországon a könyvgyűjtésnek, mint olyannak több évszázados hagyománya van: a 18-19. században ez a hóbort az arisztokraták soraiból kerültek ki. Ilyen volt például Széchenyi Ferenc, azaz Széchenyi István apja, aki a gyűjteményéből megalapította a Széchenyi Könyvtárat.

Alapvetően egy könyv értékét, pontosabban a pénzbeli értékét a ritkasága, illetve az adja, hogy mennyire van rá kereslet. Tehát lehet egy XVII. századi latin nyelvű egyházi könyv elképesztően ritka, de ha senkit se érdekel, akkor nem lesz értékes. De fordítva is lehet igaz: lehet nagy a kereslet például egy első kiadású, 1906-os Ady kötetre, de miután az nem ritka, ezért 20-30 ezer forintért megvásárolható, miközben mindig lesz vevője. Tehát, ennek a két dolognak kell egyszerre teljesülnie. Például egy Zrínyi Szigeti veszedelem első kiadás nagyon ritka, hiszen van belőle mondjuk 10 komplett példány összesen a világon. Egy ilyen példány nagyon sokba is kerülhet, hiszen ritka és sokan is akarják

– magyarázta Korányi Tamás gyűjtő, kiemelve, hogy nem minden könyv ér sokat. Ráadásul az is sokat nyom a latban, hogy mennyire népszerű jelenleg az adott író, vagy milyen sűrűn dedikált. Azonban belekezdeni a gyűjtésbe jóval könnyebb, mint az órák esetében.

Pár ezer forinttól már lehet vásárolni akár első kiadású műveket is, de nyilván vannak ennél sokkal magasabb összegek. De befektetésként szerintem, mint bármilyen hasonló műtárgy befektetés esetében akkor éri meg, ha az embernek van egy tudása a piacról és tudja, hogy mikor kell megválni az adott tárgytól. Nyilván ehhez szükséges szerencse is, de ez elsősorban a tudásról szól

– fűzte hozzá Korányi Tamás, aki szerint, ha az a célunk, hogy pénzt csináljunk a gyűjteményünkből, nem erre szabad elindulni.

A legtisztább befektetés mondjuk a részvény, ahol hogyha veszel mondjuk 10 ezer forintért egy OTP részvényt, aminek nem változik az ára egy év alatt, majd ugyanannyiért eladod, akkor fizetsz plusz fél százalékot amikor veszed, és plusz fél százalékot, amikor eladod. Tehát összesen egy százalék az oda-vissza költség, azaz a vételi-eladási jutalék. A deviza esetében ugyanez körülbelül 2-2 százalék, azonban, ha már egy festményt vagy egy könyvet veszünk egy aukción, akkor a kezdetek kezdetén 20-25 százaléknyi árverési illetéket fizet a vevő. Ha pedig ugyanezt a könyvet eladnánk, akkor 15-20 százalékot vonnak le. Ez azt jelenti, hogy megvesszük egy adott összegért a könyvet és ha ugyanannyiért el akarjuk adni, akkor a leütési árának több mint 40 százalékot kell emelkednie. És akkor még az inflációt nem is vettük figyelembe

– tanácsolt a szakértő.

Barbie-baba

Barbie alapvetően mindig is egy nagyon ikonikus dolog volt: a kislányok álma. A babák már a kezdetektől fogva kidolgozottak voltak, rengeteg típusú baba volt régebben, amit sokan megőriztek. Ez a generáció pedig azóta felnőt, és amikor a gyerekvállalás szóba kerül, akkor visszarepülnek kicsit a múltba, hogy milyen volt gyerekként. Ekkor kerülnek elő pakolás közben a régi játékok, a régi Barbie babák, amikre gyerekként úgy vigyázott, mint valami kincsre. És elkezdik újra beszerezni őket

– mesélt a Barbie gyűjtésről Sz. Szabina még a film megjelenésekor, aki maga is rajong ezekért a babákért. A Barbie-kra pedig alapvetően ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi játékra. A bontatlan csomagolású, ritka darabok érik a legtöbbet.

Ráadásul 1-1 ilyen játékot már 10-15 ezer forintért is megvehetünk, az áruk pedig csökkenni biztosan nem fog. Hiszen ahogyan telik az idő, úgy egyre öregebb lesz a baba és egyre többet fog érni.

Lemezek

Az elmúlt években egyre inkább újra divatba jöttek a bakelit lemezek, amivel párhuzamosan az áruk is az egekbe szökött.

Megfigyelhető, hogy a lemezek értéke az elmúlt években nem romlik, inkább pont, hogy nő. De legrosszabb esetben is stagnál. Tehát ha én megveszek valamit X forintért, akkor legrosszabb esetben is ugyanazon az áron kiszállok. Azonban most olyan mértékben drágulnak az új lemezek, illetve az újra nyomások, hogy a két külön évben kiadott lemez között is óriási árbeli különbségek vannak

– mondta Szécsi Ádám, az MG Records szakértője, amivel Bánházi István, a budapesti Lemezkuckó szakértője korántsem ért egyet.

Amikkel lehet találkozni az interneten, hogy egy-egy lemez százezrekért ment el azok nagyon egyedi, ritka esetek. Ezekből nem szabad következtetéseket levonni, mert van 1-2 bekattant ember, aki ezekért a lemezekért kiadnak ekkora összegeket, azonban korántsem ez a jellemző

– magyarázta, hozzátéve, hogy az is gond, hogy az avatatlan szem ritkán tudja, hogy ténylegesen mennyit ér 1-1 album.

Sokan esnek abba a hibába, hogy azt hiszik, hogy egy lemez attól értékes, hogy régi. Erre a legjobb példa a gramofonlemezek, amiket szinte hetente hoznak be az üzletbe, hogy eladják. Azonban fabatkát sem érnek jelenleg. Megint mások az otthon talált lemezeket hozzák be hozzánk, és nem értik, hogy a 100 lemezből miért 2-re tartunk igényt

– mesélte Bánházi István, hozzátéve, hogy az árukat is ritkán tudják belőni a vásárlói. Sokan háborodnak fel ugyanis, hogy miért 3000 forintot ér a bakelitjük, miközben látták, hogy egy ugyanilyen lemezt 24 ezer forintért hirdettek meg nem rég.

Ha viszont gyűjteni szeretnénk jó hír, hogy párezer forintból már neki is állhatunk. Plusz a lemezlejátszó és a tisztító, ha hallgatni is szeretnénk az albumokat.

Matchbox

Lehet a matchbox befektetés, de mielőtt ezzel a céllal kezdünk vásárolni, meg kell tanulnunk, hogy mi ez az egész. Kicsit olyan lesz az ember, mint egy becsüs, ékszerész, antikos, és még sorolhatnám, ez mind egyben! Ha már ott tartunk, hogy csak és kizárólag tökéletes állapotú, dobozos, kifogástalan modellek vannak előttünk, akkor jönnek a szín- és kerékvariációk, a matricavariációk és egyéb finomságok. Ezek határozzák meg, hogy egy modell 15eFt, vagy 250eFt. Még az igazán hozzáértők sem szégyenkeznek, ha katalógushoz, lexikonhoz, vagy az internethez kell fordulniuk egy kis segítségért. A 0-ás modellekről még nem is beszéltünk, amik a szériagyártás előtt modellezik a várható terméket. Ezek ára többszázezer forintra is rúghat

– vélekedett Uzsoki J. Olivér gyűjtő, aki szerint itt sem elsősorban befektetésként tekintik a legtöbben ezeket a tárgyakat.

A legtöbben a kisautók szerelmesei és nem elsősorban befektetésként kezelik a gyűjteményüket, de azért mindenki igyekszik fejben tartani, hogy mit is érhet, ami a polcon pihen. Mennyire éri meg? Az árak felfelé kúsznak, a magyar ember érzékeny a zsebére, de azt azért nem lehet mondani, hogy tömegesen szállnának ki a gyűjteményekből, viszont a vásárlási kedven érezhető az elmúlt év gazdasági bizonytalansága. Inkább érzelmi hobbi ez, mint értéktőzsde. Ha valaki abban spekulál, hogy felvásárol egy komoly gyűjteményt és az belátható időn belül, jelentős profittal eladja, azt ki kell, hogy ábrándítsam, mert itthon csak elég lassan, akár több hónap vagy év alatt kipörgetni a készletet. Egy gyűjtemény mindig szubjektív. Ami nekem tetszik, másnak nem biztos. Így mindig lesz beragadt része a kollekciónak, ami nem, vagy csak áron alul megy el

– mesélt a befektetési részéről a szakértő, aki párezer forintért is le lehet vadászni már egy-két szebb darabot.

Műtárgyak

A műtárgygyűjtés korántsem egy újkeletű dolog Magyarországon, azonban mostanában talán még nagyobb lett rájuk a kereslet, aminek az oka a bizonytalan gazdasági helyzet. Ez pedig kifejezetten kedvez a műtárgybefektetési kedvnek.

Nem biztos, hogy jó befektetés valami attól, hogy régi, illetve egészen pontosan ez is változó. Egy korábban alkotó klasszikus művésznek sokszor kevesebbet érnek a művei, mint egy kortárs művésznek. Így sajnos ez nem ilyen egyszerű kérdés, ez egy jóval bonyolultabb dolog. Éppen ezért, ugyanúgy, mint minden befektetés esetében érdemes szakértőhöz fordulni. Képzőművészet esetében éppen ezért érdemes szakértő galériákhoz fordulni

– mondta el az abc Galéria szakértője korábban. Az viszont biztos, hogy értékállóak, amit Eleni Korani, műkincskereskedő, az Ernst Galéria tulajdonosa is alátámasztott.

Fiataloknak, vagy akik kisebb összeggel vágnának bele azt tudom tanácsolni, hogy papír alapú grafikai műveket nézzenek meg elsősorban. Ezeknek jelenleg Magyarországon mostoha a megítélésük, ami pénzösszegben is mérhető: pár tízezer forintért is nagyszerű tus vagy akvarell műveket lehet vásárolni különböző aukciókon vagy galériákban. Én ezt javasolnám első lépésként, továbbá, ha egy picit többet tudunk költeni, akkor ezen belül is az ismert, nagy nevekre érdemes figyelni. Tehát, ha például olyan alkotóktól látunk grafikai műveket, mint Berényi Róbert például, akiknek már az olajfestményeik több millió vagy 10 millió forintokban mérhetőek, azokat pár százezer forintért már meg lehet vásárolni. Megjegyzem, vannak alkotók, például Munkácsy Mihály, Rippl-Rónai József vagy Vaszary János, akik nem valószínű, hogy hozzáférhetőek ilyen értékben, hiszen a papírra készült alkotásaik is milliókért kelnek már el. Végül, e nem utolsó sorban, a műtárgygyűjtés mozgatórugója, hogy olyat vásároljunk, ami tetszik. Ez az első és a legfontosabb

– tanácsolta Eleni Korani, aki azt is elárulta, hogy szerinte a legbiztosabb az, ha a XX. század első fele felé kezdünk el nézelődni. Bak Imre, Keserű Ilona, vagy akár a Pécsi műhely alkotói ugyanis kifejezetten népszerűnek számítanak.

Ráadásul a szakértők szerint nincs minimális értékhatár, ami szükséges ahhoz, hogy belevágjunk. Gyakorlatilag pár 10 ezer forint már elegendő lehet 1-1 jobb grafikához, vagy kisebb tárgyhoz.

Játékok

Egy évvel ezelőtt, karácsonykor vizsgáltuk meg azt, hogy vajon az a játék, amit a fa alá teszünk vajon jó ajándéknak számít-e. A LEGO-nak például töretlen a népszerűsége, amit az bizonyít a legjobban, hogy külföldön külön aukciók vannak, ahol csak és kizárólag LEGO-t és hozzá való kiegészítőket lehet vásárolni. A Pénzcentrum gyűjtése szerint a licit a legtöbbször 1 euróról indul, de egészen a 700 eurót is elérheti. Egy ritka, Simpson családos készlet, aminél a Kwik-E-Mart-ot rakhatjuk ki 650 euróért (több mint 270 ezer forint) ment el végül.

Egy ilyen Simpson figura pedig mindössze körülbelül 1000 forintba kerül újonnan, azonban érdemes a játékok kiválasztása előtt megvizsgálni, hogy melyik játék is ér sokat és leginkább azt, hogy miért.

Akkor értékes ma egy játék, ha ritka, és jó állapotban van – például bontatlan formában kevés maradt fenn belőle. Egyszóval kicsi a rendelkezésre állása, azonban a kereslet nagy rá, miután sok gyűjtő szeretné, illetve van valamennyi kínálat is. Ha ebből a három pillérből bármelyik is hiányzik, azaz például kevesen gyűjtik, így nincs rá kereslet, akkor nem fog idővel annyira megemelkedni az ára

– mondta Tóth Balázs, a Játékok a polcról blog szakértője.

Képregények

Nem mondanám, hogy a képregények jelenleg a reneszánszukat élik, hiszen feljebb van a népszerűségük, mint valaha. Mikor volt Magyarországon nagy képregényes kultúra? Soha, csak talán még a második világháború előtt, de a kommunizmus alatt lehetőség se volt rá. De, ami itthon van, az külföldi szemmel nézve még mindig nevetséges, csak majmolni próbáljuk azt, ami ott van. Az elmúlt időben ez egy hatalmas lufivá fújódott: mindenki beszél róla, foglalkozik vele. Divatba jött és átjárja a világunkat, hiszen alig vannak, akik ne láttak volna képregényfilmet. Ennek ellenére sokan – bár rajongónak nevezik magukat, és megveszik a merchandise termékeket – nem olvasnak képregényeket, így nem lett jelentősen több vásárló, mint azt elsőre gondolnánk

– fogalmazott Grig, a Trillian Képregénybolt tulajdonosa, aki szerint a befektetési célú képregényvásárlás csak egy bizonyos szintig működne Magyarországon és külföldön is. A piac pedig folyamatosan mozgásban van, így nem lehet előre megjósolni, hogy milyen esemény vált ki nagyobb keresetet egy régebbi termék iránt.

Általánosságban azt láthatjuk, hogy a hetvenes-nyolcvanas években kiadott Mozaik és Kockás képregényfüzetek nagyon keresettek, aki ezek számait megtalálja a padláson, annak érdemesebb lehet egyesével eladnia ezeket, nem pedig egyben, mivel sokan kifejezetten saját kollekcióik hiányzó darabjaira vadásznak, így jobb árat fizetnek egy képregényért

– mondta el a Vatera, hozzáfűzve, hogy 2010 óta az oldalon nem egyszer kelt el több mint fél millió forintért képregénysorozat. Ráadásul, ahogyan a korábbiakban már többször is, itt se kellenek nagyobb összegek ahhoz, hogy belevágjunk.

Whisky

A whiskyk egyre népszerűbbek az utóbbi időben Magyarországon, olyannyira, hogy az elmúlt 10 évben megsokasodtak a kostolók, illetve a többnapos fesztiválok is. A whisky pedig az egyik legdinamikusabb befektetési formának számít, amivel nehéz melléfogni: az értékük ugyanis egyre csak emelkedik, miközben alig tudni olyan palackról, ami a vételi ára alatt ment volna el. Ezért alapvetően el lehet mondani, hogy az egyik legbiztosabb befektetési forma jelenleg.

Én még olyat nem láttam, hogy a megjelenési ára alá ment volna egy whisky ára. Olyan persze volt már, hogy felment akár a tízszeresére, majd visszacsökkent mondjuk a felére, de sohasem az eredeti ára alá

– mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Benkóczki Péter, a WhiskyNet szakértője még korábban. Azonban az is igaz, hogy az italok esetében már jelentősen nehezebb meghatározni, hogy melyik palack ér sokat. De az tény, hogy nem érdemes a közértek polcain nézelődni.

Nem igazán van arra aranyszabály, hogy mitől is értékes egy whisky. Azt persze kijelenthetjük, hogy minél korosabb – azaz több időt töltött hordóban – az általában többet ér, viszont korántsem jelenti azt, hogy finomabb is. Tény, hogy a sznobok inkább mennek a 30 éves felé, hiszen ez mégiscsak presztízskérdés. Illetve van 1-2 márka, ami nagyon fel van most kapva és nagy a hipe körülötte. De ez sem kifejezetten a minőségnek szól, sőt merem állítani, hogy azok, akik ezeket veszik azok nem inni veszik, hanem csak azért, hogy elmondhassák, hogy van nekik ilyenük

– mondta a szakértő.

Egy-egy üveggel viszont akár napok, hetek, sőt egy perc alatt is tudunk 100 százalékos profitot elérni a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint, sőt a tanácsuk alapján nem is kell nagy összeg ahhoz, hogy beszálljunk a buliba. Akár 5000 forinttal is kezdhetünk, persze a határ, ahogy mindig, itt is a csillagos ég.