Százezreket érő kincsek lapulnak a magyarok padlásain: sokan nem is sejtik, mit selejteztek le

Az elmúlt közel egy év leforgása alatt több tárgyi befektetést is megvizsgáltunk közelebbről: megnéztük, hogy mennyit érnek a karórák, képregények, Barbie-babák, sportkártyák, könyvek, vagy akár egy üveg whisky vagy bor. A cikksorozatunk következő részében pedig visszakanyarodunk egy, már különböző irányokból körüljárt tárgyhoz, nevezetesen a játékokhoz. Azaz a Barbie-babák után most azt vizsgáltuk meg, hogy megéri-e befektetésként gondolni a matchboxokra, egyáltalán, hogy érdemes belekezdeni és mennyit is érhet egy ilyen játékautó.

Magyarországon a matchboxok története egészen a 60-as évek végéhez, 70-es évek elejéhez nyúlik vissza, amikor is megjelentek hazánkban is, bár csak korlátozott mennyiségben a játékautók. Uzsoki J. Olivér gyűjtő elmondása szerint ezek a játékok nem feltétlenül a gyermek közönségnek voltak elérhetőek, azonban az első szériákról.

Az pedig, hogy ezek a játékok régóta jelen vannak a piacon az érdeklődők számában is meglátszik, bár azt nehéz Olivér szerint megállapítani, hogy pontosan hányan is vannak igazi gyűjtők az országban.

Azt, hogy itthon ennek mekkora közönsége van nehéz meghatározni, mert a börzék jelentős embertömeget mozgatnak meg, de az online vásárló, illetve külföldi beszerzést kedvelő gyűjtőket itt kevéssé látni

– fogalmazott a szakértő, aki arra is kitért, hogy mitől is lesz értékes egy matchbox.

Egy tárgy mindig annyi ért, amennyit adnak érte. A Matchboxnál is így van ez. Egy kisautó mitől lehet értékes? A legfontosabb, hogy mit ábrázol? A következő, hogy hol vagyunk földrajzilag? Milyen az állapota? Van-e doboza, illetve a doboz milyen állapotú – kezdte el sorolni a fontosabb pontokat a gyűjtő, aki végül egy példával magyarázta el, hogy miért is fontos, hogy pontosan földrajzilag hol is akarunk vásárolni.

Vegyünk egy példát! A Skoda 130LR sokaknak a szent grál. Sokaknak "elérhetetlen", persze ez barokkos túlzás, de a lélektani határt durván felülről súrolja, vagy meghaladja... Ez a típus itthon keresett, drága darab, pedig a 80-as évek szülötte és Made in China, vagy jobb esetben Macau. De! Mivel érzelmi kötődés van a típushoz, mindenki ezt akarja. Ugyanakkor, az egyik barátom amerikai utazásáról hazaérve meglepett egy ilyen modellel Kansasből. 99cent volt az ottani ára és az eladó közölte, hogy ez egy fantázia modell! Vagyis, ami itthon érték, az máshol nem az

– mondta, hozzátéve, hogy egy ilyen játékautóra könnyedén lehet akár befektetésként is gondolni.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok polcain: sokan nem is sejtik, hogy mit örököltek Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mennyi idő alatt térül meg egy-egy könyv ára, illetve hogyan és mennyiért lehet belevágni a gyűjtésbe.

Lehet a matchbox befektetés, de mielőtt ezzel a céllal kezdünk vásárolni, meg kell tanulnunk, hogy mi ez az egész. Kicsit olyan lesz az ember, mint egy becsüs, ékszerész, antikos, és még sorolhatnám, ez mind egyben! Ha már ott tartunk, hogy csak és kizárólag tökéletes állapotú, dobozos, kifogástalan modellek vannak előttünk, akkor jönnek a szín- és kerékvariációk, a matricavariációk és egyéb finomságok. Ezek határozzák meg, hogy egy modell 15eFt, vagy 250eFt. Még az igazán hozzáértők sem szégyenkeznek, ha katalógushoz, lexikonhoz, vagy az internethez kell fordulniuk egy kis segítségért. A 0-ás modellekről még nem is beszéltünk, amik a szériagyártás előtt modellezik a várható terméket. Ezek ára többszázezer forintra is rúghat

– magyarázta.

Azt azonban fontos tudni, hogy a legtöbben nem befektetésként gondolnak rájuk, hanem hobbiként.

A legtöbben a kisautók szerelmesei és nem elsősorban befektetésként kezelik a gyűjteményüket, de azért mindenki igyekszik fejben tartani, hogy mit is érhet, ami a polcon pihen. Mennyire éri meg? Az árak felfelé kúsznak, a magyar ember érzékeny a zsebére, de azt azért nem lehet mondani, hogy tömegesen szállnának ki a gyűjteményekből, viszont a vásárlási kedven érezhető az elmúlt év gazdasági bizonytalansága. Inkább érzelmi hobbi ez, mint értéktőzsde. Ha valaki abban spekulál, hogy felvásárol egy komoly gyűjteményt és az belátható időn belül, jelentős profittal eladja, azt ki kell, hogy ábrándítsam, mert itthon csak elég lassan, akár több hónap vagy év alatt kipörgetni a készletet. Egy gyűjtemény mindig szubjektív. Ami nekem tetszik, másnak nem biztos. Így mindig lesz beragadt része a kollekciónak, ami nem, vagy csak áron alul megy el

– mondta el Olivér, aki azt is elárulta, hogy a legtöbben személyesen szerzik be az autókat, hogy ha tehetik. Szerencsére pedig egyre több helyen vannak börzék, ahol már párezer forintért is le lehet vadászni egy-két szebb darabot.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok konyhaszekrényeiben: nem is sejtik, mit őrizgetnek A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mennyire éri meg a borra, mint befektetésre tekinteni, egyáltalán van-e ennek Magyarországon kultúrája?

Az online vásárlásnál a legjobb rész, a zsákmány, csak később kerül a kezünkbe. Ugyanakkor nem vagyunk helyhez és időhöz kötve. A hazai másodlagos piacon nagy biztonsággal tudunk vásárolni, a felületek garanciát nyújtanak és szavatolják, hogy azt kapjuk, amit megvettünk. Érdemes az eladó értékeléseit átfutni, illetve a postaköltség csökkentése érdekében a további termékeit is megtekinteni, hátha találunk még nála kincseket. A külföldi online vásárlások esetén vegyük figyelembe, hogy a fizetendő összegnek csak egyetlen komponense a termék ára. A szállítási költség és a vám/ÁFA jelentősen megdobja az árat. Az összköltséget arányosan itt is azzal tudjuk csökkenteni, ha több dolgot vásárolunk. A kinti árak alapból magasabbak lehetnek a hazaiaknál. Sajnos, az itthoni piac, a nemzetközi árak felét, kétharmadát képes befogadni, természetesen a plusz költségeket nem számítva, de van, amit csak így lehet beszerezni. A legjobb beszerzési forrás a börze! Üzletek, kapcsolatok, barátságok köttetnek itt, ami a legnagyobb profitja ennek a hobbinak

– tanácsolta Olivér.

De vajon mennyit is ér egy ilyen autó?

Ahogy fent már említettük, akár többszázezer forintot is érhet egy megfelelő állapotú, ritka autó, amire nagy a kereslet. Ugyanis, ahogy az a többi játék és tárgyi befektetés esetében is említettük már a legjobban az hajtja fel az árát egy terméknek, ha sokan akarják megvenni, jó állapotban van és ritkaságnak számít. De alapvetően, bármilyen nyersen is hangzik, de ahogyan Olivér fogalmazott, mindegyik tárgy annyit ér, amennyit adnak érte.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliókat ér ez a kártya, nálad is lapulhat otthon: megőrültek a gyűjtők, mindenki ezeket keresi Évek óta hódítanak a sportkártyák Magyarországon, aki pedig már gyerekkorában elkezdte gyűjteni őket akár többmilliós vagyonon is ülhet úgy, hogy észre se veszi.

A gyerekkori darabok legtöbbször nekünk értékesek. Sokszor találkozik az ember túlárazott, de viharvert darabokkal. Nyilván a piac könyörtelenül beáraz mindent. Van egy gyűjtői réteg, akik felújítanak. Hol "gyári állapotra", hol valami saját változatra törekszenek. Ők komoly felvevő piacai a gyermekkezek által megszeretgetett daraboknak. Persze típusfüggő

– mondta.

A Vaterán a játékautók közül egyértelműen a Matchboxok a legnépszerűbbek, ez az alkategória egy év alatt több mint 18 ezer darab sikeres tranzakciót generált, míg a rivális Hot wheels kisautókból ezres nagyságrendű fogyott ugyanebben az időszakban. Egy tipikus vásárló az utolsó egy évben 3000 forint feletti áron vásárolt Matchbox, és valamivel 1000 forint felett költött Hot Wheels játékautóra – fűzte hozzá a fentiekhez a cég. Az pedig a játékautók töretlen népszerűségét támasztja alá, hogy 18 ezer kisautó cserélt az oldalon gazdát egy év leforgása alatt.

Az elmúlt 12 hónapban a legdrágábban egy-egy egyedi színezésű, illetve kiadású Matchbox teherautó talált gazdára 150 ezer forint körüli áron, egy másik eladó pedig 76 ezer forintért adott túl egy 25 darab Matchbox Superfast autót tartalmazó gyűjteményen. Ezek mellett számos eredeti dobozzában megvásárolható, vagy valamilyen egyedi Matchbox talált gazdára 35-66 ezer forint közötti áron

– tette hozzá a Vatera.