Megszólalt Varga Eszter, az RTL új Cápája: Most különösen nehéz a vállalkozók helyzete

(…) most különösen nehéz a vállalkozók helyzete – mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Dr. Varga Eszter bankár, befektető, jogász. Az RTL Cápák között című műsorának új Cápája a friss évad kapcsán többek között arról beszélt a Pénzcentrumnak, igazán nehéz most a hitelezők, befektetők helyzete. Hiszen ilyen magas állampapírhozamok mellett, milyen hozamot lehet reálisan elvárni egy-egy befektetéstől? A szakembertől ezen felül viszont megtudtuk azt is, milyen területeket érez most igazán forrónak a befektetések világában, illetve azt is, mit figyel ő elsődlegesen egy-egy projekt kapcsán.

Pénzcentrum: A Cápák között műsora jó pár éve fut, mi az ami miatt megtetszett ez a formátum, mi volt a fő motivációja, hogy beszállj a műsorba?

Dr. Varga Eszter: Ez egy nagyon érdekes sztori, hosszú évek óta zajlott kommunikáció a műsor készítőivel a háttérben. Tulajdonképpen semmi különleges változás nincs az életemben, csak az, hogy amit csinálok, az kikerült a napfénybe. Eddig is hiteleztem, befektettem, felső vezetőket coacholtam. Négyszemközt voltam hatással az emberekre, a környezetemre, most pedig mindez a Cápákkal nyilvánosságot kapott. Két éve már a Corvinuson is külsős oktatóként coachingot tanítok, párhuzamosan növekedett az előadói felkérések száma, így a nyilvánosság szép lassan tört utat az életemben. Ez most egy következő lépés, ami nekem tényleg nagy, mert egyébként a múltban krónikus rejtőzködő voltam.

A befektetések világa rendkívül sokrétű, neked mi a profilod? Vannak olyan iparágak, amiket sokkal jobban követsz, mint másokat? Milyen lehetőségre fogsz a leginkább vadászni.

Az IT, és azon belül kiemelt figyelemmel a mesterséges intelligencia ott van a fókuszomban, a másik fő érdeklődési köröm pedig az egészségügy. A műsorra kitaláltam még magamnak egy olyan egyéb kategóriát, hogy akár a jelentkező személye, de akár a felvázolt eredményei vonzóvá tehetik a befektetési célt. Ebbe sok minden beleférhet, mert én elsősorban ember- és kapcsolatfókuszú befektető vagyok, és ha az ember megfelel, utána térek rá az üzletre.

Szerintem minden ügyletben az első-, másod- és harmadrendű kockázat a tulajdonos és a menedzsment, az én fókuszomban ez meghatározó jelentőséggel bír.

Mennyire fontos, hogy olyan üzletet láss, ami már fel van építve?

Ebben eltérek a többi Cápától. Én kész emberbe szeretnék befektetni. Jelenleg is gyakorló befektető és tulajdonos vagyok a saját cégeinkben, van egy külön befektetési portfóliónk, melyet aktívan kezelünk és nekem ez a fő tevékenységem. Én azokat a befektetéseket keresem, ahol kész van az ember, van kész cég, szabad szemmel látható árbevétel van, esetleg már profit is látszik, és látszik a cég jövője is. Kiemelten fontos számomra, hogy az üzleti partnerem fejben rendben legyen. Az a kívánatos, ha nem az én munkámmal válik sikeressé a cég, hanem önmaga is megáll a lábán.

Úgy határoztad meg magad, hogy szigorú, de támogató vagy. Ez mit jelent az üzleti világban?

Ha azonosítani kell engem, két sapkát lehetne rám rakni. Az egyik a bankár, hitelező, befektető, a másik pedig a business coach sapka. Úgy tűnik, mintha ez a kettő nagyon különböző lenne, de ez nagyon is azonos. Ugyanazt nézem befektetőként, hitelezőként és coachként, hogy legyen rendben fejben az illető, mert mentálisan egészséges emberek/vezetők/tulajdonosok tudnak sikeres cégeket vezetni, melyek növelik a versenyképességet.

A szigor hol jelenik meg ebben?

A kiválasztás szempontjából nagyon erős a szigor, rám nagyon nagy hatással van az első benyomás. Amikor valaki belép, azonnal látom, hogy érdekel-e. Ez az intuitív véna végig kíséri az egész életemet. Természetesen az analitikus/elemző házi feladat el van végezve, de szeretek támaszkodni az első megérzésre. Amikor valaki emberileg megütötte a mércét, utána kezdek érdeklődni a profit, árbevétel, magyar és nemzetközi piacok, versenytársak iránt, azaz jöhetnek a szokásos kockázatelemzési kérdések. Ha mindezen túljut az ember/ügy, akkor a támogatói oldalam válik erősebbé

Mik a fő alappillérei annak, hogy beszállj valamibe?

Először is az emberbe, aztán az iparágba és a jövőbe fektetek. Szeretném látni a jövőt, a befektetési potenciált és az akaratot az emberben, valamint a szenvedélyt és az elkötelezettséget a vállalkozása iránt.

Magyarországon nagyon kevés vállalkozás viszi sikerre az ötletét. Ennek mi lehet az oka? Hol hasalnak el?

Nem ülnek le a konyhaasztalhoz, nem csinálnak kockás papíron egy alapszámítást (bevétel-kiadás), amit egy mezei háziasszony is elkészít a háztartás vezetéséhez, és sokszor nincs elég elkötelezettség és akarat bennük. Gyakran előfordul, hogy az első akadálynál megrémülnek és feladják.

Egy vállalkozásnak maximálisan a része, hogy felmerülnek akadályok, problémák, hajnali 3-kor nézzük a plafont, hogy hogyan tudnánk azokat megoldani. Vannak nagyon nehéz időszakok, de ezek pallérozzák az elkötelezettséget és a jellemet, és ha megugorják ezeket a halálvölgyeket, akkor ebből megedződve, növekedve tudnak kikerülni és sikert elérni.

Dr. Varga Eszter bankár, befektető, jogász, a Pannonhitel Zrt. társtulajdonosa, a Corvinus Egyetem coach képzésének oktatója, Vállalható Üzleti Kultúráért Nagykövet, az RTL-en futó Cápák között című üzleti showműsor Cápája. (Fotó: RTL Magyarország)

Van ennek valamiféle néplelki oka szerinted?

Aki vállalkozó, akiben ez a szenvedély megvan, az az anyatejjel megvan. Teljesen mindegy, milyen kulturális környezetben vagy, ha ez a tehetség létezik, akkor az ki fog bontakozni. Nem a társadalmi, hanem az individuális meghatározottságról beszélnék. Coachként, befektetőként, hitelezőként, bankárként az a kötelezettségem, hogy a tehetség kibontakozásához hozzájáruljak. Az egy fantasztikus érzés, hogy egy vezető/tulajdonos/cég sikeréhez, valamilyen módon hozzájárultál. Nagyon régóta foglalkozom hitelezésekkel, és nagyon jó látni, hogy miből mi lett. Jó érzés a visszacsatolás, hogy hasznos, amit csinálsz.

Hazánkban továbbra is él a „vállalkozó”, mint pejoratív toposz, figura: mit gondolsz, társadalmi szinten minek kellene változnia ahhoz, hogy egy sokkal vállalkozóbb központú gondolkodás jöjjön létre?

Szerintem a fiatalabb generációk életében ez a gondolat már ott van. Azt érzékelem, hogy sokan inkább már vállalkoznának például multi alkalmazotti lét helyett. A diákok végig néztek bennünket, mint szülőket, hogy a multinál hogyan éltünk, hogyan dolgoztunk, ez mivel járt együtt, milyen stresszel, mennyi szabadidővel, mennyi minőségi idővel velük, és ők magas tudatossággal nem biztos, hogy azt az életet szeretnék élni, amit a szüleik éltek. Jó irány az is, hogy a mostani 20-as generáció sokkal tudatosabb, mint mi voltunk. Sokkal jobban figyelnek arra, hogy mire van szükségük, mivel lennének elégedettebbek, tudatosabban látják az életkilátásaikat, és ennek megfelelően sokkal tudatosabban döntenek, mint mi. Ezzel együtt nincsenek irigylésre méltó helyzetben.

A lehetőségek és a szabályozás terén milyennek ítéled meg Magyarországon a vállalkozási környezetet?

Nehéznek. De nem a magyar helyzetet, hanem jelenleg az egész világban uralkodó helyzetet. Azt kell mondjam, hogy paradigmaváltás történik. Káosz uralkodik, minden törékeny, pontszerű események azonnali világméretű hatást váltanak ki és a szorongás fokozódik. Nem lehet hosszú távú stratégiákat alkotni, teljesen újra kell gondolni nemcsak a vállalkozói, hanem a vezetői mivoltodat is, hogy mi a hatékony és mi lehet hasznos. A stresszorok intenzíven és folyamatosan jelen vannak és ezt kell tudni kezelni egy megemelkedett lelki ellenálló-képességgel.

Az a kérdés, hogy ha vállalkozóvá szeretnél válni, ez a lelki ellenálló-képességed mennyire erős, tudsz-e könyörtelen fókuszálásban maradni és trend ellen úszni? Mindazonáltal most különösen nehéz a vállalkozók helyzete. Az a kérdés, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetet át tudják e keretezni egy tanulási helyzetté?

Azt mondod van egy globális kitettség, de azért gondolom a lokális szabályozások is sokat nyomnak a latba.

Igen, most lokális szinten is nehéz. Nem segíti ezt az ügyet a rendkívül gyorsan változó szabályozás. Másik oldalról viszont az elmúlt 2-3 évben olyan kedvező finanszírozási konstrukciók jelentek meg a piacon, mint például a Széchenyi hitelprogram, melyek támogatták a mikro- és kisvállalkozások beruházásait, fejlődését. Ez a két jelenség együtt van jelen.

Bankárként, klasszikus közgazdaság felől jössz: hogyan ítéli meg a jelenlegi gazdasági helyzetet, a Covid után begyűrűző inflációt, saját szakmájában milyen hullámokat vet a jelenlegi viszontagságos helyzet?

A munkaerőpiaci helyzet nagyon nehéz, nem csak a munkaerőhiány, hanem a jelenléti és home office munkavégzés forradalma is zajlik. Úgy gondolom, hogy valamikor létrejön majd az egyensúly, de ez most van kialakulóban. Tekintettel arra, hogy a PannonHitel egy pénzügyi vállalkozás, fizetjük az extraprofitadót, ami nagyon megterhelő a teljes pénzügyi vállalkozói szektornak. Az infláció hatása és a gazdaság lefékeződése abszolút érzékelhető, különösen a mikro- és kisvállalkozói szektorban, amely a társaságunk ügyfélkörét jelentik. Kinek adj hitelt, milyenek az elérhető és kigazdálkodható kamatszintek? Hogyan értékelj a mai világban egy üzleti tervet? Lehetnek-e egyáltalán reális közép- és hosszú távú tervek?

Ez nagyon megnehezíti a hitelezői és befektetői döntéseket. Ilyen állampapírhozamok mellett milyen hozamot várjon el egy befektető? Ebben van szemléletmódbeli különbség közöttünk a Cápákkal, hogy milyen hozamelvárás mellett fektetsz be például? Ilyen állampapírhozamok mellett nehéz vonzó alternatívát nyújtani.

Vannak forgatókönyveid a 2024-es évre, milyen gazdasági évre számítasz?

Ahogy említettem, nagyon rövidek a ciklusok, ezért nem szeretnék semmilyen jóslásba bocsátkozni. Nagyon rövid idő alatt nagyon sokat tud fordulni az egész gazdaság. Annyit tudok mondani, hogy a saját cégemnél a kockázati profilunk nagyon konzervatív, ezért tudunk évtizedek óta stabil szereplői lenni ennek a nagyon változó pénzügyi vállalkozási szférának. Még a mainstreamhez képest is konzervatívabbak vagyunk, hosszú távon próbálunk gondolkodni. Ez pedig kiváltképp ilyen időszakokban nagyon hasznos megközelítés.

A Corvinuson felnőttekkel foglalkozol, őket képzed tovább. Mi az a fő jelenség, amivel itt találkozol?

Azt látni, hogy nagyon komoly az érdeklődés a coach-képzés iránt. Mindig teltházzal indul el az évfolyam. A vezetők oldaláról közelíteném meg, akik azt érzik, hogy a jelenlegi vezetői eszköztár bővítése szükséges ebben a világban, amikor csak az elmúlt két évben olyanokkal kellett megküzdeni, mint a háború, a válság, az infláció és a Covid. Joggal merül fel sokakban, hogy hogyan tudják ezen az extrém nehezített pályán teljesíteni a tulajdonosi elvárásokat és a humán erőforrást megfelelő állapotban tartani. Itt a vezetők egy olyan humánfókuszú, speciális eszköztárat kapnak, ami inkább ember- és kapcsolatfókuszú, mint ügy-, profitfókuszú. A vezetők sokszor egyedül vannak, muszáj a soft-skilljeiket, a lelki ellenálló-képességüket, a reziliencia izmokat úgy megerősíteni, hogy stabilan, magas színvonalon tudjanak tovább működni. Azok a vezetők, akik ide jelentkeznek, tudják már, hogy többre van szükség, ki kell bővíteni az eszköztárukat.

Dr. Varga Eszter bankár, befektető, jogász, a Pannonhitel Zrt. társtulajdonosa, a Corvinus Egyetem coach képzésének oktatója, Vállalható Üzleti Kultúráért Nagykövet, az RTL-en futó Cápák között című üzleti showműsor Cápája. (Fotó: RTL Magyarország)

A beszélgetésünk elején az IT-t és az egészségügyet emelted ki, mint ami téged nagyon érdekel. Ezek most a legforróbb befektetési területek?

Igen, azt gondolom, hogy ezek most forró területek. A mesterséges intelligenciával felhasználóként is foglalkozunk, hogy hogyan tudjuk beépíteni a pénzügyi vállalkozás működésébe, és úgy is, mint esetleges befektetők. Egyértelműen a mesterséges intelligencia forradalma zajlik, nem tudni még pontosan ki lesz sikeres, de az új unikornisok innen fognak kikerülni, és vannak magyar jelöltek is. Az egészségügy pedig szintén adja magát, tekintettel az elöregedő társadalomra és az állami egészségügy elérhető szolgáltatásaira. A lakosság egészségügyi tudatossága ebből a szempontból növekedett, sokkal inkább költenek a saját egészségükre és ha azt nem tudják elérni az állami szolgáltatónál, akkor a magánszolgáltatások felé fordulnak.

Milyen tanácsokat adnál azoknak, akik vállalkozásra adnák a fejüket?

Nem akarom őket megijeszteni, de nem lesz könnyű. Az első, hogy a fejükben tegyenek rendet: mit szeretnének elérni, mivel lennének elégedettek, ahhoz milyen mentális erőforrásaik vannak, milyen anyagi erőforrásaik, és üljenek le a konyhaasztalhoz egy kockás papírral, számolják ki.

Fotók: RTL Magyarország