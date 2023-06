Ezekkel az egyszerű trükkökkel rengeteget spórolhatsz a rezsin: jobb, ha odafigyelsz!

A háztartási gépek használatától kezdve a mindennapi szokásainkig számos apró lépést tehetünk annak érdekében, hogy fenntartható módon, nagyobb harmóniában éljünk a természettel. Az ENSZ legelső környezetvédelmi világkonferenciáját június 5-16. között tartották, így ennek alkalmából szakértők összegyűjtöttek néhány egyszerű, de nagyon is hasznos gyakorlati tanácsot, amelyek betartásával hozzájárulhatunk ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez.

Mindannyiunk számára adott a lehetőség, hogy hozzájáruljunk környezetünk és bolygónk megóvásához. A Gorenje szakértői által javasolt háztartási praktikák energiát takarítanak meg, kímélik az erőforrásokat és csökkentik a karbonlábnyomunkat.

Víz- és erőforrás megtakarítás könnyedén

Egyre több konyhában található mosogatógép, így jó, ha tisztában vagyunk a helyes és környezetbarát használattal. Az egyik legfontosabb, hogy nincs szükség rá, hogy leöblítsük az edényeket, mielőtt bepakolunk a mosogatógépbe, ugyanis azzal nemcsak időt pazarolunk, hanem felesleges vízfogyasztással is jár. A legújabb technológiájú készülékek már képesek minden foltot eltávolítani, elegendő tehát a nagyobb ételmaradékokat lekaparnunk bepakolás előtt. A víz- és energiafogyasztás további optimalizálása érdekében számos háztartási készüléket fejlett érzékelőrendszerrel szereltek fel.

A kevesebb sokszor több

Nem is gondolnánk mennyi pozitív hatást gyakorol egészségünkre, ha ruháinkat teregetés helyett szárítógépre bízzuk, fontos azonban, hogy mindig betartsuk a pontos használati utasításokat. Sokan ugyanis úgy gondolják, hogy a leggazdaságosabb módja a szárítógépek használatának, ha minél jobban teletöltik, így kevesebb alkalommal kell elindítani a gépet. Ezzel ellentétben a készülék túltöltése korlátozza a levegő áramlását a dobon belül, így a forró levegő nehezebben tud hatékonyan keringeni, aminek köszönhetően a ruhák is jóval lassabban száradnak meg. Az elhúzódó ciklus megnövekedett áramfelhasználást eredményez, ami magasabb számlákhoz vezet. Fontos tehát, hogy minden esetben tartsuk be a javasolt maximális ruhatöltet súlyát.

Bónusz tipp: ha szárítás előtt alaposan kicsavarjuk vagy kicentrifugáljuk a ruhákat, azzal csökkenthetjük a szárítási időt és az energiafogyasztást is.

Idesüss!

Sütés és főzés közben szintén van néhány praktika, amit érdemes betartani: csak akkor melegítsük elő a sütőt, ha a recept mindenképp előírja, továbbá mindaddig ne tegyük be az ételt a készülékbe, amíg az el nem érte a kívánt hőfokot. Az energiatakarékossághoz az is hozzájárul, ha minden használaton kívüli tálcát kiveszünk a sütőből és feleslegesen nem nyitogatjuk a készülék ajtaját. Hosszabb sütési idő esetén érdemes lehet kikapcsolni a készüléket 5-10 perccel a vége előtt, így kihasználhatjuk a már eleve felgyülemlett hő erejét.

Élelmiszertárolás okosan

A legfontosabb talán, hogy feleslegesen ne hagyjuk nyitva a hűtő és fagyasztó ajtaját, próbáljuk minimálisra csökkenteni a meleg levegő bejutásának idejét. Élelmiszertároláshoz használjunk újrafelhasználható dobozokat és üvegedényeket. Válasszunk olyan tárolókat, amelyek könnyedén lehűlnek és lefagynak, ugyanis ezek a verziók gyorsabban ki is olvadnak. Emellett érdemes odafigyelnünk a műanyagfelhasználási mennyiségünkre is: kerüljük a túlcsomagolt termékeket, PET palackos víz helyett használjunk kulacsot és mindig legyen nálunk vászonszatyor, hogy ne kelljen a boltokban újabb és újabb műanyag szatyrot vásárolnunk.