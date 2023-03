Nélkülözésről vallott a ValóVilág új győztese: több ruhája a lomiból van, csak olcsó ételre futotta

Nagyon nehezen jött ki a fizetéséből a ValóVilág győztese VV Kriszti. Mint elmesélte, korábban jó ideig vadászta az akciókat, de a lépcsőházban is talált már konzervet, aminek nagyon örült. Ruháit, cipőit pedig a lomtalanításból szedte.

Korábban felszolgálóként dolgozott VV Kriszti, aki megnyerte a ValóVilág 11. évadát. Most a Fókuszban mesélt arról, honan is jött, és mennyire oda kellett fogyelnie arra, hogy kijöjjön a pénzéből, émiatt is nagyon örült a 36 milliós főnyereménynek.

Ott akarok tartani, hogy ne csak mindig az akciós terméket vegyem meg, vagy azt, amin már közel a lejárati dátum. Én ezektől nem vagyok ki, de jó lesz végre nem átjárni öt boltot, hogy mi hol olcsóbb vagy mi az akció. Volt már ilyen, hogy lépcsőházba ki volt rakva tonhalkonzerv. És nagyon örültem neki, amúgy komolyan. Szerintem nem gáz. Mit tudom én, cipőt is találtam már utcán. Ami olyan cipő, ami nagyon drága a boltban, de kirakják, mert lyukas, de nagyon jó az a cipő. Anyám kivan ettől, meg a lomizástól. Mindig megyek oda is

- magyarázta. Kifejtette, családja nagyon fontos számára, a nyereménnyel nekik is szeretne segíteni. Ugyanis szerinte az otthonról hozott emberi értékeivel nyerte meg a játékot, ezért számára olyan, mintha közösen nyertek volna.