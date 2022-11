Sosem látott bukóban Elon Musk: még így is a Tesla-vezér a világ leggazdagabb embere

Idén eddig már elérte a 100 milliárd dollárt az a vagyontömeg, amit elvesztett Elon Musk, ennek ellenére továbbra is ő a világ leggazdagabb embere – számol be a hírről a Bloomberg.

A Tesla részvényeinek árfolyama két éves mélyponton van, így nem csoda, hogy az alapító, Elon Musk vagyona is megsínylette az esést: idén eddig már 100 milliárd dollárt vesztett vagyonából.

Ennek ellenére a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint továbbra is Musk a világ leggazdagabb embere, mivel így is 169,8 milliárd dollárja van. Hétfőn egyébként további 8,6 milliárddal csökkent a vagyona. Az idei, 100,5 milliárd dolláros vagyonvesztése a legmagasabb veszteség az 500-as listán, alig egy éve még 340 milliárddal állt a dobogó tetején.

Musk vagyonának jelentős részét a Teslában lévő részvényei adják, a cégnél azonban most több probléma is felütötte fejét, kezdve Kína zéró-politikájával, amely az amerikai piacon kívül a második legfontosabb a Tesla számára, de ott vannak még az ellátási lánc problémák és a nyersanyagárak megugrása is. A Tesla részvényeinek árfolyama idén eddig már 52%-ot esett, hétfőn 6,8%-ot gyengül a papír, mellyel az árfolyam 2020 novembere óta nem látott szintre csökkent.

Az 51 éves Musk mindennapjait mindemellett most eléggé leköti a Twitter is, amelyet múlt hónapban vásárolt meg 44 milliárd dollárért. Amióta átvette a vezetést, a Twitter személyi állománya 60%-kal csökkent.