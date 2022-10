Már több ingyenes bankszámla is van? De melyik a legjobb? (x)

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több ingyenes bankszámla is létezik a magyar piacon, és most nem a havidíj mentes csomagokra gondolunk, hanem azokra, amelyek átlagos használat mellett valóban költségmentesek. A Bankmonitor szakértői négy ingyenes számla feltételeit és szolgáltatásait hasonlították össze, hogy kiderüljön, mit is tudnak ezek.

Sok banki hirdetésben találkozhatunk 0 Ft-os számlavezetési díjjal, ám ez nem jelenti azt, hogy az adott bankszámla feltétlenül ingyenes. A bankolással kapcsolatos költségek kisebb részét teszi ki ugyanis a havidíj, ennél nagyobb tétel általában az utalásra, a készpénzfelvételre vagy éppen a bankkártyára kifizetett összeg. A Bankmonitor által vizsgált számlák esetében (bankonként a legkedvezőbb ajánlatot vettük csak figyelembe) például 1160 Ft a havidíjak átlagos összege, míg a bankkártyáért átlagosan 4 ezer Ft-ot számolnak fel a pénzintézetek, ez utóbbiak között ráadásul 0 Ft-os és 17 ezer Ft-os ajánlattal egyaránt találkozhatunk. Jelentős kiadást jelenthetnek még a számlamozgásokról, kártyás tranzakciókról és netbanki belépésekről értesítő SMS-üzenetek, hiszen ezek ára darabonként 30-40 Ft, így havonta száz ilyen már önmagában 3-4 ezer Ft-tal dobja meg a számla összköltségét. Hiába az állam által biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőség, sokan mégis erre fizetnek ki havi több ezer forintot. Például azért, mert havonta 150 ezer Ft-nál több készpénzre van szükség, de van, aki egyszerűen nem tudja, hogy a tulajdonában lévő kártyák közül csak egynél élhet a lehetőséggel, mégpedig annál, amire korábban megigényelte az ingyenességet. Kik igényelhetnek ingyenes bankszámlát? A Bankmonitor által vizsgált négy ingyenes bankszámla mindegyikénél elvárás, hogy egy meghatározott összeg minden hónapban a számlára ékezzen. Az összeg nagyságát illetően azonban jelentős a különbség: a CIB ECO számlánál a mindenkori nettó minimálbár (jelenleg 133 ezer Ft) összegének kell beérkeznie, míg a CIB ECO Plusz számlánál 450 ezer Ft, a Raiffeisen Prémium Gold 2.0 számlánál pedig 400 ezer Ft a limit, de az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomagnál 75 ezer Ft is elegendő. (A Raiffeisen Prémium Gold 2.0-nál ez kiváltható azzal, ha 8 millió Ft megtakarítással rendelkezik valaki a banknál.) Milyen bankkártya jár az ingyenes számlákhoz? Az igényelhető bankkártyát illetően is jelentős a különbség: a CIB ECO számlához egy elektronikus Visa Inspire kártya jár díjmentesen, míg a Raiffeisen Prémium Gold 2.0 és az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomaghoz dombornyomott Mastercard bankkártyát adnak. A CIB ECO Plusz kilóg a sorból, itt ugyanis egy elektronikus és két dombornyomott plasztik közül lehet választani, és bár az alapvető használhatóságot illetően nincs közöttük különbség, a dombornyomott kártyákhoz kiegészítő szolgáltatások, például utasbiztosítás járhat. Miért nem kell fizetni egy ingyenes bankszámlánál? Az általunk vizsgált négy számla egyikének sincs havi díja abban az esetben, ha a feltételként megszabott összeg beérkezik az adott hónapban, ám ha ez nem teljesül, akkor kifizettetik a számlavezetési díjat. Nagyon nem mindegy azonban, hogy ez mennyi: az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomagnál 1 166 Ft-ot számolnak fel, a Raiffeisen Prémium Gold 2.0-nál 12 092 Ft kiadásra lehet számítani, míg a CIB ECO-nál 2 562 Ft, a CIB ECO Plusznál pedig 5 268 Ft lesz a költség. Az elektronikus csatornákon keresztül a bankon belülre és kívülre indított forint utalások, csoportos beszedési és az állandó átutalási megbízások egyaránt díjmentesek a CIB ECO, a CIB ECO Plusz és a Raiffeisen Prémium Gold 2.0 számláknál, míg az UniCredit esetében ez kizárólag a mobilbanki alkalmazásra igaz, így célszerű annak választania ezt, aki mobilon bankol. Korábban már említettük, hogy a számlákhoz tartozó bankkártyáknak nincs kibocsátási vagy éves díja, ám ha például ellopják vagy elveszítjük azokat, akkor a pótlása már pénzbe kerül. Mint ahogy az is, ha a már beállított átutalási és beszedési megbízásokon módosítunk, bár erre normális esetben nem kerül gyakran sor. Érdekes ajánlatok az ingyenes készpénzfelvételre Az állam által biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőség független a választott bankszámlától, vagyis havonta 150 ezer Ft-ot, legfeljebb két részletben költségmentesen vehetünk fel bármelyik magyarországi forint ATM-ből. A bankok azonban ehelyett, vagy ezt kiegészítendő plusz kedvezményeket adhatnak. A CIB Banknál például, ha az ügyfél lemond az állam által biztosított ingyenességről, akkor minden hónapban az első CIB automatából történő készpénzfelvétel díjmentes lesz. Azoknak érheti meg ez a csere, akik közelében van CIB ATM, valamint 150 ezer Ft-nál nagyobb összegű készpénzre van szükségük havi szinten. A Raiffeisen Bank ajánlata összetettebb, az állam által biztosított 150 ezer Ft-on felül az ügyfeleik további 2 alkalommal díjmentesen juthatnak készpénzhez a pénzintézet saját automatáiból. Amennyiben pedig valaki lemond a mindenki számára biztosított ingyenes lehetőségről, akkor saját ATM-ből akár 4 alkalommal költség nélkül juthat pénzhez. Meddig tart az ingyenesség? Lényeges kérdés, hogy vajon mennyi ideig biztosítják az ingyenességet a bankok a számláikhoz, hiszen senki nem szeretne pár havonta számlát és bankot váltani. Jó hír, hogy a CIB Banknál 2 évig biztosított az ingyenesség, az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomagnál 3 évet vállal a pénzintézet, míg a Raiffeisen Bank számláinál nincs promóciós időszak, ugyanis alapból ingyenes a termék. Ennél hosszabb időre egyébként sem érdemes feltétlenül elköteleződni, mert változhatnak a bankolási szokásaink, de akár megjelenhetnek új, kedvezőbb ajánlatok is a piacon. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői azt javasolják, hogy 2-3 évente mindenki ellenőrizze a számlaköltségeit, és ha van kedvezőbb ajánlat, akkor nem érdemes halogatni a váltást. Már csak azért sem, mert az egyszerűsített bankváltás intézménye már évek óta működik, amikor is az új számlavezető bank mindent elintéz helyettünk. (x)

Címlapkép: Getty Images

