Beindult az aranyláz Magyarországon: tényleg ide kell menekíteni a pénzt az infláció elől?

Még mindig töretlen az arany iránti bizalom az alacsonyabb kockázatú befektetésekre vágyók körében. A BÁV Zálog legfrissebb adatai alapján szeptember közepéig 40 százalékkal nőtt az értékesített aranytömbök mennyisége a tavalyi év hasonló időszakához képest. Forintban kifejezve ennek értéke már a 2 milliárdhoz közelít, viszonyításképpen: a tavalyi forgalom az egész évben volt valamivel 1 milliárd forint felett. A társaság által beszerzett aranykészletek szinte napokon belül elfogynak, ez a keresletnövekedés pedig tökéletesen beleillik a történelmileg hasonló időszakok alatt tapasztaltakba.

A zálogcég adatai szerint a befektetési célú aranytömbök értékesítése már júniusban meghaladta az 51 kilogrammot, szeptember végére pedig már 72 kilogrammnál járt az itthon eladott 999,9 ezrelék tisztaságú nemesfém mennyisége. Mindemellett az aranyékszerek forgalma is jelentősen nőtt a tavalyi és az idei esztendő hasonló időszakait vizsgálva.

Egy pénzügyi krízis esetén az arany az egyik legbiztonságosabb, a fizetőértéket megőrző befektetés, a kilábalási időszak kezdetétől pedig az első olyan eszközök között van, amelyek jó eséllyel számítanak értéknövelő befektetésnek. A történelmi párhuzamokat vizsgálva, éltünk már át hasonló helyzeteket, és látva az arany viselkedését, joggal alakult ki ez a bizalom, amit most a keresletben is tapasztalunk. Az analógiák és a jelenlegi számok alapján hosszabb távon mindenképp az arany árfolyamának emelkedésére számítunk

– mutatott rá Dandé Imre, a BÁV Zálog igazgatója.

A háború megdrágította

Az arany világpiaci ára egyébként az 1650-1900 dollár közötti sávban mozgott unciánként (31,1 gramm) az elmúlt egy évben, ez alól az orosz-ukrán háború kitörését követő hetek jelentettek kivételt, amikor a bizonytalan helyzetben hirtelen megugrott az árfolyam, és 2000 dollár fölé is felkúszott a jegyzés. Az, hogy egy pesszimista környezetben az arany árfolyamában ilyen mozgásokat látunk, nem ritka a történelemben, de a hasonló időszakokban ezt általában egy tartósabb emelkedés követte. A befektetési célú aranytömbök hazai árát a dollár árfolyama is befolyásolja, hiszen ára ahhoz kötött, tehát megvásárlásától kezdve már véd a további esetleges devizaárfolyam-változás kedvezőtlen hatásaitól, ami a jelenlegi inflációs környezetben, a recessziós félelmek közepette növeli a népszerűségét.

A múltbéli tapasztalatok azt mutatják, hogy habár az arany árfolyama válságok során nem kezd el törvényszerűen emelkedni, sőt olyan is megfigyelhető volt, hogy az arany ára is esni kezdett először és csak ezután kezdett tartósabb emelkedésbe, hosszabb távon szinte mindig jó menekülő útnak bizonyult. A legközelebbi példa, a 2008-as pénzügyi válság kezdetekor az arany árfolyama sem indult azonnal emelkedésnek, eltartott egy ideig, amíg a nemesfém árfolyama stabilizálódott, a jegyzése akkor 700 dollár körüli szinten mozgott. Azonban ezt követően egy masszív emelkedést láttunk a grafikonokon, ami jó 3 évig tartott, majdnem az 1800 dolláros szintig. Egyébként az sem véletlen, hogy a legtöbb jegybank tartalékainak egy részét a 2008-as válság után is egyre nagyobb arányban fektette aranyba, ahogy tették ezt már a történelem során oly sokszor.

Válságban több aranyat veszünk

A másik közismert példa az 1929-es gazdasági világválságot követő recesszió, majd kilábalás időszaka. Itt a pánik hónapjaitól kezdődően, a 350 dollár körüli értékről majdnem 800 dollárig emelkedett 1934 elejére az árfolyam. Eközben például az amerikai tőzsde még mindig folyamatos mélyrepülésben volt. Ezek a történelmi párhuzamok is egyértelműen az arany értékállóságát erősitik, ami azért is fontos, mert a lakosság körében egyre nagyobb az igény az ilyen eszközökre.

Az ajándékozás mellett itthon is egyre többen befektetési céllal vásárolnak aranytömböt. Az érdeklődés mértékét jól mutatja, hogy a legtöbb esetben csak a meglévő készletek szabnak határt a forgalomnak. A BÁV Zálog által forgalmazott befektetési arany egy olyan minősítésű svájci cégtől származik, amelynek aranytömbjeit a világon mindenhol elfogadják, így azok bárhol azonnal értékesíthetőek

– tette hozzá Dandé Imre.