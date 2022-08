Az állampapírok jelenthetik a mentőövet? – Hova menekítsük a pénzünket válságban? (x)

A magas infláció nemcsak a napi költéseinket súlyosbítja, de a megtakarításaink elértéktelenedésével is fenyeget. Képes az állampapír ellensúlyozni ezt a kockázatot? Milyen egyéb lehetőségünk van?

Idén júliusra az infláció elérte a 13.7 százalékos szintet, ami amellett, hogy a mindennapi költéseinkben erősen érezteti a hatását, az évek során felhalmozott megtakarításaink is napról napra kevesebbet érnek. Ez a kockázat éppúgy érvényes az állampapírban tartott összegekre is. A korábban magas kamatozásúnak tűnő kötvények ugyanis mára kifejezetten rossz konstrukcióvá válhattak, hogyha célunk a pénzünk értékének megőrzése.

Vajon jó ötlet még állampapírban tartani a pénzünket, vagy érdemes váltanunk? Nézzük meg, melyik típusú állampapír mennyire segíthet megtakarításunk értékének megőrzésében, illetve hogy milyen egyéb lehetőségeink vannak a piacon.

Évről évre változik, mi a jó befektetés

Hogy mi a jó befektetés, azt mindig a piaci helyzet dönti el. Az utóbbi évek slágerbefektetései között például előkelő helyet foglalt el az ingatlanvásárlás. Nem is csoda, hiszen 2021-től jelentős könnyítést hozott a lakásáfa 5 százalékra csökkentése, továbbá a CSOK, a Babaváró hitel és egyéb támogatások is további forrásokat adtak a vásárláshoz. Az alacsony kamatkörnyezetben ráadásul a bérbeadás akár magasabb hozamot is kínált, mint sok más befektetés típus. Ugyancsak az alacsony hozamkörnyezet miatt lehetett üstökösszerű 2019-től a szuperállampapír felemelkedése is az elérhető évi 4,95%-os kamattal.

De menjünk még korábbra: a 2010-es évek a részvénypiac évtizedét jelentették az általános piaci növekedésnek köszönhetően. Ezt követően olyan új irányzatok kerültek előtérbe, mint a különféle kriptovaluták. A hagyományos eszközök közt pedig az ingatlanalapok voltak nagyon keresettek az ingatlanárak töretlen növekedése folytán.

És persze ne feledkezzünk meg a zöld hullámról sem, hiszen az ESG (environmental social and governance) zöld befektetések volumene 2012 és 2020 között megháromszorozódott világviszonylatban.

Mit tehetünk azonban egy ennyire átalakult piaci környezetben, ha mondjuk egy nagyobb összegű megtakarításunk (legyen az örökség, eladott lakás ára, vagy akár más befektetésből átmentendő pénz) értékmegőrzéséről szeretnénk gondoskodni? Ilyenkor rendszerint felmerül az állampapír befektetés a biztonság és kiszámíthatóság okán. Mégsem biztos azonban, hogy ez jó megoldás ilyen helyzetben.

A szuperállampapír tündöklése és bukása?

A MÁP Plusz az ígért évi 4,95 százalékos hozammal kifejezetten kedvező volt sokak számára, amikor a jegybanki alapkamat 2019 és 2021 júniusa között az 1 százalékot sem érte el. Ennek is volt köszönhető, hogy mindössze 1 hónap alatt 883 milliárd forintra hízott ennek volumene.

A piac átrendeződése azonban megtörte ezt a pozitív tendenciát. 2021 decembere óta tömegesen kezdte el visszaváltani a lakosság a MÁP Plusz-t. Mára a 6000 milliárdos csúcsról 5000 milliárdra csökkent a MÁP Pluszban jegyzett volumen, és a Google statisztikái szerint is egyre kevesebben érdeklődnek ez után a befektetés típus iránt.

Ennek oka egyértelműen az infláció erősödése, hiszen 2021 decemberében már 7,4%-os, folyamatos növekedéssel pedig mára 13,7%-os szintet ért el ez a ráta. Vagyis hozam helyett immár veszteséget könyvelünk el a MÁP Plusszal, folyamatosan romlik az itt tartott pénzünk.

Prémium Magyar Állampapír – az új sláger?

A már jóval a szuperállampapír előtt elérhető Prémium Magyar Állampapír legfőbb erénye, hogy inflációkövető. Szemben tehát a szuperállampapírral, ha felszökik az infláció, a PMÁP kamatbázisa is ennek megfelelően emelkedik, biztosítva a pénzünk értékállóságát. Erre jön a fix kamatprémium, mint hozam. (Alacsonyabb, jellemzően 3% alatti inflációnál azonban már fordul a kocka, és a MÁP Plusz jelent kedvezőbb lehetőséget.)

Jelen helyzetben tehát a PMÁP egy jó pénzmentő eszköz lehet. Ezért sem meglepetés, hogy míg a MÁP Plusz állománya 1300 milliárd forinttal csökkent, a PMÁP-é 128 milliárddal nőtt bő fél év alatt. Vegyük azonban számításba, hogy utóbbi 3-5 éves futamidőre szól, tehát a kérdés annak is függvénye, hogy hogyan alakul a következő években az infláció. Ezt pedig lássuk be, igen nehéz megjósolni.

Érdemes azt is számításba venni, hogy a Prémium Magyar Állampapír mindig csak a következő évben korrigálja az adott évi inflációt, tehát az infláció évről-évre történő folyamatos növekedésével akár tartósan veszteséges lehet a befektetésünk.

Készül az új állampapír

Az infláció erősödése miatt már 2021 decemberében arról kezdtek szólni a hírek, hogy új állampapír érkezhet a piacra. Erről azonban még semmi konkrétat nem tudni, csupán hogy hosszabb futamidejű és a MÁP Pluszhoz hasonlóan fix kamatozású lesz, viszont elődjénél kedvezőbb hozamot kínálhat majd. A magas inflációs ráta mellett azonban nagyon kockázatos lenne erre az új papírra várnunk, hiszen minden nap ellenünk dolgozik.

Mibe fektessünk akkor?

Látva a forint árfolyamának kálváriáját, egyre komolyabb potenciált mutatnak az euró-, vagy akár dolláralapú befektetések. Erre lehetőséget kínálnak például a megtakarításos életbiztosítások. Saját élethelyzetünknek megfelelően választhatunk a konstrukciók közül. Ha nem szeretnénk magunk elmélyedni a befektetési lehetőségek részleteiben, választhatjuk a klasszikus, tőke- és hozamgarantált változatot. Ha viszont picit több kockázatot és utánajárást is vállalnánk a magasabb hozam érdekében, akkor a unit-linked verzió mellett is dönthetünk.

Ezeken belül is több lehetőség áll azonban előttünk. Amennyiben rendelkezésünkre áll egy nagyobb összeg, amelyet megmentenénk az értékvesztéstől, választhatjuk az egyszeri díjas megtakarításos életbiztosítást (ahol persze van lehetőségünk időszaki plusz befizetésekre is a kezdőtőkén túl).

Ha viszont inkább rendszeresen tennénk félre kisebb-nagyobb összegeket, akkor választhatjuk a rendszeres díjas megoldást is. Mindkét verziónál a befizetéseinkkel növeljük az itt tartott megtakarításunkat, amellyel aztán eszközalapokba fektetve érhetünk el hozamot. Mindezekről részletesen ebben az útmutatóban írtunk.

Tény, hogy a magas inflációt nehéz hozamokkal ellensúlyozni a jelen pillanatban, főleg, hogy a részvénypiacok sem szárnyalnak. Éppen ezért ez a konstrukció akkor éri meg igazán, hogyha hosszú távra tudunk befektetni. Az életbiztosítások fő előnye tehát, hogy devizaalapú befektetésünk lehet, a hosszú táv pedig garantálni tudja a pénzünk értékének megőrzését.

Fontos könnyebbség, hogy a TKM-nek, vagyis a Teljes Költség Mutatónak köszönhetően könnyen összehasonlíthatjuk az egyes konstrukciókat. 2010 óta ugyanis kötelező a szolgáltatóknak megadni ezt az értéket, amiből már láthatjuk az adott termék várható éves költségét. A költségek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a rendszeres díjas termékeknél 10, az egyszerinél pedig már 5 év után kamatadómentességet is nyerünk a befektetésünkre.

És végül de nem utolsó sorban emeljük ki, hogy a megtakarításos életbiztosítással több legyet üthetünk egy csapásra. Egyfelől segíthetjük pénzünk értékmegőrzését, másrészt közép- vagy hosszú távra gondoskodhatunk saját és családunk anyagi biztonságáról. Harmadrészt pedig a konstrukciókban foglalt kockázati elemekkel az olyan váratlan helyzetekre is felkészülünk, ha velünk történne baj.

Így tervezzünk válság idején

Gazdasági válság idején még égetőbb, hogy megfelelő lépésekkel gondoskodjunk megtakarításaink értékállóságáról. Ezért fontos figyelemmel követnünk az infláció, az alapkamat és a piac alakulását. Ennek alapján meghatározhatjuk az irányt, hogyan óvhatjuk meg pénzünket. A mostanihoz hasonló magas inflációnál például egy Prémium Magyar Állampapír átmenetileg mindenképp jobb megoldást kínál egy fix kamatozású eszközhöz képest. Azt azonban nem tudhatjuk, hogyan alakul a piac 1-3-5 éves időtávon.

Ezért is lehet érdemes hosszabb távon is stabil és kiszámítható megoldást választani, mint a megtakarításos életbiztosítások. Ezek közül a konstrukciók közül saját élethelyzetünknek megfelelően választhatunk, hogy rendszeres vagy egyszeri díjas, klasszikus vagy unit-linked változatot vegyünk igénybe.

Ha többet szeretnénk tudni ezen életbiztosítások működéséről, előnyeiről, részleteiről, a fenti útmutatóban minden fontos tudnivalót összeszedtünk, hogy segítsük a felelős döntés meghozatalát.

Képek forrása: Freepik

