Ide menekíti vagyonát a pénzügyi elit: ezzel keresheted most te is rommá magad

Nem csak a magyar, hanem a nemzetközi gazdaságban is súlyos válság következhet, amelynek egyik fontos előjelét láthattuk hétfőn is az amerikai tőzsde beszakadásával. A szakértők előre figyelmeztettek erre, mi most újra összegyűjtöttünk olyan tanácsokat, amellyel elkerülhető, hogy mi is áldozatul essünk ennek.

Az egyre súlyosbodó inflációs nyomás okán a Pénzcentrum idén is megkérdezett néhány szakértőt arról, hogy ha magas infláció lesz, mit vegyünk a részvénypiacon, hogy akár még nyereséget is realizáhassunk. Kardos Zsolt, az Aegon Alapkezelő portfólió-menedzsere nem is köntörfalazott: szerinte a nyersanyagok potenciált rejtenek magukban.

A legegyszerűbben kifejezve olyat kell venni amit a lábadra ejtesz és fáj. Ezek leginkább a nyersanyagok. De ezenkívül az ingatlan is jó befektetés lehet, és inflációt követő kötvények. Amit tilos inflációs környezetben tartani az a készpénz, illetve lehet készpénz, de akkor az euró vagy dollár legyen

- mondta Kardos.

Bence Balázs, a Portfolio Trader befektetési igazgatója szerint megfelelő ernyő lehet az inflációs meglepetések ellen a reáleszköz.

Klasszikusan a reál eszközök védenek infláció ellen, ilyen az ingatlan, a részvény. A hosszú inflációs menetre készül valaki akkor az arany, vagy aranybányász cégrészvények is védelmet nyújtanak

A Pénzcentrum még tavaly értekezett arról, mi lehet a legjobb menekülés a befektetések piacán, akkor, amikor a globális gazdaság kemény inflációs időkre készül. Szakértőink akkor úgy számoltak, hogy talán soha nem látott tőzsdei visszaesés következhet, nem függetlenül az olajárak elszabadulásától. Ebben az esetben számítani lehetett arra, hogy a legnépszerűbb részvényeket is megrángathatja a következő időszak nem annyira jó hangulata. Mostanra pedig már látjuk is, hogy a lapunknak nyilatkozó szakemberek jóslata igaznak bizonyult, de azért még sincs minden veszve: mutatjuk a globális krízis okait, de azt is, mibe lehet érdemes fektetni ilyen vészterhes időkben.

Súlyos baj van a Wall Streeten

Azok a folyamatok, amelyekről a magyar és a nemzetközi tőzsdei szakemberek akkor beszéltek, mostanra beigazolódni látszanak. Hétfőn szinte minden nagy vállalat, a legnagyobb és legnépszerűbb részvények is mínuszban zárták a kereskedési napot. Ezzel csak folytatódott az a hihetetlen zuhanás, amit ebben az évben eddig produkáltak a főbb részvénypiacok.

Csak néhány példa: az S&P500 16, a Dow Jones 11, a Nasdaq pedig 25 százalékos mínuszban van az év eleje óta. Ez nem független az olajár emelekedéstől, az orosz-ukrán háborútól, illetve attól, hogy a COVID-helyzet után még mindig keresi a válságból való kiutat a világgazdaság - amely jelen pillanatban nem is biztos, hogy létezik. Egy dióolog biztos: az amerikai tőzsde 74 éve a legrosszabb évkezdetet produkálta.

Mit vegyünk, ha nagyban játszunk?

A Business Insidernek nyilatkozó wall street-i szakértők szerint azonban továbbra is érdemes a kisbefektetőknek is a tőzsdén maradni, ugyanis éppen a mínuszba esés az, ami jó vételi lehetőségeket teremt. A nagy techcégek közül például a Facebook, az Amazon és a Netflix áfolyamai is szabadesésben vannak év eleje óta, de a szakértők szerint éppen ezért lehet most jobban megfontolni, hogy ezeket is felvegyük a portfóliónkba.

Összességében persze most is arra intenek a számok, hogy a tőzsdei esésnek még messze nincs vége - a Goldman Sachs egyik elemzője szerint éppen a jelenlegi helyzet, a "sell-off" okozta mikropánik még további zuhanást eredményezhet, tehát érdemes többször is meggondolni, hogy belevágunk-e újra, vagy hogy hogyan menthetjük meg, ami már a miénk.

Cashtag: igazi profik nyomdokain

A Pénzcentrum videósorozata nemrégiben éppen három, közepes kockázatú bektetési formát mutatott be. A linkre kattintva már nézheted is, miket tanácsolnak ilyen vérzivataros időkre, ha nagyban gondolkodsz a tőzsdén.