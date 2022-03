Változnak a kamatok, mégis mibe érdemes fektetni most?

Március 21-től a rövid, 1-2 éves futamidejű lakossági állampapírok kamata érdemben emelkedni fog. Évi 1-1,25 százalékkal magasabb kamatot fizet az állam. Ez az emelkedés egyáltalán nem elhanyagolható, joggal merülhet fel a kérdés, hogy ez a változás milyen módon rendezi át a lakossági állampapírpiacot. Az már előzetesen is jól látszik, hogy a korábbi "szupersztárnak", a Magyar Állampapír Plusznak leáldozóban a csillagzata.

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által közzétett információk alapján számos, a lakossági állampapírokat érintő változás lép életbe 2022. március 21-től. Több, rövidebb futamidejű befektetési lehetőség kamata érdemben emelkedni fog. Ez azt is jelenti, hogy számos befektetőnek érdemes lehet kivárnia.

1,00-1,25 százalékpontos kamatemelés komoly változás, de vajon befolyásolja-e ez a lépés azt, hogy melyik papírt érdemes választani?

A Magyar Állampapír Plusz helyett minden fronton az inflációkövető befektetés a nyerő

A korábbi sztár, a MÁP Plusz ideje erősen leáldozóban, a papír ugyanis 5 éves futamidejű, kamata előre meghatározott, a futamidő előrehaladtával növekvő. Az állampapír kamata az első félévben 3,5%, míg az utolsó évben 6%, az éves átlagos hozam értéke 4,95%.

Az új rövid, 1-2 éves futamidejű állampapírok kamata megveri a MÁP Pluszon rövid futamidő alatt elérhető éves hozamot. Ez nem is csoda, hiszen a Szuperállampapír kamata a futamidő előrehaladtával kezd igazán növekedni. Jelen inflációs környezetben azonban a hosszabb futamidőre befektetők számára az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) választása lehet a nyerő.(https://bankmonitor.hu/cikk/a-premium-magyar-allampapir-letaszitja-tronjarol-a-szuperallampapirt/) Ez még abban az esetben is igaz, ha az áremelkedés 2023-tól visszatér az MNB által kívánatos 3 százalékos szintre.

Az inflációkövető befektetés rövid távon is nyerő választás

Még a rövid futamidejű állampapírok kamatemelése mellett is az inflációkövető, 5 éves futamidejű PMÁP választásával lehet a legtöbbet keresni. A papír adott évi kamata ugyanis az előző éves inflációból és egy 1,5 százalékos kamatprémiumból áll össze. A tavalyi év 5,1 százalékos inflációja miatt a konstrukció idei évre érvényes kamata 6,6%. Ráadásul jelen környezetben az idei évre is könnyen elképzelhető egy hasonló drágulás éves szinten. Ez pedig azt eredményezné, hogy a prémium lakossági állampapír kamata jövőre is 6,6% maradna.

A megemelkedett kamatok mellett is "csak" évi 4,25-4,50% kamatot fizetnek a rövid futamidejű lakossági kötvények. Ez elmarad az 5 éves PMÁP-on realizálható hozamtól még abban az esetben is, ha azt feltételezzük, hogy az állampapírt visszaváltjuk az első, vagy épp a második év végén. A visszaváltásnak ugyanis jelenleg 1 százalékos díja van, az inflációkövető befektetés magasabb kamata azonban még ezt az extra költséget is kitermeli.

Miért emelték az állampapírok kamatát, mi lesz a betétekkel?

A rövid futamidejű lakossági állampapírok kamatemelése teljesen indokolt volt, ezzel tudják megőrizni versenyképességüket a többi állampapírral szemben. Az elmúlt hetekben, hónapokban ugyanis a sima állampapírhozamok is jelentős mértékben emelkedtek, meghaladva a lakossági befektetéseken eddig elérhető hozamokat. A lakosság számára remek alternatívát jelentett rövid futamidőre a sima állampapír, a kamatemelés elkerülhetetlen volt annak érdekében, hogy a lakossági kötvényeknek továbbra is legyen kereslete.

A bankbetétek kamata messze elmarad: az MNB 2022. januári kimutatása alapján az átlagos betéti kamat évi 1,97% volt. (Ugyan jelentősen, 1,69 százalékponttal emelkedett egy év alatt, de még mindig messze elmarad például az állampapírhozamoktól.) Természetesen egy betét alapvető tulajdonságai is különböznek egy kötvénytől, állampapírtól, ettől függetlenül érdemi kamatemelés nélkül a bankbetétek még kevésbé fognak tudni versenyezni más, alacsony kockázatú befektetésekkel.