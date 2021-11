Pénzügyi csapdába sétálnak a magyar párok: ezzel kevesen számolnak, mindenük rámehet

A közös pénzügyek megszervezése minden pár életében hatalmas lépés, azonban sokan túl korán ugornak ebbe bele anélkül, hogy valóban beszéltek volna a pénzügyekről. Erősítheti is a kapcsolatot, de meg is törheti egy közös lakáshitel, esetleg bankszámla, így érdemes megfontoltan belevágni a tervezésbe.

Sok fiatal pár vág bele a közös pénzügyekbe otthonteremtés miatt, azonban mielőtt közös számlára raknánk összes pénzünket, gondoljunk át néhány dolgot, ugyanis hosszú távon a rendezetlen pénzügyek megkeseríthetik a kapcsolatunkat is.

Mondanunk sem kell, de a legfontosabb, hogy csakis abban az esetben vegyünk fel párunkkal közös hitelt, vagy kezdjünk el közös pénzügyi tervezésbe, ha a kapcsolatunkat is hosszútávon képzeljük el. Ugyanis, egy közösen felvett hitelt át lehet írni egyik félről a másikra, mégis hosszútávon sok fejfájást okozhat ez. A közös tervezés, és hitelfelvétel előtt pedig mindenképp ismerjük meg egymás pénzügyi hátterét, és pénzügyi szokásait, nehogy később érjen minket kellemetlen meglepetés.

Ilyen és ehhez hasonló tippekkel lát el minket a Quick and Dirty tips, ahol ezeken túl is több ponton tárgyalják azt, hogy mikor és hogyan érdemes belevágni a közös pénzügyekbe. A magazin kiemeli, hogy sok fejtörést spórolhatnak meg a párok azzal is, hogy előre megbeszélik pénzügyi céljaikat, hiszen a nagyon különböző célok könnyen válhatnak vita tárgyává. Ezen túl fontos felépíteni a rendszert, hogy hogyan fogjátok a kiadásaitokat fedezni mint egy pár. Sokunknak hangzik reálisan az, hogy elfelezzük a költségeket, azonban ha a pár egyik fele többet keres, úgy jobb, ha százalékosan osztjuk a költségeket, hiszen ezzel lehet kiegyenlíteni a keresetek közti különbségeket is.

Első a kommunikáció

Nagyon fontos az is, hogy pénzügyeinkről, kiadásainkról és a pénzhez való viszonyunkról nyíltan kommunikáljunk a kapcsolaton belül is, és ne csak akkor hozzuk fel a témát, ha már beüt a baj. Ahogy arról lapunk is írt, a magyar háztartások zömében tabu a pénzügyekről beszélni a felnőttek körében is, amelyet a gyerekek is eltanulnak. Nem szívesen beszélünk a pénzügyeinkről, főleg nem gyermekeink előtt. Pedig pénzügyeinkhez való hozzáállásunkat a gyerekeink is eltanulhatják tőlünk. Okosan bánni a pénzzel mindenki számára kihívás, ezért fontos, hogy a gyerekek már egész kicsi kortól tudatos kapcsolatot alakítsanak ki a pénzzel, valamint az, hogy felnőttként is képesek legyünk erről beszélni.

Különösen fontos ez akkor, ha a párunkkal szeretnénk összevonni pénzügyeinket, esetleg közös hitelen gondolkodunk. A befektetés előtt beszéljük ezt át, hogy kinek mit jelent ez, milyen felelősségekkel jár, valamint beszéljünk a leendő befektetés minden előnyéről és hátrányáról.

Házvásárlásnál különösen fontos, hogy a felek egyetértsenek, hiszen a hivatalos dokumentumokon, szerződésen is ez fog szerepelni, illetve közösen gondoljuk át a törlesztés menetét is.

Ha nehezen boldogulunk az anyagi tervezéssel, úgy használhatunk pénzügyi appot, esetleg fordulhatunk pénzügyi tanácsadóhoz is, aki segíthet megvalósítani terveinket hosszú távon is. A közös pénzügyi tervezésnél pedig fontos leszögezni azt is, hogy milyen nyugdíjas terveink vannak, hiszen a nyugodt anyagi háttérhez ez a fajta biztonság is elengedhetetlen. Gondoljuk át, hogy milyen törvények vonatkoznak ránk élettársi viszony mellett, és milyen szabályok, ha házasok vagyunk, mivel ez is közvetlenül hathat a közös pénzügyi megítélésünkre.

Közös hitelek

Magyarországon is rengeteg hitel várja a fiatal párokat, akik otthont és családot teremtenének. Ez azonban hatalmas, és felelősségteljes lépés, ugyanis a különböző támogatásokra más jogszabályok érvényesek. Gyakran egy - egy hitel törlesztése gondot okozhat, illetve nem célszerű csak ez miatt összekötni életünket. A hitelek hatalmas felelősségvállalással járnak, így jobb, ha alaposan átgondoljuk a részleteket, és megegyezünk partnerünkkel ezekről, mielőtt belevágnánk a vállalkozásba.

Bár a pandémia a lakáspiacot is megrengette, az árak rendületlenül kúsznak felfelé - mégha kissé lassabban is, mint eddig. Ez azonban nem rettenti el a lakásvásárlás előtt állókat, továbbra is nagy a kereslet a panel- és téglalakásokra, családi házakra. A lakosság új ingatlan vásárlására 5,8 százalékkal, használt lakásra pedig 14,1 százalékkal több hitelt igényelt a legfrisebb adatok szerint, mint tavasszal. Azonban azok, akik első lakásuk megvásárlását tervezgetik - főként ha hitelt is igénybevesznek -, rengeteg buktatóval szembesülhetnek. Nemcsak ráfizetés lehet a vége egy-egy hibának, hanem ugorhat is az álomotthon, meghiúsulhat a vásárlás, amiről mi is írtunk korábban.