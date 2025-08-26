2025. augusztus 26. kedd Izsó
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Happy Couple Watching Movies at the Movie Theater - Process Noise Effects
Kvíz

Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigris című kultfilmből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a tesztet!

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 18:03

Negyedszázadnál is több már, hogy bemutatták az Üvegtigrist, ami a kétezres évek egyik emlékezetes filmje lett. Poénjai, kiszólásai miatt ma is rengetegen emlegetik, gyakran idéznek is belőle - nem csak a filmrajongók. Most megmutathatod, hogy nálad jobban senki nem emlékszik rá: itt a Pénzcentrum nagy Üvegtigris-tesztje!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigrisből? Válaszold meg ezt a 10 kérdést, és tudd meg!

1/10 kérdés
Milyen hangszeren játszott Cingár, Lali egyik barátja?
Szaxofonon
Gitáron
Zongorán
Klarinéton
2/10 kérdés
Milyen alternatív nevet dobott fel Lali arra a kérdésre, hogy miért éppen Üvegtigris lett a büféje neve?
Fekete tyúk
Ezüstmacska
Fapuma
Arany Tigris
3/10 kérdés
Milyen amerikai veteránautót igyekezett Gaben rásózni Lalira?
Ford Mustang
Dodge Charger
Chevrolet Impala
Rambler 770
4/10 kérdés
Mit lőtt szét az egyik, a Tigrisnél megálló bankrabló a bűncselekmény helyszínén?
A biztonsági kamerát
A páncélszekrényt
Az őr térdét
Az ajtót
5/10 kérdés
Milyen alkoholt követelt Csoki minden megérkezésekor?
Tequilát
Vodkát
Rumot és sört
Vörösbort
6/10 kérdés
Melyik sztársportoló tűnt fel mindhárom filmben, saját magát alakítva?
Gera Zoltán
Csollány Szilveszter
Kammerer Zoltán
Kovács "Kokó" István
7/10 kérdés
Ki játszotta a vadászt a filmben, akinek mind a felesége, mind a lánya igen kikapósnak bizonyult?
Szilágyi Tibor
Bodrogi Gyula
Lukáts Andor
Bessenyei Ferenc
8/10 kérdés
Milyen állatnéven ismerhettük Lali unokatestvérét, aki különböző üzletelésekből élt?
Róka
Puma
Mackó
Impala
9/10 kérdés
Melyik két rádiós alakította saját magát a filmben, ahogy éppen adásban is vannak?
Majka és Abaházi Csaba
Bochkor Gábor és Boros Lajos
Vágó Piros és Kőváry Anett
Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri
10/10 kérdés
Mi volt a teljes neve a Rudolf Péter által alakított főszereplőnek a filmben, amit meghallva a többiek hatalmas röhögésben törtek ki?
Sipos-Füz Béla
Kecske Ferenc
Turbó Antal
Kakszi Lajos
Címlapkép: Getty Images
#mozi #film #magyar #kétezres #filmek #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:31
18:03
17:50
17:47
17:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
2
6 napja
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
3 hete
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
4
2 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
5
1 hónapja
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatkockázat
devizahitel esetén, ha az Európai Központi Bank kamatot emel annak mértékével terhelődik a visszafizetési kötelezettség

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:31
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 17:47
Százezernyi magyar beteg maradhat diagnózis nélkül: ez okozza a súlyos egészségügyi válságot
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 17:29
Titkos ellenőrzés indul itthon: bármikor lecsaphatnak ezekre a cégekre