Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigris című kultfilmből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a tesztet!

Negyedszázadnál is több már, hogy bemutatták az Üvegtigrist, ami a kétezres évek egyik emlékezetes filmje lett. Poénjai, kiszólásai miatt ma is rengetegen emlegetik, gyakran idéznek is belőle - nem csak a filmrajongók. Most megmutathatod, hogy nálad jobban senki nem emlékszik rá: itt a Pénzcentrum nagy Üvegtigris-tesztje!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigrisből? Válaszold meg ezt a 10 kérdést, és tudd meg! 1/10 kérdés Milyen hangszeren játszott Cingár, Lali egyik barátja? Szaxofonon Gitáron Zongorán Klarinéton Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen alternatív nevet dobott fel Lali arra a kérdésre, hogy miért éppen Üvegtigris lett a büféje neve? Fekete tyúk Ezüstmacska Fapuma Arany Tigris Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen amerikai veteránautót igyekezett Gaben rásózni Lalira? Ford Mustang Dodge Charger Chevrolet Impala Rambler 770 Következő kérdés 4/10 kérdés Mit lőtt szét az egyik, a Tigrisnél megálló bankrabló a bűncselekmény helyszínén? A biztonsági kamerát A páncélszekrényt Az őr térdét Az ajtót Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen alkoholt követelt Csoki minden megérkezésekor? Tequilát Vodkát Rumot és sört Vörösbort Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik sztársportoló tűnt fel mindhárom filmben, saját magát alakítva? Gera Zoltán Csollány Szilveszter Kammerer Zoltán Kovács "Kokó" István Következő kérdés 7/10 kérdés Ki játszotta a vadászt a filmben, akinek mind a felesége, mind a lánya igen kikapósnak bizonyult? Szilágyi Tibor Bodrogi Gyula Lukáts Andor Bessenyei Ferenc Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen állatnéven ismerhettük Lali unokatestvérét, aki különböző üzletelésekből élt? Róka Puma Mackó Impala Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik két rádiós alakította saját magát a filmben, ahogy éppen adásban is vannak? Majka és Abaházi Csaba Bochkor Gábor és Boros Lajos Vágó Piros és Kőváry Anett Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri Következő kérdés 10/10 kérdés Mi volt a teljes neve a Rudolf Péter által alakított főszereplőnek a filmben, amit meghallva a többiek hatalmas röhögésben törtek ki? Sipos-Füz Béla Kecske Ferenc Turbó Antal Kakszi Lajos Eredmények

Címlapkép: Getty Images

