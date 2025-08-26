Varga Mihály világossá tette, hogy a lakossági inflációs várakozás kimondottan pesszimista, jóval alacsonyabbak mind a várakozások, mind a jegybanki célszámok.
Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigris című kultfilmből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a tesztet!
Negyedszázadnál is több már, hogy bemutatták az Üvegtigrist, ami a kétezres évek egyik emlékezetes filmje lett. Poénjai, kiszólásai miatt ma is rengetegen emlegetik, gyakran idéznek is belőle - nem csak a filmrajongók. Most megmutathatod, hogy nálad jobban senki nem emlékszik rá: itt a Pénzcentrum nagy Üvegtigris-tesztje!
Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigrisből? Válaszold meg ezt a 10 kérdést, és tudd meg!
Magyarországon is már 250–300 ezer forinttól hozzájuthatunk egy törzskönyvezett kölyökkutyához, a világ elit tenyészeteiben nevelt példányok ára sokszor milliós nagyságrendet ér el.
Ha érdekel, mikor és milyen formában következtek be a világ legsúlyosabb hiperinflációi, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, tedd magad próbára vagy gazdagodj hasznos tudással!
Emlékszel még az általános- és középiskolás kötelező olvasmányokra? Ha benned is mély nyomot hagytak magvas gondolataik, ne hagyd ki a Pénzcentrum mai irodalmi kvízét!
Most próbára teheted tudásodat az Ország Tortájáról! Tudod, mikor választották ki először, melyik gyümölcs dominál a győztes tortákban, vagy hol készítik a 2025-ös nyertest? Lássuk!
Itt az ideje, hogy próbára tedd tudásod: töltsd ki mai kvízünket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a borvidék történetéről, jellegzetességeiről, a helyi borokról, borászatokról!
Tedd próbára, hány pontot érsz el a mai kvíz során, ahol fontos évszámokra kérdezünk rá a történelemből!
Augusztus 20-a az új kenyér napja és a friss kenyér és a pékség hagyományainak ünnepe is Magyarországon. Teszteld a tudásod az új kenyérről és a...
A Pénzcentrum mai kvíze segít felfedezni a város gazdag múltját, a koronázó királyok hagyományait, a történelmi helyszíneket és a Királyi Napok színes programjait. Teszteld tudásod!
Jól ismered a magyarországi bankok múltját, jelenét? Ha igen, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdésünkre! Készen...
A hat new york-i fiatal élete még ma is milliókat tart izgalomban világszerte - most letesztelheted, tényleg nagy rajongójuk vagy-e!
A mai kvíz során próbára teheted tudásodat, mennyire tudod még a magyar települések római kori elnevezéseit! Bonam fortunam!
A Pénzcentrum legújabb földrajz kvíze még a legjobbaknak is feladja a leckét: arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered Magyarország vízrajzát, a magyar folyókat és patakokat.
Ahogy megérkezik a nyár, egyre többen indulnak strandolni vagy gyógyfürdőbe. Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a strand- és...
Ha a TikTok téged is a képernyőhöz láncol, a Pénzcentrum mai kvízét biztosan neked találták ki: válaszold meg kérdéseinket, lássuk, mit tudsz a népszerű kínai...
Magyarország tele van izgalmas kalandparkokkal, ahol a kötélpályáktól a zipline-okon át, bobpályákig bármit kipróbálhatsz. Derítsd ki, melyik parkba kell legközelebb ellátogatnod!
Ha otthonosan mozogsz a pszichológiában, főleg a fóbiák világában, a Pénzcentrum mai kvízét semmi esetre se hagyd ki: tedd próbára tudásod, lássuk, tudod-e a helyes...
Augusztus 9-én ünnepeljük az Állatkertek Napját minden évben, hazánk legrégebb óta üzemelő állatkertjének megnyitási évfordulóján.
Tudod, melyik macska kerülhet akár 37 millió forintba? Teszteld most a tudásod a Pénzcentrum mai kvízével melyben a világ legdrágább cicáiról lesz szó. Garantáltan meglepődsz...
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.