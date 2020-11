Zárva a színház: plázában melózik a magyar színésznő

Maszkárusnak állt Xantus Barbara, mivel jó ideje semmi bevétele, hiszen a színház zárva.

Egy budapesti plázában árulja a maszkokat Xantus Barbara. A színésznőnek jelenleg semmi bevétele nincs, mert zárva a színház.

A színház bezárt és van két gyerekem. Nem bírnék otthon ülni! Muszáj pénzt keresnem, mert most nincs semmi bevételem. Nem adtam fel a hivatásom, de ez egy váratlan, különlegesen nehéz helyzet és egy ilyen alkalmi munka segít túlélni, lelkileg és anyagilag is

- mondta a színésznő a Ripostnak. Mint elárulta, a vásárlók gyakran felismerik, de ő nem bánja, elmondása szerint mindig nagyon kedvesek hozzá.

A hangomról fel szoktak ismerni az emberek, még ha az arcomat nem is látják, de mindig nagyon aranyosak. Olyankor szeretnének megpuszilgatni, de a vírus miatt ez nem lehetséges, így mindenki ígéretet tesz, hogy majd hozzám küldi maszkért az ismerőseit is. Nem szégyellem, hogy három diplomával maszkokat árulok, inkább csak szomorú, de tudom, hogy nem csak az én életem változott meg, az egész világ küzd a járvánnyal

- tette hozzá a színésznő, majd azt is elmondta, nem tartja kizárnak, hogy járvány után is szükség lesz a másodállásra. Sőt, azt is elárulta, hogy a maszkárulás mellett szívesen vállalna még egy munkát.

Címlapkép: Getty Images