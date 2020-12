Vallott a NetPincér GO futára: így lehet havi 460 ezret keresni a cégnél

A netpincéres melóról, illetve a kereseti lehetőségekről is beszámolt az egyik futár, aki YouTube-on rendre jelentkezik videókkal a munkájáról. Mint mondta, nem lehetetlen bőven 400 ezer forint keresni havonta a cégnél.

A netpincéres munkáról és a fizetésről is beszélt videójában az egyik NetPingérGO-s futár. Mielőtt rátért volna, mennyi az annyi, elmondta, mi minden szükséges a munkavézéshez:

egy okostelefon,

mobilinternet,

egy saját jármű,

30 ezer forintnyi kaució (a felszerelés átvételekor kell),

valamint rendelkezni kell 25 ezer forintnyi váltópénzzel.

Ha ezek mind megvannak, be lehet adni a jelentkezést a céghez. Ekkor kerülünk fel a listára, amelyből majd kiválasztanak - az nehéz megjósolni, mikor, függ a munkaerő igényektől. A kiválasztottakat vagy behívják egy személyes eligazításra, vagy videó formájában történik ez, a vírushelyzettől függően. Az eligazítás követően kell nyitni egy BT-t, vagy egy KATA-s vállalkozást, amin keresztül fizetik a munkabért - az új futárok általábn utóbbit választják. Itt fontos megjegyeztni, hogy ezt csak akkor kell megtenni, ha a NetPincér erre már megkért, hiszen ha nem dolgozol a KATA után akkor is fizetni kell.

Ha megvan a vállalkozás, alá lehet írni a szerződést, és már akár aznap el is lehet kezdeni dolgozni. A műszakfoglalásnál az újak az úgynevezett 10-es csoportba kerülnek, ők vehetik fel a legkésőbb a műszakokat, és nekik jellemzően már csak azok az időpontok jutnak, amelyek a régiek jó részének már nem kellettek - például a "holtidőszakok", amikor kevesebb a rendelés.

Ugyanakkor a műszakokat lehet cserélgetni, szóval ezekből már az újaknak is össze lehet rakni egy jó beosztást. Valamint a rendszer a rendes műszakfelvétel után még optimalizás, és szokott kiírni új műszakokat is. És egy olyan funkció is van, hogy a futár spontán elérhetővé teszi magát, ilyenkor a diszpécserekkel kell egyeztetni, hogy mikor és melyik zónában van szükség a munkára.

A fent említett futárcsoportok között van átjárás: a rendszer kéthetente, az elmúlt egy hónap statisztikái alapján rangsorolja a munkatársakat. Így pedig, ha valaki jól és pontosan dolgozik, könnyen előreléphet, és kedvezőbb műszakokra is lecsaphat a felvételeknél.

De mennyi az annyi?

A futár-vlogger végül rátért arra, hogy ő mennyit keresett a NetPincérnél az elmúlt hónapokban. Mint mondta, januárban volt, hogy

több mint 2700 forintos órabérrel dolgozott.

Az évben a legalacsonyabb órabér 2000 forint körül volt. Átlagban pedig 2300 forintot keresett idén óránként. És erre jön még rá a borravaló, amiről elmondta, hogy most áltagsan 100 forintra számolta címenként, így pedig havonta nagyjából 50-60 ezer forint jött össze a jattból. Ebből például a KATA-s vállalkozás költségeit lehet fedezni, így a munkabér már tisztán megmarad.

A fizetését kétheti bontásban szokta kiszámolni, és így jött ki, hogy heti 40 munkaórával november végéig átlagosan 186 ezer forintot hozott össze két hét alatt,

tehát havi átlagosan 372 ezer forintot.

45 órás munkahetekkel számolva több mint 400 ezer forintra jönne ki a havi bére, heti 50 órát dolgozva pedig 460 ezer feletti fizetést rakhatna zsebre. Hozzátette, ő ezeket a számokat Budapest központjában produkálta, kerékpárral, a bérezés körzetenként változik, így akár még ezt is túl lehet szárnyalni.

Egy kommentben megkérdezték tőle, hogy a táblázatában szereplő összegeket bruttóban, vagy nettóban kell-e érteni, amire azt írta:

Minden, amit ott látsz, az annyi, amennyi. A KATA utáni adót kell csak fizetni ami fix 25000 vagy 50000 Ft, meg kamara, ill. iparűzési adó, de az havi bontásban 10 (ezer forint - a szerk.) alatt van.

Neten is lehet jattolni

A Pénzcentrum nemrég megírta, hogy a NetPincérnél már az applikáción keresztül is lehet borravalót adni a futároknak. Ennek kapcsán a videó alatt a futár egy kérdésre válaszolva azt írta, valóban ők kapják meg a pénzt, a munkához használt applikációban meg is jelenik az összeg a cím teljesítése után.

A vállalat elárulta a Pénzcentrum megkeresésére, hogy az új szolgáltatás nyári bevezetése óta átlagosan 212 forint a borravaló mértéke, amit a futárok kapnak.

Ehhez azt is hozzátették, hogy az összeg bázisát azok a tranzakciók képezik, amelyek esetében valamennyi borravalót adtak a felhasználók. Megtudtuk azt is, hogy ez idáig a legnagyobb borravaló, amit regisztráltak a rendszerben 2 500 forint volt.

Bízunk abban, hogy ezek a számok még tovább fognak növekedni. Mi magunk is arra bíztatjuk a rendelőket, hogy ha tehetik, ismerjék el a futárok munkáját, attól függetlenül, hogy nekünk vagy másnak dolgoznak, hiszen nagyon fontos munkát látnak el. Különösen ebben az időszakban felértékelődött az ő szerepük az életünkben és szeretnénk, hogy ha ezt mind pénzbeli, mint elvi megbecsülésben ők is éreznék

- mondta el lapunknak a vállalat. Az országos átlag mellett kíváncsiak voltunk arra is, hogy mely településeken adnak ennél átlagosan magasabb összeget a rendelők. Vannak ugyanis magasabb összeggel működő városok is. Ezek közül is kiemelkedik azonban a NetPincér GO futárpartnerei esetében

Kaposvár, ahol az országos átlagnál 50 százalékkal magasabb az átlagos borravaló mértéke.

Ez, ha a 212 forintos átlagot vesszük alapul, akkor 318 forint. Az országos átlagnál 30-30 százalékkal magasabb a borravaló összege Egerben és Székesfehérváron, itt átlagosan 276 forintot jattolnak a rendelők.

Ennél valamivel kevesebbet, de az országos átlagnál még mindig több borravalót adnak Salgótarjánban, összesen mintegy 20 százalékkal, ami a nap végén 254 forintot jelent. Az 5 legnagyobb borravalót adó várás közül utolsó helyen futott be Budapest, itt 13 százalékkal adnak többet átlagosan a futároknak az országos átlagnál, ami 240 forintot jelent.

