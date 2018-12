Tömegeket keresnek otthoni munkára: 200 ezres fizetés, érettségi is elég

Akik nem tudnak vagy nem akarnak kimozdulni otthonról, ma már számos lehetőségük van távmunkában dolgozni, nem csak telefonos operátorként, de akár marketing managerként vagy felsővezetői asszisztensként is elhelyezkedhetnek.



Egyre többen szeretnének otthonról végezhető munkát találni, és számukra jó hír, hogy ma már számos olyan hirdetést találni, már nem csak a MLM (Multi Level Marketing) kategóriában, melyben kifejezetten olyan munkatársakat keresnek, akik telefon vagy számítógépen keresztül a saját íróasztaluk mellől végzik el a munkát. Ehhez rendszerint nem is kell más, csak egy vezetékes telefonvonal és stabil internetkapcsolat.

Rendszerint főleg megváltozott munkaképességűek és kisgyermekükkel otthon lévő anyák keresik ezt a lehetőséget, akik nehezen közlekednek a zsúfolt városokban, illetve nem tudják kire bízni a gyereket. De a megváltozott munkaerőpiaci trendek, szokások, elvárások miatt, egyre több fiatal számára elvárás a leendő munkaadója irányába, hogy otthonról dolgozhasson. Ennek ellenére a távmunka ma még gyerekcipőben jár: az Európai Unióban 2017-ben átlagosan az összes munkavállaló 5 százaléka dolgozott rendszeresen otthonról, azaz home officeban. Ez az arányszám 2013 óta folyamatosan emelkedik -derül ki az Eurpstat adataiból.

Igény pedig lenne rá: Magyarországon és Lengyelországban a Kelly Services kutatásában résztvevők több mint fele számára fontos vagy nagyon fontos volt a távmunka lehetősége. A távmunkának számos előnye és hátránya van, a cégeknek az irodabérlés költségeinek megspórolása mellett számolniuk kell azzal is, hogy az otthonról végzett munka sosem lesz olyan hatékony, mint az, ami irodai körülmények között végeznek el. Nyilván a már eredetileg is otthonról végezhető munkákért ezért is fizetnek teljesítmény alapján.

Ilyeneket találhatsz

Aki otthonról végezhető munkát keres, az nagy eséllyel először call centeres ügyfélszolgálati pozícióba botlik bele, ami manapság már jól fizet, adott esetben bruttó 200 ezer forintot is meg lehet keresni, például értékesítési területen a Balla Média Kft.-nál.Az állás betöltéséhez érettségi szükséges.

A Facebookon keresnek promóter-koordinátor munkatársakat is, egy fotós marketing managerként, pedig az online megjelenéseket kell koordinálni, a bevételek 30 százalékáért cserébe. Itt csupán a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat elvárás.

Senior tanácsadói munkakört szintén lehet otthonról végezni, ehhez azonban némi előképzettség már szükséges, aki pedig informatikus végzettséggel rendelkezik, az egészen biztos lehet benne, hogy onnan dolgozhat, ahonnan csak szeretne. De akár felsővezető asszisztense is lehetsz ma már távmunkában, ahogy ügyfélszolgálati kapcsolattartó is, minkét esetben csak a tapasztalat elvárás.