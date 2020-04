Több ezer szakit űzött haza a járvány Nyugat-Európából, de vajon itthon maradnak?

Ötezer építőipari szakember érkezett haza külföldről a járványhelyzet miatt, akik közül a legtöbben Nyugat-Európában dolgoztak mostanáig. Az iparági adatok szerint 2008 óta az elmúlt években mintegy 30 ezer építőipari szakmunkás és mérnök helyezkedett el a magyar határokon kívül, ennek a becslések szerint mintegy 15-20 százaléka érkezhetett most haza a járvány miatt. A hazai építőipar évek óta küzd az ágazatban jelen lévő szakemberhiánnyal, amelyet a külföldről érkező, jellemzően szerb és ukrán vendégmunkásokkal pótolt az ágazat.

Csupán pár száz külföldről hazaérkező szakember próbált eddig itthon és a szakmáján belül elhelyezkedni a KÉSZ Csoport tapasztalatai alapján. A legtöbben a családjuk miatt tértek vissza Magyarországra, így szerintük most az az ágazat egyik legfontosabb feladata, hogy perspektívát biztosítson és meggyőzze őket az itthon maradásról. Vida Tamás, a vállalatcsoport vezérigazgatója szerint az ágazatnak a maga módján kell most segítenie az ország építését és a gazdaság újraindítását, amelynek fontos pillérei lehetnek a külföldről hazaérkezett szakemberek.

"Az elmúlt hetekben látszik, hogy ahogy világszerte, hazánkban is jól működik a maradj otthon kampány, viszont hasonlóan fontosnak érezzük most a maradj itthon üzenetet is, hiszen akik most hazaérkeztek a járvány miatt, a hazájukban, a családjuk mellett vannak a legnagyobb biztonságban. Nekik szeretnénk bebizonyítani, hogy ezen nem kell feltétlenül változtatniuk, itthon is hatalmas szükség van rájuk" - mondta el Vida Tamás, a KÉSZ Csoport vezérigazgatója.



A vállalatcsoport kampányt is indít a hazaérkezett szakemberek meggyőzésre, sőt az elmúlt hetekben már két hazatérő szakmunkás brigádnak - 20 főnek - is volt lehetőségük munkát biztosítani. Szerintük a megfelelő jövedelem, a tiszta foglalkoztatottság és a szakmai kihívás az említett munkaerő megtartásának legfontosabb pillérei.

Címlapkép: Getty Images