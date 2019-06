Rengeteg szakmunkást keresnek Pesten: 700 ezres fizetés, biztos meló

Aki jó szakmával és tapasztalattal rendelkező munkavállalóként igazán jól szeretne keresni, annak már nem kell feltétlenül külföldre mennie dolgozni, hogy megfizessék a szakértelmét, itthon is egyre jobb lehetőségeket találni.

Ahogy a Pénzcentrum korábban többször is megírta, óriási szükség van kétkezi, fizikai munkát végző szakemberekre Magyarországon: ácsra, asztalosra, épület- és szerkezetlakatosra, gépgyártástechnológiai technikusra, gépi forgácsolóra, kőművesre, hegesztőre, ipari gépészre, pékekre, szerszámkészítőkre, női szabókra, villanyszerelőkre.

Külföldön ezekkel a szakmákkal, legkevesebb bruttó 1500 eurót is meg lehet keresni, akár már a szomszédos Ausztriában is, de nem ritka az álláshirdetés, amelyben 770 ezer - 830 ezer forintnyi összeget is ajánlanak a munkaadók.

Lépni kell!



Ha egy hazai cég jó szakemberekkel szeretne dolgozni, akkor meg is kell fizetni őket, ha nem is nyugat-európia, de ahhoz közeli fizetésekkel. A Hermina Bau saját honlapján is folyamatosan keresi a szakembereket, az alábbi sorok kíséretében: "Tapasztalatokat szerzett, önálló munkavégzésre alkalmas személyek jelentkezését várjuk a folyamatban lévő és a soron következő beruházásainkhoz."

Egészen elképesztő pénzeket ajánlanak:

épület lakatos 35 ezer forint/nap

festő 23 ezer/nap

burkoló 30 ezer/nap

Ez annyit jelent, hogy havi 20 napnyi munkával egy lakatos havi 700 ezer, egy festő 460 ezer, egy burkoló pedig 600 ezer forintot kereshet meg.