Rengeteg melóst keresnek most országszerte: 700 ezres nettó, diploma nem kell

Miközben a koronavírus kirobbanása miatt nagyon sok cég került nehéz helyzetbe, virágzik a házhoz szállítás. Nem meglepő, hogy sokan, akik elveszítették a munkájukat, most futárként szeretnének elhelyezkedni. A NetPincér és a Wolt folymatosan keres embereket, de vajon mit gondolnak az ételkiszállító cégeknél dolgozó futárok, szükség van még plusz emberre? A Pénzcentrumnak arról is beszéltek, milyenek a munkakörülmények, mi változott a járvány megjelenése óta és hogy valóban meg lehet-e keresni egy hónapban akár 1 millió forintot.





András, aki kérésére álnéven szerepel a cikkben, nagyjából négy éve dolgozik futárként, egy ideje pedig a Wolt munkatársa. Motorral naponta átlagosan 25-30 címre szállít ki rendelést, a munkanap pedig rendszerint délelőtt 11-től este 8-9-ig tart. A koronavírus az ő munkájára is kihat, úgy fogalmaz, ami leginkább negatívan érintette, az az, ahogy a megrendelők reagáltak az érkezésére.

Láttam a tekintetükben a félelmet, amit korábban soha nem tapasztaltam

- mondta. Ő egyébként nem hord maszkot, de tud több futár kollégájáról, akik igen.

A Wolt volt az első cég, amelyik meglépte az érintésmentes kiszállítást, ez nagy könnyebbség volt nekem és a megrendelőknek is

- mondta. A cég kifizeti a futárok által vásárolt kézfertőtlenítőt is, csak a vásárlás során kapott blokkot kell bemutatni, és az árát átutalják a következő havi fizetéssel. András szerint a kézfertőtlenítő térítése átlagon felüli vezetői hozzáállás. A fizetéssel kapcsolatban hangsúlyozta, az teljesítmény alapján működik.

Van egy alap, úgynevezett címpénz, amire különböző, több bónusz is rakódik. Minél ügyesebb a futár, minél gyorsabb, annál több és magasabb összegű bónuszhoz juthat. A bérrendszerünk eléggé komplex, hosszadalmasan lehetne részletezni. Van alapbér is, amennyiben műszakot vállalunk. Erre is van lehetőség, hogy az alkalmazásban fix óraszámot vállaljunk, és akkor 1500 forintos órabért fizet a cég, akkor is, ha egyetlen címre sem szállítunk semmit

- mondta. Hogy a gyakorlatban ez pontosan hogyan működik, azt a következő példával illusztrálta: ha ő foglal egy 10 órás műszakot Budapesten, de Újpesten kívül (ahol más az órabér fix óraszám foglalása esetén, 1750 Ft), az garantált 15 ezer forint bevételt jelent. Ezt viszont ki tudja egészíteni teljesítménybérrel. Ha kivisz például 40 címet, az alap esetben nagyjából 20 ezer forintot jelentene, de ennyi cím teljesítése esetén a Wolt bónuszt ad, hétköznap 10 ezer forintot, hétvégén 13 ezret. Ez esetben nem a fixen vállalt órabér alapján kapja meg a pénzt, hanem a magasabb összeget utalják át neki.

Rutinos futár nem foglal műszakot, mert rosszabb napokon is többet keres a fix órabérnél

- jegyezte meg. A címeket az applikáción keresztül kapja, azt mondta, az algoritmus figyeli, milyen gyorsan szállít ki valaki, vagyis hogy a futár mikor vette fel a szállítmányt és mikor szállította azt le a vevőnek.

"Saját és kollégák megfigyelése alapján a gyorsabbak több címet kapnak, a lassúbbak kevesebbet. Természetesen egyetlen kiszállítást nem tart relevánsnak, zsinórban 3-4 nagyon lassan teljesített cím kell ahhoz, hogy kevesebb címet kapjunk, ha ezt követően "ügyesebb módba váltunk", akkor 3-4 szállingózó rendelés után fokozatosan egyre többre számíthatunk" - magyarázta a rendszer működését András, hozzátéve, a Wolt különböző bónuszokkal motiválja a futárokat, hogy minél gyorsabb legyen a kiszállítás.

Noha a cég a Pénzcentrumnak azt mondta, folyamatosan keresnek új futárokat, folyamatos a felvétel, András szerint nincs szükség több emberre.

"A rendelésszám/futármennyiség balansz kisebb kilengésekkel egészséges volt a jelenlegi járványig. Nagyon sok új étterem szerződött a Wolttal, emiatt nagyon sok új kollégát vettek fel, viszont a rendelésszám mennyisége arányaiban minden bizonnyal nem emelkedett olyan mértékben, mint az új kollégák létszáma. Magyarán kevesebb címet tudnak a rutinosak is kivinni, mivel sok a kolléga és osztozunk a címeken" - mondta a futár, aki nem javasolja senkinek, hogy most jelentkezzen a céghez.

Nem csak azért, mert nekem lesz kevesebb pénzem a nap végén, hanem mert az új kolléga sem élne meg belőle. 18-an ne együnk egy 12 szeletes pizzát - csak hogy kicsit aktuális legyek

- mondta. Hogy pontosan mennyi pénzt lehet naponta megkeresni futárként a Woltnál?

András azt mondta, egy rutinos motoros futár egy nagyjából 10 órás munkanapon 25-35 ezer forintot tud megkeresni.

Hétvégén ez az összeg a megrendelések számától függően több is lehet, ugyanakkor, ha egy napon nagyon sok futár dolgozik, akkor értelemszeren kevesebb címet kap András is. Egy autós futár valamivel kevesebbet tud keresni, inkább 20-30 ezer forint jöhet össze. András elárulta, hogy januárban például 700 ezer forintot keresett.

"Mindazonáltal minden nap más, más mennyiségben rendelnek a vevők, más mennyiségű futár jön dolgozni, esős napon több kolléga marad otthon, lassúbb a forgalom, alapozni erre nem lehet. Naponta átlagosan 2-4 ezer forint borravaló jön össze, amit akár az appon keresztül kapunk, a vevő a rendelés leadásakor már utalhat borravalót is, illetve ha a lábtörlőn hagy (ahová az ételt várja) akár csak egy 200-ast, már máshogy ítéljük meg a napunkat. Ezúton is köszönjük nekik, ha gondolnak ránk!" - mondta.

Kedvesebbek a vásárlók, nőtt a forgalom és a jatt



Tamás, akinek nevét szintén megváltoztattuk a cikkben, 1 éve dolgozik a NetPincérnél biciklis futárként.

A járvány megjelenését fokozatosan kezdtük érzékelni a munkánk során, kb. olyan ütemben, mint ahogy a kormányzati intézkedések érkeztek. A NetPincér részéről részletes útmutatást kaptunk a higiéniai előírásokkal kapcsolatban. Az éttermekben megjelentek a padlón a matricák, hogy megfelelő távolságot tartsunk egymástól, kézfertőtlenítő kitéve, újdonság volt az érintkezésmentes kiszállítás, egyre több vevő választotta ezt a lehetőséget

- mondta a Pénzcentrumnak. Ő egyébként épp az ellenkezőjét tapasztalta a kiszállítások során, mint András, a vevők többsége kedvesebb volt, mint korábban.

Néhány biztató szó, mint hogy ’Kitartást, köszönjük a munkátokat!’, ’Vigyázz magadra!' , ritkábban például az érintkezésmentes kiszállítás esetén a lábtörlőre helyezett kedves üzenet, borítékban jatt

- jegyezte meg, hozzátéve, a borravaló mennyiségében talán egy minimális emelkedést tapasztalt az utóbbi időben, de ez nem számottevő. Mint mondta, az utóbbi hetekben hirtelen sok új étterem jelent meg a kínálatban, talán ennek és a kijárási korlátozásnak köszönhetően több lett a munka is.

"Ez egyrészt a teljesítményünkön érzékelhető (több kiszállítást tudunk óránként megcsinálni, jobb a kihasználtságunk), másrészt az elérhető szabad műszakok száma is emelkedett, amik arra várnak, hogy egy futár lecsapjon rájuk" - mondta. Biciklis futárként átlagosan kb. 3 fuvart teljesít óránként, egy 8-10 órás napon 25-30 cím teljesíthető.

Azt mondta, nagyjából 2500-3000 forintos órabérrel lehet számolni.

"Jobbak e fölött is tudnak teljesíteni. Ehhez jön még a borravaló. Mindennel együtt, ha egy teljes munkaidőt (heti 40 óra) nézünk, reális a nettó 300-400 ezer forint, de persze ennél sokkal többet és kevesebbet is lehet dolgozni."

A cég egyébként biztosít a futárok számára kézfertőtlenítőt, minden nap fertőtleníteni kell a felszerelést, köztük az ételszállító dobozt is, Tamás pedig szájmaszkot is használ, és nagyon odafigyel a távolságtartásra. Ő is tapasztalja, hogy sokan szeretnének most futárként elhelyezkedni, folyamatos a cégnél a felvétel. Az új belépőknek azt tanácsolja, tartsanak be minden, a NetPincér által megfogalmazott biztonsági ajánlást, egy időre felejtsék el a kollégákkal való kézfogást, tartson távolságot a vásárlóktól, takarja az arcát, használjon kézfertőtlenítőt és az éttermekben mosson kezet.

Címlapkép: Getty Images