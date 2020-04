Megrohanták a magyarok a Penny boltjait: százak várakoznak erre naponta

A Pénzcentrum rendszeresen készít interjút a legnagyobb magyar munkáltatók HR vezetőivel. A Penny Marketet még a járvány első napjaiban kerestük meg, hogy válaszoljanak, miként változott meg a munkaerőigényük, milyen újfajta toborzási módszereket vezettek be, és hogy sikerült reagálniuk a kialakult helyzetre. Kricbacher Vivien, toborzási és kiválasztási csoportvezető, valamint Caroline Horn, HR folyamat és szervezési referens válaszoltak a kérdéseinkre, és elárulták azt is, naponta több száz önéletrajz érkezik be hozzájuk.

Pénzcentrum: Hány üzlete, hány alkalmazottja van jelenleg a Penny Market-nek?

A Penny Magyarország Kft.- nek jelenleg 223 üzlete és 4750 munkatársa van. Kollégáink nagy része, közel 4000 fő üzleteinkben, több, mint 700 fő a 3 logisztikai központunkban: Alsónémediben, Veszprémben, Karcagon, és 300 munkatársunk a központi irodában, Alsónémediben dolgozik.

Miképp alakult át a munkaerőhiány az elmúlt 4 hétben a veszélyhelyzet kihirdetése óta?

Miután Magyországon az utóbbi években 4 százalék alatt volt mindössze a munkanélküliek aránya, (a friss adatokat a héten jelenteti meg a KSH - a szerk.), így különösen Budapesten és környékén, valamint a nyugati országrészben, például a Balaton térségében kihívás munkatársakat találnunk és megtartanunk őket. Ez különösen szezonális jelleggel (nyáron) érzékelhető. Ezeket a tényezőket figyelembe véve szoktunk tervezni, a toborzás - kiválasztás területén innovatív megoldásokat alkalmazunk, figyelmet fordítunk a megtartásra, így a legtöbb területen sikerült csökkentenünk a fluktuációt, de így is állandó kihívásokkal állunk szemben.

A koronavírus cégünkre is hatással volt: voltak olyan napok, amikor váratlanul megnőtt a vásárlók száma, ez természetesen plusz erőfeszítést igényelt kollégáinktól. Erre is azonnal igyekeztünk reagálni:

kapcsolatba léptünk olyan cégekkel és munkaerő közvetítőkkel, akik főleg kereskedelmi tapasztalattal rendelkező, a járvány miatt nehéz helyzetbe került munkatársak önéletrajzait küldték el nekünk. Jelenleg naponta több, mint 300 önéletrajz alapján végzünk előszűrést értékesítési és logisztikai pozíciókra.

Milyen újfajta toborzási módszerekkel dolgoznak?

Bevezettük, hogy okostelefonról azonnal lehessen pályázni az üzletekbe és a logisztikai központokba; Alsónémedire a keleti országrészből toboroztunk kollégákat, akiknek szállást és rendszeres hazautazást biztosítunk; folyamatosan állásbörzéken veszünk rész, vagy magunk szervezünk állásbörzéket, melyeken azonnal be is tudjuk léptetni a jelentkezőket. Nagy sikerrel folyik belső ajánlási programunk.

A járvány időszakában az interjúkat online tartjuk, erre IT csapatunk biztosított bárki számára könnyen kezelhető technikai megoldást.

Korábban több kiskereskedelmi lánc is bevallotta, hogy óriási gondot okozott a fluktuáció számukra. A Penny hogy reagált ezekre a folyamatokra?

Normál ügymenet idején, a problémát nem is, de folyamatos kihívást jelent a fluktuác, különösen a már említett régiókban és időszakokban, ezért a fluktuáció csökkentésére tett sikeres intézkedések egyik legfontosabb része, hogy meg tudjuk tartani a jól teljesítő munkatársainkat.

Folyamatosan mérjük kollégáink igényeit, kíváncsiak vagyunk véleményükre. Elégedettségi, elkötelezettségi felméréseket, próbaidős és kilépő interjúkat végzünk, ezeknek eredményeit összesítjük és döntéseket hozunk, javaslatokat teszünk a különböző területek vezetőinek és az ügyvezetésnek. Tavaly munkatársi fórumokat szerveztünk, amelyeken a kapott visszajelzések alapján az egyébként is erős csapatokat még inkább igyekszünk élményprogramokkal, csapatépítőkkel összekovácsolni. A különböző területek és szintek közötti kommunikációt munkatársi fórumokkal, vezetői reggelikkel erősítjük. Folyamatosan monitorozzuk a piaci béreket és munkatársaink juttatásait emelésekkel és új juttatási formákkal igazítjuk a piaci elvárásokhoz. Szakmai és készségfejlesztő tréningeket, oktatásokat, programokat biztosítunk kollégáinknak, például duális hallgatókat tartunk itt a vállalatnál. Nekik is, mint kollégáinknak általában, hosszú távú karrier lehetőségeket biztosítunk

