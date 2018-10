Luxusfizetés: ennyit kereshetsz eladóként a világhírű divattervező üzletében

Értékesítési asszisztenst keresnek a Budapesttől mintegy 2 órányi autóútra lévő, a burgenlandi Pándorfalunál (Parndorf) lévő Designer Outlet egyik üzletébe. Novemberben kezdhet az új munkaerő, a hirdetés szövege szerint minimum 565 ezres fizetésre számíthat.

Közel 600 ezer forintos fizetés várja a leendő munkavállalót a világ egyik legnagyobb élő divatikonja, Karl Lagerfeld üzletében. A Budapesttől közel 200 kilométerre fekvő burgenlandi Pándorfalunál (Parndorf) lévő Designer Outletben található boltba értékesítési asszisztenst keresnek. A hirdetés szövege szerint a leendő munkavállónak a szolgáltatás minőségének javításán kell majd dolgoznia, és biztosítani kell, hogy a bolt a brand vállalati identitásával összhangban működjön.

Ha ez alapján nem lenne világos, mit is takar az értékesítési asszisztens munkakör, felsorolnak néhány feladatot is:

az üzlet díszítésében való részvétel,. az áruk bemutatásában, elhelyezésében való közreműködés,

szállítólevél kiállítása,

leltározásban és annak előkészítésében való részvétel,

a napi és a heti készletvezetésben, készletgazdálkodásban való részvétel,

a termékek útját végig kísérni egészen az áru átvételétől, a csomagoláson át, a termék átadásáig,

fenti feladatok teljes körű adminisztrációja.

A munkakör betöltéséhez elengedhetetlen az értékesítésben szerzett tapasztalat, és megjegyzik, előnyt jelent, ha valaki korábban luxustermékeket árusító üzletben dolgozott. A divat ismerete és szeretete szintén lényeges, ahogy az aktuális trendek ismerete is alapfeltétel. A stílusos megjelenés, türelem és kedvesség szintén elvárás, ahogy az erős angol és német nyelvtudás is az. A fizetés minimum 1750 euró, vagyis nagyjából 565 ezer forint, és jár 13. és 14. havi fizetés is - már ha a munkavállaló legalább fél évig dolgozik az adott munkahelyen.

A munkaórákról, munkarendről nem írnak a hirdetésben, de az üzlet hétköznapokon 9.30-tól este 8 óráig van nyitva, pénteken este 9-ig, szombaton pedig este 6-ig, vasárnaponként pedig zárva tart.