Koronavírus-járvány: így látják most a munkaerőpiacot a legnagyobb magyar multik

A járványhelyzet hatása szektoronként és az álláshirdetések tekintetében is eltérő mértékben mutatkozik meg, míg a HR területe és a munkavállalókkal folytatott kommunikáció minden eddiginél fontosabbá vált. A kékgalléros álláshirdetésekben erős Jófogás ezért megkérdezte stratégiai partnereit, a Tesco Magyarországot, a Unix-et, a Trenkwaldert és a JCDecaux-t arról, hogy miként alkalmazkodnak a fennálló körülményekhez és milyen döntéseket kellett meghozniuk.

A Jófogás több stratégiai partnerrel együttműködve, jelenleg közel 7200 betöltendő pozíciót hirdet, amelyek 90 százléka kékgallérosok toborzására szolgál. A járvány miatt kialakult válsághelyzet minden vállalatot alkalmazkodásra és olykor nehezebb döntések meghozatalára is kényszerített, hiszen a szakmai munkaerőre bizonyos kiemelt szektorokban (pl. kiskereskedelem, élelmiszeripar, logisztika) az eddiginél is nagyobb szükség van, azonban sok esetben a költségeket is racionalizálni kell. A körülmények szabta korlátokat minden cég másképp kezeli.

Azt látjuk a piacon, hogy a kékgalléros toborzás nem állt le teljesen, hanem inkább egy átrendeződésen ment keresztül. Egy hónappal ezelőtthöz képest a Jófogás "Állás" kategória látogatottsága 29%-kal nőtt, ami egyértelműen a kereslet növekedését mutatja, az adatbázisunk pedig mindössze 21%-kal csökkent, ami a piaci szereplőkkel összevetve nagyon jó aránynak mondható, hiszen van, ahol közel 50%-os visszaesésről is beszélhetünk. A leginkább keresett pozíciók nálunk jelenleg a futár, a raktáros, a biztonsági őr és a takarító munkatársak, ezért ezekre külön online kampányokat is indítottunk, hogy minél inkább segíteni tudjuk az álláskeresők elhelyezkedését

- mondta Palocsay Géza, a Jófogást működtető Adevinta Classified Media Hungary Kft. ügyvezetője. A Jófogás olyan multinacionális partnerekkel működik együtt, mint például a JCDecaux, a Trenkwalder, a Unix és a Tesco Magyarország, akikben közös, hogy a Jófogás oldalán toboroznak munkaerőt. A HR szakmát és a munkaerő-megtartást is érintő átalakulásról ezért a Jófogás a cégek illetékes vezetőit is megkérdezte.

A nagyvállalatok a válaszok alapján arra törekszenek, hogy minden áron megtartsák az értékes munkaerőt, így a kevésbé kedvező, de szükséges intézkedések mellett a dolgozói jólétet (well-being), és - ahol lehetséges - az otthoni munkavégzés egészséges körülményeinek megteremtését, a játékos kapcsolattartást, és a sikeres jövőbeni "újrakezdést" is szem előtt tartják. Mindannyiuk számára nehézségekkel jár ez az időszak, a nagyvállalatok azonban óriási szerepet vállalnak a mindennapok formálásában, hiszen a stabil munkahely biztos anyagi hátteret ad, ami munkavállalói és egyben nemzetgazdasági létszükséglet is.

Rózsás Hajnalka, a Tesco Magyarország retail recruitment managere hangsúlyozta: "Áruházainkban kiemelt figyelmet fordítunk vásárlóink és munkatársaink biztonságára, fontos továbbá, hogy elismerjük munkatársaink erőfeszítéseit is. Az áruházakban, logisztikai központokban és online bevásárlási területen dolgozó munkatársaknak speciális elismerő bónuszokat fizetünk márciusban és áprilisban. Rugalmasabbá tettük a munkaidőn belüli szüneteket, valamennyi pénztárnál ideiglenes plexi falakat állítottunk fel, és a kollégák mentális és fizikai állapotának segítése érdekében több aktivitást is indítottunk, továbbá vitamint, gyümölcsöt, gyümölcslevet, rágcsálnivalót és reggelit is rendszeresen biztosítunk. Az elmúlt néhány hétben több száz új kollégát is üdvözölhettünk főként az online bevásárlási területen, amellyel számos nehéz helyzetbe került családnak tudtunk segíteni."

Navratil Zsuzsa, a JCDecaux Hungary HR igazgatója elmondta: "A járvány okozta helyzet eddig ismeretlen feladatok elé állít minket, de a home office kihívásait sikeresen megugrottuk. Viszont olyan gazdasági döntéseket kellett meghoznunk, amelyek olykor áldozatokkal is járnak. Kollégáinkkal szoros és folyamatos a kapcsolattartás, közösen viseljük a létszámstopból, a cafeteria juttatások felfüggesztéséből, a kötelező szabadágok kiadásából és csökkentett munkaidőből eredő terheket. A home office-szal sem állhat le a munkavállalók jólétének biztosítása, tájékoztatása, a közösség erejét az online térben is érezni kell. Karanteam nevű játékunk például mindennap tartogat lehetőséget kollégáinknak arra, hogy ápolják ezeket a kötelékeket. Célunk, hogy munkahelyünk megtartása mellett kezelhető veszteséggel, megerősödve jöjjünk ki a krízisből."

G. Nagy Balázs István, a Trenkwalder ügyvezetője a döntéseket ismertetve: "A piacon jelenleg a keresletkiesés átvészelése, a stabilitás, illetve a munkahelyek megőrzése a fő feladat, amely kompromisszumokkal jár. A vírus magyarországi megjelenését követően azonnal létrehoztunk egy operatív testületet, ami többek között a HR-rel közösen dolgozik azon, hogy a gördülékeny kommunikációt és a személyes jelenlét érzetét biztosíthassuk. A vállalat operatív testülete a lehető legtöbb kollégát home office-ba küldte, a továbbra is irodában dolgozó munkatársaink részére pedig minden szükséges védőfelszerelést biztosítottunk, munkába járásukat lehetőségeink szerint megkönnyítettük, és védelmükben az irodai forgalmat is minimalizáltuk."

Dr. Varga Marianna, a Unix HR és belső kommunikációs vezetője kiemelte: "A jelenlegi időszakban kiemelten fontos számunkra, hogy a képzett, jól teljesítő munkatársainkat megtartsuk, ezért az elmúlt hetekben agilis döntésekre és gyors megvalósításra volt szükség: április elejétől a munkakörök 90%-ában átálltunk a napi 6 órás munkavégzésre, partnereinket az online ügyintézés irányába tereljük, logisztikai központunkban pedig munkaidőkeretben foglalkoztatjuk a kollégákat. A dolgozóknak laptopokat és egyéb felszereléseket biztosítunk az otthoni munkavégzéshez, amely eddig nem volt része a céges kultúránknak. A kiosztott eszközökön túl a szervezetfejlesztést is bevonva, számos tippel segítjük az otthoni munkanapot az öltözködéstől a napirenden át a megnövekedett szabadidő hasznos eltöltéséig."

Címlapkép: Getty Images