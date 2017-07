Így kaszálhatsz százezreket a mobiloddal: ki sem kell lépned otthonról

Elég egyetlen videó, amit felkap az internet, és máris százezrekkel lehetünk gazdagabbak. Ez részben szerencse kérdése, Olga például álmában sem remélte, hogy 1050 dollárral lesz gazdagabb a macskájáról feltöltött videónak köszönhetően. Mások egészen professzionális szinten űzik a videózást: több olyan magyar is van, aki kizárólag a YouTube-ra feltöltött videókból él.

1050 dollár, közel háromszázezer forint - ennyit keresett egyetlen videójával Olga, akinek nevét kérésére megváltoztattuk. Idén áprilisban töltötte fel YouTube-ra a videót a macskájáról, aki, ha kaját mutatnak neki, két manccsal kezd rimánkodni az ételért.

Ez nem olyasmi, amivel hosszú távon számolhat az ember

- mondta a Pénzcentrumnak. Alig néhány nap leforgása alatt megkereste őt néhány amerikai cég, akik vírusvideó licensz menedzseléssel foglalkoznak. Hogy ez mit is jelent pontosan? A felvétel tulajdoni joga továbbra is Olgát illeti, viszont a cég gondoskodik róla, hogy senki se tehesse ki csak úgy ingyen, és senki ne ossza meg sajátjaként a videót. Ha ez mégis megtörténik, ők vállalják a jogi procedúrát is. E mellett különféle TV csatornákkal, sajtóorgánumokkal is kapcsolatban állnak, amik bizonyos összegért felhasználhatják a videót.

Az ezekből származó bevételre kötöttünk egy megállapodást: 75 százalék az enyém, 25 az övék. Csakhogy mivel nem tudom leellenőrizni, pontosan hol és mennyiért is jelenik/jelent meg a videó, én kiharcoltam egy egész magas előleget: 800 dollárt. Ez az egyetlen gyors és valamennyire talán garantált pénz

- mondta Olga. Ezt a pénzt tehát a szerződéskötés után meg is kapta, azóta pedig még 250 dollárt utaltak neki. "Igazából ez már így is jóval több, mint amennyit én saját erőmből ki tudtam volni hozni belőle, szóval elégedett vagyok" - jegyezte meg.

Százával próbálnak berobbanni, de csak kevesen élnek meg ebből

"Azért ez nem egy karrierterv. Van munkahelyem és nem szeretnék még több bőrt lehúzni erről" - mondta arra a kérdésre, várható-e újabb videó Büdös Csirkéről, a macskájáról. Persze ha az állat valami új mutatvánnyal rukkol elő, vagy Olga lát valami vicceset, fel fogja venni, és fel fogja tölteni azt a netre, de a megélhetését nem erre alapozza.

Sokan vannak viszont, akik kizárólag a YouTube-ra feltöltött videókból meg tudnak élni. Így van ezzel Zsolti is. A 24 éves srác már 3 éve foglalkozik videózással.

Mindenfélébe belekóstoltam a középiskola után, de semmivel sem sikerült olyan eredményeket elérni, mint a YouTube-bal. Videojátékok végigjátszásával kezdtem a dolgot, akkoriban még kevesen csinálták jól ezt, szerintem így sikerülhetett kitűnni a többiek közül

- mondta a Pénzcentrumnak.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mennyit is keres havonta, nem válaszolt. Azt viszont elárulta, hogy ő most főállású YouTube tartalomgyártó. Vagyis keres ezzel annyit, hogy meg tudjon belőle élni.

Nagyjából 30-50 olyan videós lehet ma Magyarországon, aki meg tud élni kizárólag a csatornájából

- mondta a Pénzcentrumnak Hernádi Gábor, a Star Network MCN Kft ügyvezető igazgatója. A cég hazai Youtuberek menedzselésével foglalkozik. Jelenleg 190 ügyfelük van - vannak köztük fiatal videósok, de nagyobb cégek is. Hogy a cég pontosan mivel is foglalkozik? Segítenek optimalizálni a YouTube csatorna beállításait, hogy minél több emberhez juthassanak el a felvételek. E mellett technikai segítséget is nyújtanak: átnézik és elemzik a felvételeket, rávilágítanak az esetleges hibákra és megoldási javaslatot is tesznek, valamint segítenek maximalizálni a bevételt is, például szponzorokat keresnek.

Arra a kérdésre, hogy a szponzorok által fizetett összegből hány százalék illeti meg az ügynökséget, és mennyit kap a Youtuber, Hernádi azt válaszolta, ez esetenként is változik, részleteket azonban nem árult el.

Hogyan lehet pénzt keresni a Youtube-bal? Alapvetően három forrásból lehet bevételre szert tenni:



szponzorált videók segítségével,



YouTube hirdetésekből,



rendezvényeken veló megjelenéssel.



Ezek közül a YouTube hirdetésekből származó bevétel az, ahol a legegyszerűbben lehet bevételeket elérni magán youtuberként, vagyis ha nem szerződtünk ügynökséggel. Ugyanis bárki monetizálhatja a csatornáját, és ha valaki jelentős számú feliratkozóval, vagyis nézővel rendelkezik, akkor bekerül a YouTube hirdetési hálózatába, és aztán bárki hirdetést irányíthat oda. A YouTube ugyanis automatikusan hirdetéseket szervez a videók elé (már ha a Youtuber a monetizációt beállította és engedélyezte az adott videón).

A szponzorált tartalommal kapcsolatban a Youtuberek persze kapnak hideget-meleget. "Tettek már rosszalló megjegyzéseket, persze. Amíg a videóim ingyen elérhetők, nem tudok foglalkozni velük" - mondta Zsolti.

A 28 éves Karin Dragos szépségápolás témában ad olyan tippeket követőinek, amelyet a néző a mindennapjaiban is meg tud valósítani. A Romániában élő magyar lány a Debreceni Egyetemen diplomázott, jelenleg a szülei vállalkozásában segít és a YouTube-videóiból él. Négy és fél éve kezdte, az apukája nyaralós kézi kamerájával és egy olvasó lámpa segítségével rögzítette az első videóját.

"Ma már lehet, úgy kezdeném, hogy megvan mindenem, amire szükségem lehet" - jegyezte meg. Azt mondta, ahhoz, hogy minőségi tartalmat tudjon előállítani, a videósnak szüksége van egy jó fényképezőgépre (ami videózni is tud), profi fényekre, laptopra. Karin jelenleg benne van a Top 100 legnézettebb videós között, több mint 7 millió megtekintéssel és több mint 112 ezer feliratkozóval büszkélkedhet. "Egyelőre nincs B terv, hiszen ezt imádom, és nem akarom abbahagyni. Azonban mindenképp valamilyen kreatív munkát tudok magamnak elképzelni úgy, hogy saját magamnak osztom be az időmet" - mondta arra a kérdésre, mihez kezdene, ha véget érne a YouTube-karrierje.

Holnaptól én is Youtuber leszek

Te osztod be az idődet, otthonról dolgozhatsz, nincs egy főnök, aki állandóan szekál - igen kecsegtetőnek tűnhet a Youtuber-lét, de valójában nem könnyű betörni a piacra. Fiatalok százai próbálkoznak hétről hétre a Star Network MCN Kft.-nél is. Arra a kérdésre, hogy mégis kinek van esélye arra, hogy egyáltalán bekerüljön az ügynökséghez, Hernádi azt mondta, ehhez az kell, hogy a videós már egymaga is letegyen valamit az asztalra. Ez néhány ezer fős feliratkozót jelent - ha ez nincs meg, akkor nem érdemes videókkal bombázni az ügynökséget.

Amire még érdemes figyelni, az az, hogy a videós eredeti és hiteles tartalommal rukkoljon elő: például lefilmezi az élményeit, megosztja a tapasztalatait vagy akár megosztja ahogy játszik.

A zene sem mindegy. Fontos, hogy ne olyan zene szóljon a háttérben, aminek a szerzői joga mást illet. Szóval nem érdemes iTunes-ról, Spotify-ról vagy Deezerről letöltött zenét tenni a felvétel alá. Érdemes kerülni a trágár kifejezéseket és az undort keltő tartalmat is.

A cél az, hogy a videó eladható legyen. Kevesen vannak a magyar piacon, akiknél belefér a káromkodás, szóval, ha valaki szeretne szponzort találni, az inkább tartózkodjon ettől

- javasolta Hernádi.