Figyelem! Bukhatod a családi adókedvezményeket, ha nem adod le ezt a papírt

Célszerű már januárban kitölteni az adóelőleg-nyilatkozatot, hogy a munkáltatók mielőbb figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. A nyilatkozat akár online is kitölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján. A leadott nyilatkozatban történt változás esetén új nyilatkozatot kell tenni vagy a korábbit vissza kell vonni.

Az adóelőleg-nyilatkozatot a dolgozó tölti ki és adja át munkáltatójának, kifizetőjének. Bérszámfejtéskor a munkáltató a nyilatkozatnak megfelelően veszi figyelembe a munkavállalónak járó kedvezményeket. Aki már a januári fizetésében érvényesítené a kedvezményeket, annak az első bérszámfejtés előtt nyilatkoznia kell. Az adóelőleg-nyilatkozatokkal év közben érvényesített kedvezmények automatikusan bekerülnek a NAV által készített adóbevallási tervezetbe.

Aki ügyfélkapuval, telefonos azonosítással vagy e-személyi igazolvánnyal (utóbbi használatához kártyaolvasó szükséges) rendelkezik, az adóelőleg-nyilatkozatot online is kitöltheti és benyújthatja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA). Az adóhivatal a kitöltéshez is segítséget nyújt, az adóelőleg-nyilatkozatokat a nyilvántartásaiban szereplő adatokkal feltölti, illetve a legtöbb nyilatkozatnál a kedvezmény adatait is kiajánlja. Az ONYA-val beküldött bizonylatokat a NAV automatikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.

A legegyszerűbb, online benyújtás mellett továbbra is lehetőség van a NAV honlapján az Adóelőleg-nyilatkozat Alkalmazással (ANYA) elkészített, kinyomtatott vagy a kézzel kitöltött nyilatkozatokat a kifizetőknek személyesen átadni. Utóbbihoz az ajánlott nyilatkozatminták és a kitöltési útmutatók letölthetők a NAV honlapjáról.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét a jogosultak, az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesíthetik. Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt legalább négy gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy jogosultsága legalább 12 éven át fennállt.

Az első házasok kedvezménye változatlanul 24 hónapon keresztül havi 5 000 forint adómegtakarítást jelent a házaspároknak. A családi kedvezménnyel az egy gyermeket nevelőknél 10 000, a két gyermeket nevelőknél gyermekenként 20 000, a három vagy több gyermeket nevelőknél pedig gyermekenként 33 000 forinttal több kerülhet havonta a családi kasszába.

2021-től már a személyi kedvezmény is az összevont adóalapot csökkenti, mértéke a jogosultság hónapjaiban a minimálbér egyharmada. Azok vehetik igénybe, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek és azok, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít. A kedvezmény érvényesítésének feltétele a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozat.

