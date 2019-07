Ezt sokan nem merik meglépni a munkahelyükön: pedig mindenkinek jár

A fokozódó munkaerőhiány miatt manapság már nyáron sem húzza be a féket a piac: nincs megállás, pörögnek az állások, a cégek aktívan keresik a munkaerőt. Erős nyárnak ígérkezik az idei is. Korábban talán valós félelem lehetett álláskeresői oldalról, hogy a nyári munkába állással kezdődő - jellemzően 3 hónapos - próbaidő keresztülhúzza a nyaralási elképzeléseket, a tudatosabb cégek a jó munkaerő megszerzése érdekében ma már flexibilisek ebben a kérdésben is.

Jelentősen nőtt az álláskeresők száma 2019 második negyedévében az elmúlt év ugyanezen időszakához képest: a jelentkezők számában 10 százalékos bővülés tapasztalható, míg a beadott pályázatok száma 15 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. Mindebből az is kirajzolódik, hogy a munkát keresők immár jellemzően több állásra adnak le jelentkezést, mint korábban.

Érik a dinnyeszezon?

De mi a helyzet a nyári hónapokban? Aki éppen két munkahely között van, annak érdemes nyáron pályázni, vagy várja meg inkább a szeptembert? "A turizmus/vendéglátás szektor mindig nagy munkerőigénnyel jelentkezik ebben az időszakban, ezt most sincs máshogyan. Ugyanakkor korábban jellemző volt a visszaesés a hirdető cégek és meghirdetett állások számában a többi kategóriában, mostanra viszont a nyári hónapok is rendkívül erősnek számítanak szinte mindenhol.

Az elmúlt években megfigyelhető az a trend, hogy az álláspiac dinamikája nyáron sem mérséklődik jelentősen, a cégek ilyenkor is aktívan keresik az új munkaerőt. 2018-ban a nyári hónapokban feltöltött hirdetések száma több mint 10 százalékkal növekedett az előző évhez képest. Az eddigi számokat látva idén is erős nyarunk lesz

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetője. Hasonló tapasztalatokról számol be Lukács Beáta, a SimpleJob alapítója is: "Sokan ilyenkor kerülnek az álláskeresői piacra, most végeztek az iskolával, és egy kis pihenés után érdemes nekiállni állást keresni. Színes és változatos ilyenkor a kínálat, mindenki megtalálja a személyiségéhez valót. Ha mondjuk a nyarat inkább egy szezonális munkával kezdené, és csak utána állna be komolyabb pozíciókba, abból most sokkal nagyobb a kínálat.

Ami ilyenkor nagy számban megtalálható a turizmusban a recepciós, a londíner, a sofőr állások, a vendéglátásban a fagyipultos, felszolgáló, szakács, pohárszedő az abszolút sláger, és ne felejtsük el a szezonális munkákat, ahol az élmény- és kalandparkok, a strandok, fürdők rengeteg ajánlatot nyújtanak a nyári szezonra. Ha pedig még tanulói jogviszonya van valakinek, akkor a lehetőségek végeláthatatlanok. Ott az abszolút jelentkezési rekord mindig a fesztivál munkákra van."

Új idők, régi félelmek

Az előrelátó cégek már terveznek a szeptemberi hajrára és szeretik idejében kiválasztani az új munkaerőt, így érdemes mindenképp figyelni a hirdetéseket. A jelentkezési és kiválasztási folyamat ilyenkor - a szabadságolások miatt - jellemzően elnyúlik, ezzel érdemes számolni.

Korábban talán valós félelem lehetett álláskeresői oldalról, hogy a nyári munkába állással kezdődő - jellemzően 3 hónapos - próbaidő keresztülhúzza a nyaralási elképzeléseket.

Ám a Profession.hu szakembere szerint ma már a tudatosabb cégek a jó munkaerő megszerzése érdekében flexibilisek ebben a kérdésben.

Tehát mindenképpen előny nyáron munkát keresni, még annak is, aki nem a hagyományos keretek között helyezkedne el, hiszen ilyenkor megnövekszik a részmunkaidős állásajánlatok száma is: könnyebb bekerülni, ha több emberre van szükség.