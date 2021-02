Ennyit kereshet Majka az X-Faktor műsorvezetőjeként: visszatér az RTL-hez?

A minap reppent fel a hír, hogy Majoros Péter, azaz Majka lehet az RTL Klub fő kiszemeltje az X-Faktor új műsorvezetőjének. A Blikknek Majka nem erősítette meg a pletykát, ugyanakkor nem is cáfolta annak lehetőségét. Mint mondta, "semmilyen ajánlatot nem kaptam. De ha kaptam is volna, az időben kiderül".

Azt, hogy kivel dolgoznánk együtt, az illetővel és nem a sajtóval szeretjük megbeszélni

- reagált a bulvárlapnak kitérően az RTL Magyarország;

Az RTL tehát ugyanúgy nem cáfolta a a közös munka lehetőségét, mint Majka. Egy azonban biztos, a rapper győztes szituációból indul. A Blikk információja szerint Majkának még élő szerződése van a TV2-vel, de hamarosan újra kell tárgyalnia azt. Erről a TV2-nél szűkszavúan annyit nyilatkoztak, hogy "Majka és a TV2 Csoport között kötött szerződés részletei üzleti titoknak minősülnek."

Az viszont bizonyos, hogy mivel Majoros Péter Majka jelenleg az egyik legnépszerűbb tévés műsorvezető itthon, így komoly bérpárbaj bontakozhat ki a két rivális tévécsatorna között. És hogy ez konkrétan milyen nagyságrendet is jelenthet?

Nos, arról ugyan az RTL Klub soha nem ad ki információt, hogy mennyit keresnek a mentorok - ezt üzleti titokként kezelik -, azt viszont korábbi sajtóértesülésekből tudni lehet, hogy nagyságrendileg mekkora lehet ez az összeg. Több cikk is megjelent anno arról, hogy Tóth Gabinak 2013-ban 10 millió forintot hozott a konyhára a műsor, egy évvel később, 2014-ben pedig már 15 millió forintról írtak a lapok.

Azóta viszont eltelt 7 év. Azaz, ha nagyságrendileg ezekből az összegekből indulunk ki, akkor a bérpárbaj 15-20 millió forintról is indulhat, és iparági forrásaink is a bőven 20 millió feletti gázsit tartanák reálisnak. És ugyan ez nem havi fizetést jelent, hanem az egész műsorért jár a juttatás, így is megérheti Majkának újra visszatérni az RTL-hez. Kérdés, hagyja-e a TV2...

Címlapkép: Getty Images