Durva változás az OKJ-ben: ki lehet vajon ezután kasszás, árufeltöltő?

Meg is rohanhatják az OKJ képzőket a következő hónapokban, amelyek eddig még megmaradtak, ha kiderülne, hogy egyes munkakörökhöz, amelyekhez eddig nem, a jövőben viszont kell majd valamilyen OKJ képzés. Az új OKJ ugyanis valóban rövidebb lett, a 150/2012. számú kormányrendelet módosult is a napokban. 2020 szeptemberétől be is lép az új rend, de azért még sok kérdés maradt nyitva, ami bizony a bolti alkalmazottakat is illeti.

A legfontosabb kérdés az új OKJ-val kapcsolatban - boltos részről - hogy milyen bolti munkához lesz kötelező valamilyen OKJ képesítés. Például árufeltöltő, vagy pénztáros bárki lehet-e a jövőben is kötelező képzettség nélkül. Mert ma csak a bolti munka egy részéhez kötelező valamilyen szakképesítés. Diák vajon beülhet-e majd a pénztárba? Továbbá kérdés az is, hogy milyen ismereteket kell megtanulni az egyes OKJ képesítések megszerzéséhez - írja a blokkk.com, ami boltos oldalról elemezte az eddig átalakításokat.

Mint írják a szakképzések endjét szabályzó 150/2012. számú kormányrendelet jelenleg a nemzetgazdaság egészére 567 szakképesítést és 202 úgynevezett részszakképesítést sorol fel, a két lista 769 tételből áll. Az új OKJ 2020 szeptemberétől már csak 174 szakképesítést, 73 részszakképesítést és 22 kulturális és művészeti szakképesítést tartalmaz, ami így együtt 269 besorolás, és 500 sor. Az egyik legfontosabb változás, hogy szakképesítés kizárólag iskolarendszerű képzésben szerezhető, részszakképesítés viszont csak tanfolyami képzésben - hívja fel a figyelmet a blokkk.com

Jönnek az újdonságok

A bolti dolgozók esetében két szakképesítés és ezekhez kapcsolódó képzés lesz, az egyik a kereskedelmi értékesítő. Feltehetően ez takarja a különféle eladó, vásárlókat kiszolgáló munkákat, például a csemegepultost, vagy a bolti hentest, vagy a műszaki cikk eladót. Itt az érettségi meglététől függően 3 év, vagy annak hiányában 2 év a szakképzés kötelező ideje. A másik a kereskedő és webáruházi technikus, 5 éves, valamint 2 éves képzési időszakokkal. A webáruházhoz kapcsolódó szakképzés teljesen új.

A részszakképesítésekben lesz bolti előkészítő, 300, vagy 400 óra tanfolyami képzési idővel. Jó kérdés, hogy ez mit takar majd tartalmában, mert ha az árufeltöltőt is, az érdekes történet is lehetne, hiszen ott ma nem kell szakképzettség.

És másik újdonság, hogy lesz a kereskedelmi területhez kötődő pénztáros képzés is. Ma nem kötelező a pénztárosi munkánál a szakképesítés, diákok hada csinálja is ezt, legnagyobb számban nyaranta. De ha szakképesítés kell majd hozzá, akkor ők könnyen kiszorulhatnak a boltból, néhány nyugdíjas megmentővel együtt.

Ma egyébként a következő, összesen 11 boltos szakképesítés létezik az OKJ-ben: becsüs (800-1.200 óra képzési idővel), boltvezető (140-200 óra), eladó, 3 év iskolarendszerű oktatásban, vagy 800-1.000 óra tanfolyami képzésben, fotográfus és fotótermék-kereskedő (2 év, vagy 900-1.300 óra), gyógynövény eladó (140-200 óra), kereskedő (2 év, vagy 720-960 óra), könyvesbolti és antikváriumi kereskedő (400-700 óra), lakberendező (520-720 óra), látszerész és optikai árucikk-kereskedő (2 év, vagy 800-1.000 óra), töltőállomás kezelő (280-420 óra), virágkötő és virágkereskedő (3 év, vagy 800-1.000 óra). Boltos részszakképesítések a következők: bolti hentes (240-360 óra tanfolyami képzéssel), bútor- és szőnyegbecsüs (200-300 óra), ékszerbecsüs (200-300 óra), élelmiszer-, vegyiáru eladó (240-480 óra), festménybecsüs (200-300 óra), gázcseretelep-kezelő (70-100 óra), műszakicikk-eladó (180-360 óra), műtárgybecsüs (200-300 óra), virágbolti eladó (240-360 óra), virágkötő (320-480 óra), ami összesen 10 besorolás.

Ez még nem minden

A portál felhívja a figyelmet, hogy van egy jogszabály, a 217/2012. számú kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól. Ez ma nemzetgazdasági szinten 2 389 modul tartalmát írja le, amit a tanulóknak el kell sajátítaniuk, ami számon kérhető az OKJ képzésben. Ebben a teljes nemzetgazdaság benne van.

"Az sem mindegy, hogy ez a sok-sok modul milyen tartalmi követelményeket ír elő a jövőben, ha már a besorolások rövidültek és változtak is." - írják.